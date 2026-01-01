যেকোনো ওয়েবসাইট ক্লোন করুন। এআই দিয়ে তা পরিবর্তন করুন।
একটি ওয়েবসাইট ক্লোনার যা আপনাকে উন্নতির সুযোগ দেয়
URL থেকে তৈরি করুন
এআই দিয়ে নতুন করে ডিজাইন করুন
আপনি যা তৈরি করেন তার মালিকানা নিজের করে নিন।
কাজ যাই হোক না কেন, AI-এর সাহায্যে আরও দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছান।
নতুন করে শুরু না করেই অভিবাসন করুন
একটি পুরোনো সাইটকে আধুনিক করুন
একটি ওয়েবসাইটকে নতুন উদ্দেশ্যে অভিযোজিত করুন
ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট পুনরায় তৈরি করুন
বহুভাষিক হোন
প্রোটোটাইপ এবং পরীক্ষা
এআই দিয়ে কীভাবে একটি ওয়েবসাইট ক্লোন করবেন
ইউআরএলটি পেস্ট করুন
পর্যালোচনা করুন এবং কাস্টমাইজ করুন
এক ক্লিকে প্রকাশ করুন
হোস্টিংগার এআই বিল্ডার দিয়ে আপনি আর কী কী তৈরি করতে পারেন তা দেখুন।
এআই ওয়েবসাইট ক্লোনার সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
ওয়েবসাইট ক্লোনার বলতে কী বোঝায়?
ওয়েবসাইট ক্লোনার হলো হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের একটি ফিচার, যা একটি ইউআরএল থেকে বিদ্যমান কোনো ওয়েবসাইটকে পুনরায় তৈরি করে এবং এর কাঠামো, স্টাইল ও বিষয়বস্তুকে একটি সম্পাদনাযোগ্য ও ইন্টারেক্টিভ প্রজেক্ট হিসেবে ধারণ করে। শুধু লিঙ্কটি পেস্ট করুন, এবং এআই এমন একটি সূচনা বিন্দু তৈরি করবে যা আপনি নিজের ইচ্ছামতো সাজিয়ে নিতে পারবেন।
ওয়েবসাইট ক্লোনিং ফিচারটি কাদের জন্য?
যাঁদের আগে থেকেই একটি ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা আছে, সেটি তাঁদের নিজেদের, কোনো ক্লায়েন্টের, বা এমন কোনো ওয়েবসাইট যা থেকে তাঁরা সরে আসছেন, তাঁদের জন্যই ওয়েবসাইট ক্লোনিং তৈরি করা হয়েছে। এটি বিশেষ করে ছোট ব্যবসার মালিকদের জন্য উপযোগী, যাঁরা কোনো এজেন্সি নিয়োগ না করেই পুরোনো সাইটকে নতুন করে সাজাতে চান; ফ্রিল্যান্সার ও এজেন্সিদের জন্য, যাঁরা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট দ্রুত পুনর্নির্মাণ করতে চান; এবং যাঁরা অন্য কোনো ওয়েবসাইট বিল্ডার, ওয়ার্ডপ্রেস বা এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম থেকে আসছেন।
আমি কি যেকোনো ওয়েবসাইট ক্লোন করতে পারি?
আপনি যেকোনো ওয়েবসাইটের URL দিলে সেটির একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করতে পারবেন, তবে শর্ত হলো ওয়েবসাইটটির মালিক আপনাকে হতে হবে অথবা এটি ব্যবহারের অনুমতি থাকতে হবে। AI Builder আপনার সংস্করণটি তৈরি করার জন্য সাইটটির দৃশ্যমান বিষয়বস্তু এবং কাঠামো বিশ্লেষণ করে। মূল সাইটটির জটিলতার ওপর নির্ভর করে ফলাফল ভিন্ন হতে পারে।
আমি কি ক্লোন করা ওয়েবসাইটটি সম্পাদনা করতে পারি?
হ্যাঁ, সম্পাদনা করাই মূল বিষয়। আপনার ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেলে, আপনি সরাসরি উপাদানগুলো নির্বাচন করে অথবা এআই চ্যাটে পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়ে লেখা, রং, ছবি, লেআউট এবং কম্পোনেন্ট পরিবর্তন করতে পারবেন।
আমি কি কোডটি সম্পাদনা করতে পারি?
ক্লোন করা ওয়েবসাইটটি কি দেখতে হুবহু একই রকম হবে?
তৈরি হওয়া ফলাফলটি একটি কাছাকাছি সূচনা বিন্দু, হুবহু পিক্সেল-পারফেক্ট প্রতিলিপি নয়। কিছু লেআউট, অ্যানিমেশন বা অত্যন্ত কাস্টমাইজড উপাদান হুবহু স্থানান্তরিত নাও হতে পারে। সেখান থেকে, আপনি এআই প্রম্পট ব্যবহার করে অথবা ম্যানুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ সম্পাদনার মাধ্যমে লেআউট থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু পর্যন্ত সবকিছু পরিবর্তন করতে পারবেন।
একটি ওয়েবসাইট ক্লোন ও সম্পাদনা করতে কি কোডিং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে?
কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। শুধু একটি ইউআরএল (URL) পেস্ট করুন, তারপর আপনি যে পরিবর্তনগুলো চান তা সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন। বাকিটা এআই বিল্ডার (AI Builder) সামলে নেবে, কোনো ডিজাইন বা প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।
ওয়েবসাইট ক্লোনিং কি বিনামূল্যে চেষ্টা করা যায়?
আপনি বিনামূল্যে শুরু করতে পারেন, কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। আপনার প্রথম পুনর্নির্মিত ওয়েবসাইটটি তৈরি ও সম্পাদনা করার জন্য আপনি এআই ক্রেডিট পাবেন। যখন আপনি প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন একটি পেইড প্ল্যান বেছে নিন, হোস্টিং এবং ডোমেইন ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।