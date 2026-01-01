আপনার ব্যবসা, আপনার কাস্টম বুকিং – তৈরি করুন মাত্র কয়েক মিনিটে

কনসালটেশন বুকিং সাইট থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট রিজার্ভেশন অ্যাপ – আপনার কী প্রয়োজন তা শুধু বর্ণনা করুন আর Horizons সেটি তৈরি করে দেবে। বুকিং নিন, কনফার্মেশন পাঠান এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট ম্যানেজ করুন, সবই এক জায়গায়।
ফ্রিতে শুরু করুন

পেইড প্ল্যান শুরু মাত্র ৳209/মাস থেকে

আপনার ব্যবসা, আপনার কাস্টম বুকিং – তৈরি করুন মাত্র কয়েক মিনিটে

অনলাইনে বুকিং নেওয়া শুরু করতে আপনার যা যা প্রয়োজন

আপনার বুকিং পেজ তৈরি করা থেকে শুরু করে কনফার্মেশন পাঠানো এবং ক্যালেন্ডার সিঙ্ক করা পর্যন্ত – এআই বিল্ডার সবকিছুই সামলে নেয়।

একটি শিডিউলিং ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করুন

AI-এর সাথে চ্যাট করে বা টেমপ্লেট ব্যবহার করে মিনিটের মধ্যে বুকিং-রেডি পেজ লঞ্চ করুন।
একটি শিডিউলিং ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করুন

ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু

হোস্টিং, ডোমেইন এবং ইমেইল – সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মার্কেটিং এবং পেমেন্ট টুলগুলোর জন্য সহজ সেটআপ: SEO, Stripe, PayPal, AdSense সহ আরও অনেক কিছু।

ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু

স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফার্মেশন পাঠান

প্রতিটি বুকিংয়ের সাথে সাথেই চলে যাবে একটি কনফার্মেশন ইমেইল – কোনো ম্যানুয়াল ফলো-আপের প্রয়োজন নেই, কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস হবে না আর ক্লায়েন্টদের পেছনেও ঘুরতে হবে না।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফার্মেশন পাঠান

আপনার ইতোমধ্যে ব্যবহৃত টুলগুলোর সাথে সিঙ্ক করুন

আপনার বুকিং সিস্টেমটিকে Google Calendar, Calendly বা আপনার ভরসায় থাকা অন্যান্য টুলের সাথে কানেক্ট করুন – শুধু Horizons-কে প্রম্পট দিন আর এটি আপনার হয়ে সব সেটআপ করে দেবে।
আপনার ইতোমধ্যে ব্যবহৃত টুলগুলোর সাথে সিঙ্ক করুন

একটি শিডিউলিং ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করুন

AI-এর সাথে চ্যাট করে বা টেমপ্লেট ব্যবহার করে মিনিটের মধ্যে বুকিং-রেডি পেজ লঞ্চ করুন।
একটি শিডিউলিং ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করুন

ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু

হোস্টিং, ডোমেইন এবং ইমেইল – সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মার্কেটিং এবং পেমেন্ট টুলগুলোর জন্য সহজ সেটআপ: SEO, Stripe, PayPal, AdSense সহ আরও অনেক কিছু।

ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু

স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফার্মেশন পাঠান

প্রতিটি বুকিংয়ের সাথে সাথেই চলে যাবে একটি কনফার্মেশন ইমেইল – কোনো ম্যানুয়াল ফলো-আপের প্রয়োজন নেই, কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস হবে না আর ক্লায়েন্টদের পেছনেও ঘুরতে হবে না।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফার্মেশন পাঠান

আপনার ইতোমধ্যে ব্যবহৃত টুলগুলোর সাথে সিঙ্ক করুন

আপনার বুকিং সিস্টেমটিকে Google Calendar, Calendly বা আপনার ভরসায় থাকা অন্যান্য টুলের সাথে কানেক্ট করুন – শুধু Horizons-কে প্রম্পট দিন আর এটি আপনার হয়ে সব সেটআপ করে দেবে।
আপনার ইতোমধ্যে ব্যবহৃত টুলগুলোর সাথে সিঙ্ক করুন

