যেকোনো ওয়েবসাইট ক্লোন করুন। এআই দিয়ে তা পরিবর্তন করুন।

যেকোনো ওয়েবসাইটকে একটি সম্পূর্ণ সম্পাদনাযোগ্য সাইট হিসেবে পুনরায় তৈরি করতে শুধু একটি ইউআরএল পেস্ট করুন, তারপর এআই (AI) দিয়ে এটিকে নিজের মতো সাজিয়ে নিন। কোনো কোডিং বা এজেন্সির প্রয়োজন নেই।

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই

একটি ওয়েবসাইট ক্লোনার যা আপনাকে উন্নতির সুযোগ দেয়

যে কাঠামোটি আপনার পছন্দ, সেটি রাখুন, তারপর যে অংশগুলো পছন্দ নয়, সেগুলো পরিবর্তন করুন।
একটি ওয়েবসাইট ক্লোনার যা আপনাকে উন্নতির সুযোগ দেয়

URL থেকে তৈরি করুন

যেকোনো বিদ্যমান ওয়েবসাইটের লিঙ্ক পেস্ট করুন এবং এআই তার বিষয়বস্তু, কাঠামো ও ডিজাইনকে একটি সম্পাদনাযোগ্য সাইট হিসেবে পুনর্নির্মাণ করবে, যার উপর ভিত্তি করে আপনি আপনার সাইট তৈরি করতে পারবেন।
এআই চ্যাট বা ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটিং ব্যবহার করে কন্টেন্ট পুনর্লিখন করুন, নতুন বিভাগ যোগ করুন বা এর চেহারা বদলে ফেলুন। যা কার্যকর তা রাখুন এবং যা কার্যকর নয় তা আপডেট করুন।
ডেভেলপারদের উপর নির্ভর না করে বা কোড না লিখে, এক জায়গায় আপনার নতুন করে তৈরি করা ওয়েবসাইটটি সম্পাদনা, হোস্ট এবং প্রকাশ করুন।

কাজ যাই হোক না কেন, AI-এর সাহায্যে আরও দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছান।

মাইগ্রেশন, রিডিজাইন, ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট এবং আরও অনেক কিছু। পুনরাবৃত্তিমূলক সেটআপ এড়িয়ে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দিন।
কাজ যাই হোক না কেন, AI-এর সাহায্যে আরও দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছান।

নতুন করে শুরু না করেই অভিবাসন করুন

প্রতিটি পৃষ্ঠা ম্যানুয়ালি পুনর্নির্মাণ না করেই আপনার সাইটটি ওয়ার্ডপ্রেস, অন্য কোনো ওয়েবসাইট বিল্ডার বা অন্য যেকোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে স্থানান্তর করুন।
একটি পুরোনো সাইটকে এমন সব ফিচার দিয়ে আপগ্রেড করুন যা আগে কখনো সাপোর্ট করত না, যেমন বুকিং ও ক্লায়েন্ট ড্যাশবোর্ড থেকে শুরু করে ই-কমার্স পর্যন্ত।
বিদ্যমান কোনো সাইট থেকে শুরু করুন, তারপর নতুন ব্র্যান্ড, অফার বা দর্শকগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে এর বিষয়বস্তু, কাঠামো এবং ফিচারগুলো পরিবর্তন করুন।
ক্লায়েন্টের বিদ্যমান সাইটটিকে আপনার সূচনা বিন্দু হিসেবে ইম্পোর্ট করুন, তারপর ম্যানুয়ালি পুনর্নির্মাণ না করে নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করুন।
আপনার সাইটটি নতুন করে তৈরি করুন, তারপর নতুন ভাষা ও বাজারের জন্য বিষয়বস্তু মানিয়ে নিতে এআই ব্যবহার করুন।
লাইভ করার আগে নতুন লেআউট, ব্র্যান্ডিং বা মেসেজিং পরীক্ষা করার জন্য বিদ্যমান সাইটটিকে একটি সম্পাদনাযোগ্য স্যান্ডবক্সে পরিণত করুন।

এআই দিয়ে কীভাবে একটি ওয়েবসাইট ক্লোন করবেন

01

ইউআরএলটি পেস্ট করুন

একটি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিন এবং এআই-কে সেটি ক্লোন করতে বলুন। এআই এর বিষয়বস্তু, বিন্যাস এবং কাঠামো বিশ্লেষণ করে সেটিকে একটি সম্পাদনাযোগ্য ওয়েবসাইট হিসেবে পুনরায় তৈরি করে।
02

পর্যালোচনা করুন এবং কাস্টমাইজ করুন

আপনার পুনর্নির্মিত ওয়েবসাইটটি সম্পাদনার জন্য প্রস্তুত। বিষয়বস্তু পুনর্লিখন, ডিজাইন আপডেট করা, বা নতুন বিভাগ যোগ করার জন্য এআই-এর সাথে চ্যাট করুন, যতক্ষণ না সবকিছু ঠিকঠাক দেখায়।
03

