AI দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আইডিয়া থেকে তৈরি করুন ফাংশনাল প্রোটোটাইপ
AI প্রোটোটাইপিং যা কোনো স্ট্যাটিক মকআপের চেয়েও বেশি কিছু
শুধু বর্ণনা করুন
লিংকের মাধ্যমে শেয়ারযোগ্য
চ্যাট করেই এডিটযোগ্য
কোনো ডাউনলোড, কোনো ডিজাইন টুলের অ্যাকাউন্ট বা জটিল হ্যান্ডঅফের ঝামেলা নেই – শুধু একটি লিংক পাঠিয়ে দিন আর যেকোনো ব্যক্তি সাথে সাথেই আপনার প্রোটোটাইপের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে। আসল ফিডব্যাক সংগ্রহ করতে এটি ইউজার, ইনভেস্টর, ক্লায়েন্ট বা আপনার টিমের সাথে শেয়ার করুন।
দেখতে একদম আসল
স্কেলেবল
AI দিয়ে কীভাবে একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রোটোটাইপ তৈরি করবেন
আপনার আইডিয়া বর্ণনা করুন
চ্যাট করে রিফাইন করুন
শেয়ার করুন ও ফিডব্যাক নিন
আরও নির্দেশনা প্রয়োজন?
শুরু করার গাইড
আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন
যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন
দেখুন আপনার ব্যবসার জন্য Horizons আর কী কী তৈরি করতে পারে
Hostinger Horizons সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা যা বলছেন
ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।
সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎
মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।
বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।
Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!
Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।
@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।
আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!
অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'
এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!
আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।
এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।
Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।
AI প্রোটোটাইপিং বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা
AI প্রোটোটাইপিং কী?
এআই প্রোটোটাইপিং হলো আপনার অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের একটি কার্যকরী, ইন্টারেক্টিভ প্রিভিউতে কোনো ধারণাকে পরিণত করার প্রক্রিয়া – যেখানে আপনার জন্য ডিজাইন, লেআউট এবং কার্যকারিতা সামলানোর জন্য এআই ব্যবহৃত হয়। ডিজাইন টুলে সপ্তাহ ধরে সময় কাটানো বা কোনো ডেভেলপারের জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে, আপনি শুধু আপনার চাওয়াটা বর্ণনা করেন এবং এআই মিনিটের মধ্যে তা তৈরি করে ফেলে। এআই বিল্ডারের সাহায্যে, আপনার প্রোটোটাইপটি শুধু একটি মকআপ নয় – এটি একটি কার্যকরী, শেয়ারযোগ্য প্রিভিউ যা আপনি সম্পূর্ণ ডেভেলপমেন্টে যাওয়ার আগে পরীক্ষা ও পরিমার্জন করতে পারেন।
প্রোটোটাইপিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও জানতে চান? বিস্তারিত জানতে আমাদের সফটওয়্যার প্রোটোটাইপিং গাইড দেখুন।
Horizons AI প্রোটোটাইপিং কাদের জন্য?
যাঁদের কোনো ধারণা আছে এবং পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নে হাত দেওয়ার আগে সেটিকে দৃশ্যমান করতে, পরীক্ষা করতে বা শেয়ার করতে চান, তাঁরা সবাই এটি ব্যবহার করতে পারেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন:
- প্রতিষ্ঠাতা এবং উদ্যোক্তারা – উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করার আগে বিনিয়োগকারী বা প্রাথমিক ব্যবহারকারীদের সাথে আপনার ধারণাটি যাচাই করে নিন।
- প্রোডাক্ট ম্যানেজাররা – স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সাধন করতে এবং সংশোধনের সংখ্যা কমাতে প্রয়োজনীয়তাগুলোকে ইন্টারেক্টিভ প্রোটোটাইপে পরিণত করুন।
- ফ্রিল্যান্সার এবং এজেন্সিগুলো – প্রজেক্টটি তৈরি করার আগেই ক্লায়েন্টদেরকে দেখান যে এটি দেখতে এবং কাজ করতে ঠিক কেমন হবে।
- ডিজাইনাররা – ডেভেলপারের জন্য অপেক্ষা না করে ধারণাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিন।
- যেকোনো ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি – আপনি যদি এটি বর্ণনা করতে পারেন, এআই বিল্ডার তা তৈরি করতে পারবে।
কোনো ডিজাইন দক্ষতা, কোডিং জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত পটভূমির প্রয়োজন নেই।
ওয়্যারফ্রেম এবং প্রোটোটাইপের মধ্যে পার্থক্য কী?
