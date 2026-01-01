All the features to fuel your next idea
Built to do more, right from the start
Launch your project without writing a single line of code. Just explain what you want, and the AI handles the rest — from design to features.
আপনার ওয়েবসাইটগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করুন। Horizons Stripe, PayPal, Google AdSense এবং আরও অনেক কিছু সাপোর্ট করে — যার প্রতিটিতেই একটি সিম্পল সেটআপ গাইড রয়েছে, যাতে আপনি কখনই আটকে না যান।
Go live instantly. Test, tweak, and publish your website or web app in minutes.
এআই বিল্ডারের মাধ্যমে, আপনার অ্যাপে এআই আগে থেকেই যুক্ত থাকে। চ্যাটবট, ইমেজ জেনারেটর এবং স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট যোগ করুন — কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, কোনো সেটআপ নেই, কোনো অপ্রত্যাশিত বিলিং নেই।
Powered by the most advanced large language models to ensure speed and creativity.
ইউজার লগইন, ডেটা স্টোরেজ, অটোমেটেড ইমেইল এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে অ্যাপ তৈরি করুন — কোনো এক্সট্রা সেটআপ বা এক্সটার্নাল সার্ভিসের প্রয়োজন নেই।
Customize text components visually in real time.
Upload an image, get a design. You can turn visual references into full web pages.
আপনার তৈরি করা প্রতিটি প্রোজেক্ট যেন সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, তা হোস্টিংগার এআই বিল্ডার নিশ্চিত করে। গুগল সার্চ থেকে শুরু করে চ্যাটজিপিটি পর্যন্ত—সবকিছুতেই এর সুরক্ষা রয়েছে।
With full access to your project’s code, you can fix, fine-tune, and build on your terms.
যেকোনো ইউআরএল পেস্ট করুন এবং এআই সাইটটিকে একটি সম্পূর্ণ সম্পাদনাযোগ্য প্রজেক্ট হিসেবে পুনরায় তৈরি করে দেবে — যা মিনিটের মধ্যে সাইটটিকে নতুন করে ডিজাইন, আধুনিকীকরণ বা মাইগ্রেট করার জন্য একটি দারুণ সূচনা।
Your AI partner that covers it all
Publishing and updating
Auto error fixing
Version restore
SEO-ready
AI chat
সম্পূর্ণ Hostinger Horizons এক্সপেরিয়েন্স আনলক করুন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
যেকোনো সময় বাতিল করুন
২৪/৭ সাপোর্ট
What users are saying about Hostinger AI Builder
ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।
সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎
মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।
বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।
Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!
Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।
@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।
আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!
অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'
এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!
আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।
এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।
Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।