এক ক্লিকে প্রকাশ করুন

আপনার ওয়েবসাইটটি পছন্দ হয়ে গেলে, এক ক্লিকেই তা প্রকাশ করুন। হোস্টিং, আপনার ডোমেইন এবং ওয়েবসাইটটি লাইভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আগে থেকেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হোস্টিংগার এআই বিল্ডার দিয়ে আপনি আর কী কী তৈরি করতে পারেন তা দেখুন।

প্রোটোটাইপ

এমভিপি

SaaS অ্যাপ্লিকেশন

কাস্টম এআই-চালিত সরঞ্জাম

ইকমার্স অ্যাপ এবং স্টোর

বুকিং অ্যাপ

আপনার বর্তমান ওয়েবসাইটটি দিয়েই শুরু করুন। আরও দ্রুত পরবর্তী সংস্করণে পৌঁছান।

ফ্রিতে শুরু করুন

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই

এআই ওয়েবসাইট ক্লোনার সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ওয়েবসাইট ক্লোনার হলো হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের একটি ফিচার, যা একটি ইউআরএল থেকে বিদ্যমান কোনো ওয়েবসাইটকে পুনরায় তৈরি করে এবং এর কাঠামো, স্টাইল ও বিষয়বস্তুকে একটি সম্পাদনাযোগ্য ও ইন্টারেক্টিভ প্রজেক্ট হিসেবে ধারণ করে। শুধু লিঙ্কটি পেস্ট করুন, এবং এআই এমন একটি সূচনা বিন্দু তৈরি করবে যা আপনি নিজের ইচ্ছামতো সাজিয়ে নিতে পারবেন।

যাঁদের আগে থেকেই একটি ওয়েবসাইট তৈরির পরিকল্পনা আছে, সেটি তাঁদের নিজেদের, কোনো ক্লায়েন্টের, বা এমন কোনো ওয়েবসাইট যা থেকে তাঁরা সরে আসছেন, তাঁদের জন্যই ওয়েবসাইট ক্লোনিং তৈরি করা হয়েছে। এটি বিশেষ করে ছোট ব্যবসার মালিকদের জন্য উপযোগী, যাঁরা কোনো এজেন্সি নিয়োগ না করেই পুরোনো সাইটকে নতুন করে সাজাতে চান; ফ্রিল্যান্সার ও এজেন্সিদের জন্য, যাঁরা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট দ্রুত পুনর্নির্মাণ করতে চান; এবং যাঁরা অন্য কোনো ওয়েবসাইট বিল্ডার, ওয়ার্ডপ্রেস বা এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম থেকে আসছেন।

আপনি যেকোনো ওয়েবসাইটের URL দিলে সেটির একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করতে পারবেন, তবে শর্ত হলো ওয়েবসাইটটির মালিক আপনাকে হতে হবে অথবা এটি ব্যবহারের অনুমতি থাকতে হবে। AI Builder আপনার সংস্করণটি তৈরি করার জন্য সাইটটির দৃশ্যমান বিষয়বস্তু এবং কাঠামো বিশ্লেষণ করে। মূল সাইটটির জটিলতার ওপর নির্ভর করে ফলাফল ভিন্ন হতে পারে।

হ্যাঁ, সম্পাদনা করাই মূল বিষয়। আপনার ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেলে, আপনি সরাসরি উপাদানগুলো নির্বাচন করে অথবা এআই চ্যাটে পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়ে লেখা, রং, ছবি, লেআউট এবং কম্পোনেন্ট পরিবর্তন করতে পারবেন।

হ্যাঁ। আপনি যদি আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ চান, তাহলে সম্পূর্ণ কোড সম্পাদনার সুবিধা রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি ভিজ্যুয়াল এডিটরের বাইরেও কাস্টমাইজ করতে পারবেন এবং আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজেক্টটির আকার পরিবর্তন করতে পারবেন।

তৈরি হওয়া ফলাফলটি একটি কাছাকাছি সূচনা বিন্দু, হুবহু পিক্সেল-পারফেক্ট প্রতিলিপি নয়। কিছু লেআউট, অ্যানিমেশন বা অত্যন্ত কাস্টমাইজড উপাদান হুবহু স্থানান্তরিত নাও হতে পারে। সেখান থেকে, আপনি এআই প্রম্পট ব্যবহার করে অথবা ম্যানুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ সম্পাদনার মাধ্যমে লেআউট থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু পর্যন্ত সবকিছু পরিবর্তন করতে পারবেন।

কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। শুধু একটি ইউআরএল (URL) পেস্ট করুন, তারপর আপনি যে পরিবর্তনগুলো চান তা সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন। বাকিটা এআই বিল্ডার (AI Builder) সামলে নেবে, কোনো ডিজাইন বা প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

আপনি বিনামূল্যে শুরু করতে পারেন, কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। আপনার প্রথম পুনর্নির্মিত ওয়েবসাইটটি তৈরি ও সম্পাদনা করার জন্য আপনি এআই ক্রেডিট পাবেন। যখন আপনি প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন একটি পেইড প্ল্যান বেছে নিন, হোস্টিং এবং ডোমেইন ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।