আপনার অনলাইন বুকিং, তৈরি করুন আপনার মতো করে

Horizons দিয়ে তৈরি করা সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বুকিং প্রজেক্ট দেখে নিন – যার সবই তৈরি করা হয়েছে শুধু আপনার কী প্রয়োজন তা বর্ণনা করে।
আপনার অনলাইন বুকিং, তৈরি করুন আপনার মতো করে

সার্ভিস বুকিং

আপনার বিউটি স্যালন, পার্সোনাল ট্রেনিং সেশন, ক্লিনিং বা রিপেয়ার সার্ভিস, ডগ ওয়াকিং সহ আরও অনেক কিছুর জন্য একটি বুকিং পেজ তৈরি করুন – আপনার ক্লায়েন্টরা অনলাইনে বুকিং নেবে, আর আপনি কাজে ফোকাস করবেন।
রেস্টুরেন্টের টেবিল এবং হলিডে রেন্টাল থেকে শুরু করে কো-ওয়ার্কিং স্পেস – কাস্টমারদের যেকোনো সময় অনলাইনে তাদের স্পট রিজার্ভ করার সুবিধা দিন।
আপনি ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, থেরাপিস্ট, লাইফ কোচ, কনসালট্যান্ট কিংবা টিউটর যা-ই হোন না কেন – আপনার ক্লায়েন্টদের আপনার সাথে সময় বুক করার একটি সহজ ও প্রফেশনাল মাধ্যম দিন।
ওয়ার্কশপ, মাস্টারক্লাস, নির্দিষ্ট সিট লিমিটসহ ওয়েবিনার কিংবা ওয়েটলিস্টসহ অনলাইন ক্লাসের রেজিস্ট্রেশন বিক্রি করুন – এর সবই ম্যানেজ করুন এক জায়গা থেকে।

AI দিয়ে কীভাবে একটি কাস্টম বুকিং পেজ বা অ্যাপ তৈরি করবেন

01

আপনার আইডিয়াটি বর্ণনা করুন

আপনার ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় বুকিং ওয়েবসাইট বা অ্যাপটি বর্ণনা করুন এবং চোখের সামনেই এটিকে তৈরি হতে দেখুন – অথবা আরও দ্রুত শুরু করতে একটি টেমপ্লেট বেছে নিন।
02

কাস্টমাইজ এবং টেস্ট করুন

AI-এর সাথে চ্যাট করে আপনার বুকিং পেজটি ফাইন-টিউন করুন – আপনার সার্ভিস, অ্যাভেইলেবিলিটি এবং আপনার ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয় যেকোনো বিস্তারিত তথ্য যোগ করুন। পাবলিশ করার আগে এটির লাইভ প্রিভিউ দেখে নিন।
03

এক ক্লিকেই পাবলিশ করুন

'পাবলিশ'-এ ক্লিক করুন, আপনার ডোমেইন কানেক্ট করুন আর আপনার ব্যবসা চালু করুন – আপনার ক্লায়েন্টরা সাথে সাথেই বুকিং শুরু করতে পারবে।

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।

একটি প্রফেশনালি ডিজাইন করা টেমপ্লেট বেছে নিন, AI বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটি কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইট আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।

প্রি-মেড টেমপ্লেট

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

আরও নির্দেশনা প্রয়োজন?

বিস্তারিত টিউটোরিয়াল, হাউ-টু গাইড এবং ধাপে ধাপে দেওয়া ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সপ্লোর করুন, যা খুব কম সময়েই আপনাকে একজন বিগিনার থেকে AI প্রো-তে পরিণত করবে। আপনার প্রথম AI প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবকিছু এবং আরও অনেক কিছুই পাবেন এখানে।
শুরু করার গাইড

শুরু করার গাইড

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও

Horizons আপনার ব্যবসার জন্য আর কী কী তৈরি করতে পারে তা দেখে নিন

ই-কমার্স অ্যাপ এবং স্টোর

বিজনেস শোকেস

ইন্টারনাল টুল

কাস্টম CRM

Hostinger Horizons সম্পর্কে ইউজাররা যা বলছেন

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

আপনার কাস্টম বুকিং প্রজেক্ট লঞ্চ করতে প্রস্তুত?

