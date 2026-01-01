All the features to fuel your next idea

Explore what Hostinger AI Builder has to offer — powerful features that help you build and launch websites and web apps faster, easier, and without code.
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No credit card required.

Built to do more, right from the start

No code platform
No code platform

Launch your project without writing a single line of code. Just explain what you want, and the AI handles the rest — from design to features.

ইন্টিগ্রেশন
ইন্টিগ্রেশন

আপনার ওয়েবসাইটগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করুন। Horizons Stripe, PayPal, Google AdSense এবং আরও অনেক কিছু সাপোর্ট করে — যার প্রতিটিতেই একটি সিম্পল সেটআপ গাইড রয়েছে, যাতে আপনি কখনই আটকে না যান।

Launch with one click
Launch with one click

Go live instantly. Test, tweak, and publish your website or web app in minutes.

বিল্ট-ইন AI
বিল্ট-ইন AI

এআই বিল্ডারের মাধ্যমে, আপনার অ্যাপে এআই আগে থেকেই যুক্ত থাকে। চ্যাটবট, ইমেজ জেনারেটর এবং স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট যোগ করুন — কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, কোনো সেটআপ নেই, কোনো অপ্রত্যাশিত বিলিং নেই।

Latest LLMs
Latest LLMs

Powered by the most advanced large language models to ensure speed and creativity.

ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড
ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড

ইউজার লগইন, ডেটা স্টোরেজ, অটোমেটেড ইমেইল এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে অ্যাপ তৈরি করুন — কোনো এক্সট্রা সেটআপ বা এক্সটার্নাল সার্ভিসের প্রয়োজন নেই।

Content editing mode
Content editing mode

Customize text components visually in real time.

Design from an image
Design from an image

Upload an image, get a design. You can turn visual references into full web pages.

Built-in SEO Optimization
Built-in SEO Optimization

আপনার তৈরি করা প্রতিটি প্রোজেক্ট যেন সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, তা হোস্টিংগার এআই বিল্ডার নিশ্চিত করে। গুগল সার্চ থেকে শুরু করে চ্যাটজিপিটি পর্যন্ত—সবকিছুতেই এর সুরক্ষা রয়েছে।

Code editing
Code editing

With full access to your project’s code, you can fix, fine-tune, and build on your terms.

ওয়েবসাইট ক্লোনার
ওয়েবসাইট ক্লোনার

যেকোনো ইউআরএল পেস্ট করুন এবং এআই সাইটটিকে একটি সম্পূর্ণ সম্পাদনাযোগ্য প্রজেক্ট হিসেবে পুনরায় তৈরি করে দেবে — যা মিনিটের মধ্যে সাইটটিকে নতুন করে ডিজাইন, আধুনিকীকরণ বা মাইগ্রেট করার জন্য একটি দারুণ সূচনা।

Ready to turn your unique project idea into reality?

Start building today

No credit card required.

Your AI partner that covers it all

Hostinger AI Builder covers your full creative flow — from building to managing, publishing, and scaling your project. Explore all features by category.

Publishing and updating

Go live with a single click. Make updates anytime — no setup or redeployment needed.

Auto error fixing

যদি কিছু ভেঙে যায়, এআই বিল্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্যা শনাক্ত ও সমাধান করতে সাহায্য করে।

Version restore

Roll back to any previous version with one click. No version control tools required.

SEO-ready

Built-in SEO best practices help your websites rank without needing plugins or extra setup.

AI chat

Describe changes or request new features in your own words. The AI updates your project instantly. There’s no learning curve.

সম্পূর্ণ Hostinger Horizons এক্সপেরিয়েন্স আনলক করুন

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যেকোনো সময় বাতিল করুন

২৪/৭ সাপোর্ট

74% ছাড়
Premium
আপনার প্রথম ওয়েবসাইটটি লঞ্চ করুন—পোর্টফোলিও এবং রেজ্যুমে থেকে শুরু করে ব্লগ এবং লিংক-ইন-বায়ো পেজ পর্যন্ত সবকিছু
819
209/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳10,032-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳39,312)। ৳619/মাস-এ রিনিউ হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
2 mailboxes per website - free for 1 year
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 5টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
Kodee থেকে চ্যাটবট সাপোর্ট নিন
Special offer • 64% ছাড়
আনলিমিটেড
গ্রোয়িং বিজনেসগুলোর জন্য। আনলিমিটেড ওয়েবসাইট, AI টুল, ই-কমার্স, ফুল ফ্লেক্সিবিলিটি
909
329/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳15,792-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳43,632)। ৳849/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 500টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
কেন এই প্ল্যানটি?
দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সল্যুশন। সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
65% ছাড়
Cloud Startup
যেসব বিজনেসের ম্যাক্সিমাম পারফরম্যান্স এবং স্কেলেবিলিটি প্রয়োজন তাদের জন্য
2,329
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳39,312-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792)। ৳2,189/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 1000টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
74% ছাড়
Premium
আপনার প্রথম ওয়েবসাইটটি লঞ্চ করুন—পোর্টফোলিও এবং রেজ্যুমে থেকে শুরু করে ব্লগ এবং লিংক-ইন-বায়ো পেজ পর্যন্ত সবকিছু
819
209/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳10,032-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳39,312)। ৳619/মাস-এ রিনিউ হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
2 mailboxes per website - free for 1 year
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 5টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
Kodee থেকে চ্যাটবট সাপোর্ট নিন
Special offer • 64% ছাড়
আনলিমিটেড
গ্রোয়িং বিজনেসগুলোর জন্য। আনলিমিটেড ওয়েবসাইট, AI টুল, ই-কমার্স, ফুল ফ্লেক্সিবিলিটি
909
329/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳15,792-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳43,632)। ৳849/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 500টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
কেন এই প্ল্যানটি?
দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সল্যুশন। সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
65% ছাড়
Cloud Startup
যেসব বিজনেসের ম্যাক্সিমাম পারফরম্যান্স এবং স্কেলেবিলিটি প্রয়োজন তাদের জন্য
2,329
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳39,312-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792)। ৳2,189/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 1000টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং

আনলিমিটেড ফিচারগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ফেয়ার ইউসেজ পলিসি প্রযোজ্য।

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

What users are saying about Hostinger AI Builder

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

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