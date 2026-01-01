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Premium
আপনার প্রথম ওয়েবসাইটটি লঞ্চ করুন—পোর্টফোলিও এবং রেজ্যুমে থেকে শুরু করে ব্লগ এবং লিংক-ইন-বায়ো পেজ পর্যন্ত সবকিছু
819
209/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳10,032-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳39,312)। ৳619/মাস-এ রিনিউ হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
2 mailboxes per website - free for 1 year
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 5টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
Kodee থেকে চ্যাটবট সাপোর্ট নিন
Special offer • 64% ছাড়
আনলিমিটেড
গ্রোয়িং বিজনেসগুলোর জন্য। আনলিমিটেড ওয়েবসাইট, AI টুল, ই-কমার্স, ফুল ফ্লেক্সিবিলিটি
909
329/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳15,792-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳43,632)। ৳849/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 500টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
কেন এই প্ল্যানটি?
দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সল্যুশন। সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
65% ছাড়
Cloud Startup
যেসব বিজনেসের ম্যাক্সিমাম পারফরম্যান্স এবং স্কেলেবিলিটি প্রয়োজন তাদের জন্য
2,329
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳39,312-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792)। ৳2,189/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 1000টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
74% ছাড়
Premium
আপনার প্রথম ওয়েবসাইটটি লঞ্চ করুন—পোর্টফোলিও এবং রেজ্যুমে থেকে শুরু করে ব্লগ এবং লিংক-ইন-বায়ো পেজ পর্যন্ত সবকিছু
819
209/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳10,032-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳39,312)। ৳619/মাস-এ রিনিউ হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
2 mailboxes per website - free for 1 year
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 5টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
Kodee থেকে চ্যাটবট সাপোর্ট নিন
Special offer • 64% ছাড়
আনলিমিটেড
গ্রোয়িং বিজনেসগুলোর জন্য। আনলিমিটেড ওয়েবসাইট, AI টুল, ই-কমার্স, ফুল ফ্লেক্সিবিলিটি
909
329/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳15,792-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳43,632)। ৳849/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 500টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
কেন এই প্ল্যানটি?
দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সল্যুশন। সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
65% ছাড়
Cloud Startup
যেসব বিজনেসের ম্যাক্সিমাম পারফরম্যান্স এবং স্কেলেবিলিটি প্রয়োজন তাদের জন্য
2,329
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳39,312-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792)। ৳2,189/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 1000টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং

আনলিমিটেড ফিচারগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ফেয়ার ইউসেজ পলিসি প্রযোজ্য।

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

What users are saying about Hostinger AI Builder

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

Hostinger AI Builder FAQs

Hostinger Horizons-এর প্ল্যানগুলোর ফিচার এবং মাসিক AI ক্রেডিটে ভিন্নতা রয়েছে। AI ক্রেডিট লিমিট নির্ধারণ করে দেয় যে চ্যাটের মাধ্যমে আপনি AI এজেন্টকে কতগুলো মেসেজ পাঠাতে পারবেন; অন্যদিকে, আপনার প্রয়োজন বাড়ার সাথে সাথে হায়ার-টিয়ার প্ল্যানগুলো আরও অ্যাডভান্সড ফাংশনালিটি ও বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি আনলক করে।

এআই ক্রেডিট দুটি জিনিসকে শক্তি দেয়: আপনার প্রকল্প তৈরি করা এবং এটি লাইভ হওয়ার পরে এর মধ্যে এআই বৈশিষ্ট্যগুলি চালানো। তৈরি করার সময়, আপনি হরাইজনস এআই এজেন্টের কাছে পাঠানো প্রতিটি বার্তা একটি ক্রেডিট ব্যবহার করে। যখন আপনার প্রকাশিত ওয়েবসাইট বা অ্যাপে এআই-চালিত কার্যকারিতা অন্তর্ভুক্ত থাকে, তখন আপনার ব্যবহারকারীরা যখনই এটির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তখনই ক্রেডিট ব্যবহার করা হয় – এবং যেহেতু আমরা এর জন্য ভগ্নাংশ ক্রেডিট ব্যবহার করি, এটি আপনাকে কম খরচে আরও বেশি পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়।

হ্যাঁ। আপনার এআই ক্রেডিট ব্যবহারের ড্যাশবোর্ড বিল্ডিং এবং এডিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত ক্রেডিটগুলির একটি বিস্তারিত বিবরণ দেখায়, পাশাপাশি আপনার অ্যাপের এআই ফিচারগুলি দ্বারা ব্যবহৃত ক্রেডিটও দেখায় – যাতে আপনি সর্বদা সঠিকভাবে জানতে পারেন আপনার ক্রেডিটগুলি কোথায় যাচ্ছে।

Once you have a plan, you can buy additional AI credits without upgrading to a higher plan.

আপনার ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ অনলাইনে লাইভ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য রাখতে Hostinger Horizons-এর হোস্টিং প্রয়োজন।

আপনার যদি আগে থেকে কোনো অ্যাক্টিভ হোস্টিং প্ল্যান না থাকে, তবে কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই আপনার Hostinger Horizons ক্রয়ের সাথে হোস্টিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আপনার যদি আগে থেকেই একটি অ্যাক্টিভ হোস্টিং প্ল্যান থাকে, তবে আপনার Horizons ক্রয়ের সাথে অতিরিক্ত কোনো হোস্টিং প্ল্যান অন্তর্ভুক্ত থাকবে না - আপনি আপনার বিদ্যমান হোস্টিং প্ল্যানটি ব্যবহার করা চালিয়ে যেতে পারবেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, হোস্টিং এবং Hostinger Horizons আলাদাভাবে রিনিউ হয়, এবং আপনি প্রতিটি সার্ভিস স্বাধীনভাবে ম্যানেজ, আপগ্রেড বা রিনিউ করতে পারবেন।

Hostinger AI Builder lets you build websites and web apps without writing code — your imagination is the only limit. Create anything from business sites and online stores to fitness trackers, project management tools, and more.

হোস্টিংগার হরাইজনস এমন ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারে যা মোবাইল ডিভাইসে নির্বিঘ্নে কাজ করে। তবে, এটি বর্তমানে অ্যাপ স্টোর বা গুগল প্লে-এর জন্য নেটিভ মোবাইল অ্যাপ তৈরি সমর্থন করে না।

আপনার ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপের কোড সম্পূর্ণরূপে আপনার হাতে। যেকোনো পেইড হোস্টিংগার হরাইজনস প্ল্যানের মাধ্যমে, আপনি যখনই প্রয়োজন তখন কোডটি ডাউনলোড করতে পারবেন।

হ্যাঁ, আপনি Hostinger Horizons-এর সাথে তৃতীয় পক্ষের API এবং পরিষেবাগুলিকে একীভূত করতে পারেন। এটি Stripe এবং Supabase-এর মতো টুলগুলির সাথে নির্বিঘ্নে কাজ করে এবং আপনি পেমেন্ট, ডেটা প্রক্রিয়াকরণ এবং আরও অনেক কিছুর জন্য অন্যান্য API-গুলিকেও সংযুক্ত করতে পারেন। যদি আপনার তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলিকে সংযুক্ত করতে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে কেবল চ্যাটে জিজ্ঞাসা করুন এবং Hostinger Horizons আপনাকে গাইড করবে।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।