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কাস্টম বুকিং পেজ এবং অ্যাপ বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

একটি কাস্টম বুকিং পেজ বা অ্যাপ আপনার ক্লায়েন্টদের যেকোনো সময় সরাসরি অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করতে, টেবিল রিজার্ভ করতে বা কোনো ক্লাসের জন্য সাইন আপ করতে দেয়। প্রচলিত বুকিং সফটওয়্যারের মতো নয়, যা দরকারি ফিচারগুলোকে দামী প্ল্যানের আড়ালে আটকে রাখে – অথবা এমন সব জিনিসের জন্য টাকা নেয় যা আপনি কখনোই ব্যবহার করবেন না – একটি কাস্টম সলিউশন আপনার ব্যবসার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়। আপনার পরিষেবা, আপনার ব্র্যান্ড, আপনার কর্মপ্রবাহ, এবং শুধুমাত্র সেই ফিচারগুলোই থাকে যা আপনার কাছে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

AI বিল্ডারের সাহায্যে, আপনি ঠিক যা প্রয়োজন তাই তৈরি করতে পারেন – আপনার সেলুনের জন্য একটি সাধারণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং পেজ, আপনার রেস্তোরাঁর জন্য একটি রিজার্ভেশন সিস্টেম, আপনার ফিটনেস স্টুডিওর জন্য একটি ক্লাস বুকিং ওয়েবসাইট, অথবা আপনার পরবর্তী ওয়ার্কশপের জন্য একটি ইভেন্ট রেজিস্ট্রেশন পেজ। এর চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়।

যে কোনো ব্যবসা যা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা রিজার্ভেশন গ্রহণ করে – যেমন সেলুন, থেরাপিস্ট, কোচ, কনসালটেন্ট, রেস্তোরাঁ, ফিটনেস স্টুডিও, ইভেন্ট আয়োজক, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এবং আরও অনেক কিছু। যদি আপনার ব্যবসা বুকিংয়ের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে এআই বিল্ডার আপনার কাজের পদ্ধতির সাথে মানানসই একটি কাস্টম সমাধান তৈরি করতে পারে।

একদমই না। Horizons তৈরি করা হয়েছে একটি কনভার্সেশনাল পদ্ধতিতে – যাকে প্রায়ই ভাইব কোডিং বলা হয়। আপনি কী তৈরি করতে চান তা শুধু সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন আর AI রিয়েল টাইমে সেটি আপনার জন্য তৈরি করে দেবে।

কনফার্মেশন ইমেইল যুক্ত করতে চান? শুধু বলুন। Google Calendar-এর সাথে সিঙ্ক করা দরকার? বর্ণনা করুন। আপনার বুকিং ফর্মের রঙ বদলাতে চান? Horizons-কে বলুন আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাজ শেষ।

এটি ৮০টিরও বেশি ভাষায় কাজ করে, ফলে আপনি নিজের ভাষাতেই কমান্ড দিতে পারেন – কোনো কঠিন টেকনিক্যাল শব্দের প্রয়োজন নেই। এই ধারণাটি আপনার কাছে নতুন মনে হলে, আমাদের ভাইব কোডিং গাইড কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আপনাকে সহজে বুঝিয়ে দেবে।

হ্যাঁ – প্রতিটি বুকিংয়ের সাথে সাথেই আপনার ক্লায়েন্টের কাছে একটি কনফার্মেশন ইমেইল চলে যাবে, ফলে আলাদা করে কোনো ম্যানুয়াল ফলো-আপের প্রয়োজন হবে না এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস হওয়ার কোনো ঝুঁকিও থাকবে না।

হ্যাঁ। আপনার বুকিং পেজ বা অ্যাপকে গুগল ক্যালেন্ডার, ক্যালেন্ডলি বা আপনার ব্যবহৃত অন্য যেকোনো টুলের সাথে সংযুক্ত করতে শুধু এআই বিল্ডারকে বলুন – তারপর আপনার এপিআই কী (API key) পেতে এআই বিল্ডারের দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। একবার আপনি অনুরোধ করা বিবরণগুলো শেয়ার করলে, বাকিটা এআই বিল্ডারই সামলে নেবে।

হ্যাঁ, Horizons-এ রয়েছে একটি ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড যা দিয়ে আপনি ইউজার অথেনটিকেশন ও অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সুবিধাসহ বুকিং ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। এর মানে হলো ক্লায়েন্টরা লগইন করতে পারবে, তাদের আসন্ন বুকিংগুলো দেখতে পারবে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট ম্যানেজ করতে পারবে – আর এর জন্য আপনার কোনো এক্সটারনাল টুল বা টেকনিক্যাল সেটআপের প্রয়োজন হবে না।

আপনার বুকিং পেজ বা অ্যাপ আপডেট করা সেটি তৈরি করার মতোই সহজ। শুধু আপনার প্রজেক্টে ফিরে যান, এটি ওপেন করুন এবং Horizons-এর সাথে চ্যাট চালিয়ে যান – আপনি কী পরিবর্তন করতে চান তা বর্ণনা করুন আর বাকি দায়িত্ব এটি সামলে নেবে। এর পুরোটাই ভাইব কোডিং অভিজ্ঞতার অংশ, কোনো ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।

আর আপনার যদি টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে থাকে কিংবা ভবিষ্যতে এটিকে আরও বড় পরিসরে স্কেল করতে চান, তবে Horizons আপনাকে দেয় কোডের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস – ফলে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে যত দূর ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারেন।

ঠিক এখান থেকেই – শুধু "ফ্রিতে শুরু করুন" বাটনে ক্লিক করুন। কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন। ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে – ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার বুকিং পেজ বা অ্যাপ বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট।

জেনে রাখা ভালো: আপনার পেজ বা অ্যাপের ভেতরের যেকোনো AI ফিচার (যেমন: চ্যাটবট বা স্মার্ট সার্চ) পরিচালনা করতেও AI ক্রেডিট ব্যবহার করা হয় – তবে তা শুধুমাত্র তখনই খরচ হয়, যখন আপনার ইউজাররা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন।

আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন সহজেই আমাদের যেকোনো একটি পেইড প্ল্যানে সুইচ করে নিতে পারবেন। হোস্টিং এবং ডোমেইন এর সাথেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই আলাদা করে কোনো কিছু সেটআপ করার প্রয়োজন নেই – শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার বুকিং পেজ বা অ্যাপ লাইভ হয়ে যাবে।

ক্রেডিট কমে যাচ্ছে? আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।

হোস্টিঙ্গার একটি বুকিং পেজ তৈরি করার জন্য দুটি উপায় অফার করে – এআই বিল্ডার ভাইব কোডিং প্ল্যাটফর্ম এবং হোস্টিংগারের ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ওয়েবসাইট বিল্ডার – এবং পার্থক্যটা নামেই স্পষ্ট।

হোস্টিঙ্গার ওয়েবসাইট বিল্ডার আপনাকে একটি টেমপ্লেট থেকে শুরু করতে অথবা একটি বিবরণ থেকে একটি বুকিং ওয়েবসাইট তৈরি করতে দেয়, তারপর আগে থেকে তৈরি করা উপাদানগুলো ড্র্যাগ ও ড্রপ করে এটিকে কাস্টমাইজ করতে দেয়। যারা দ্রুত একটি পরিচ্ছন্ন, সহজ বুকিং ওয়েবসাইট চালু করতে চান, তাদের জন্য এটি একটি দারুণ সমাধান।

হরাইজনস একটি কথোপকথনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে – আপনি এআই-এর সাথে চ্যাট করেন এবং এটি রিয়েল টাইমে পরিবর্তনগুলো প্রয়োগ করে, যা আপনাকে কাস্টমাইজেশনের জন্য অনেক বেশি স্বাধীনতা দেয়। এর ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ডের কল্যাণে, এটি আপনাকে ইউজার লগইন এবং মেম্বারশিপ কার্যকারিতাসহ বুকিং অ্যাপের মতো আরও উন্নত প্রজেক্ট তৈরি করতেও সাহায্য করে। আর যারা চান, তাদের জন্য সম্পূর্ণ কোড অ্যাক্সেসও উপলব্ধ আছে।

উভয় টুলই প্রযুক্তিগত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে – পার্থক্যটা মূলত নির্ভর করে আপনি কীভাবে তৈরি করতে পছন্দ করেন এবং আপনার কতটা নমনীয়তা প্রয়োজন তার উপর।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।