ওয়্যারফ্রেম (wireframe) হলো একটি সাধারণ ভিজ্যুয়াল ব্লুপ্রিন্ট – এটি কোনো স্টাইলিং বা ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি ছাড়াই একটি পেজের স্ট্রাকচার এবং লেআউট দেখায়। অন্যদিকে প্রোটোটাইপ আরও একধাপ এগিয়ে – এটি দেখতে একদম আসল সাইট বা অ্যাপের মতো মনে হয়, যেখানে ওয়ার্কিং ইন্টারঅ্যাকশন, আসল কনটেন্ট এবং একটি ফাংশনাল ডিজাইন থাকে। Horizons-এর মাধ্যমে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করেই ওয়্যারফ্রেমের ধাপটি পুরোপুরি এড়িয়ে সরাসরি একটি সম্পূর্ণ ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রোটোটাইপ তৈরি করতে পারবেন।
প্রোটোটাইপ এবং MVP-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
প্রোটোটাইপ এবং MVP (Minimum Viable Product) নিয়ে প্রায়ই বিভ্রান্তি তৈরি হয়, তবে এগুলোর উদ্দেশ্য ভিন্ন।
প্রোটোটাইপ হলো ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং যাচাইকরণের জন্য – এটি আপনার আইডিয়ার একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রিভিউ, যা আপনি ফুল ডেভেলপমেন্টে যাওয়ার আগে ফিডব্যাক সংগ্রহ করতে স্টেকহোল্ডার, ইনভেস্টর বা ইউজারদের সাথে শেয়ার করেন। এটি সম্পূর্ণ কার্যকর বা সবার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন নেই।
MVP হলো আপনার প্রোডাক্টের প্রথম আসল ও ওয়ার্কিং সংস্করণ – যা প্রোডাক্টটি লঞ্চ করতে, শুরুর দিকের ইউজারদের আকর্ষণ করতে এবং বাস্তব ব্যবহার থেকে শিখতে প্রয়োজনীয় ফিচারগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়।
সংক্ষেপে: আপনার আইডিয়া যাচাই করার জন্য আপনি প্রোটোটাইপ তৈরি করেন এবং বাস্তব জগতে এটি টেস্ট করার জন্য একটি MVP তৈরি করেন। Horizons-এর সাহায্যে আপনি দুটিই করতে পারবেন – একটি প্রোটোটাইপ দিয়ে শুরু করুন, ফিডব্যাক সংগ্রহ করুন এবং একদম শুরু থেকে পুনরায় তৈরি করা ছাড়াই এটিকে একটি সম্পূর্ণ কার্যকর প্রোডাক্টে স্কেল করুন। আরও জানতে আমাদের প্রোটোটাইপ বনাম MVP গাইড দেখুন।
একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করার জন্য আমার কি কোনো ডিজাইন বা কোডিং স্কিল থাকা প্রয়োজন?
একদমই না। AI বিল্ডার তৈরির জন্য একটি কথোপকথনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে – যাকে প্রায়শই ভাইব কোডিং বলা হয়। আপনি কেবল সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন আপনি কী চান এবং AI রিয়েল টাইমে আপনার জন্য এটি তৈরি করে দেবে। লেআউট পরিবর্তন করতে চান? শুধু বলুন। ইউজার ফ্লো পরিবর্তন করতে হবে? বর্ণনা করুন। আপনি যদি এই ধারণাটির সাথে নতুন হন, তাহলে আমাদের ভাইব কোডিং গাইড আপনাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু ধাপে ধাপে শিখিয়ে দেবে।
আমি কীভাবে আমার প্রোটোটাইপ শেয়ার করব এবং ফিডব্যাক সংগ্রহ করব?
আপনার প্রোটোটাইপ তৈরি হয়ে গেলে, আপনি এটি পাবলিশ করতে পারবেন এবং একটি লিংকের মাধ্যমে যে কারো সাথে শেয়ার করতে পারবেন – স্টেকহোল্ডার, ইনভেস্টর, ক্লায়েন্ট বা টেস্ট ইউজার। তারা সরাসরি এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে এবং আপনি শুধু Horizons-এর সাথে চ্যাট করেই তাদের ফিডব্যাকের ওপর ভিত্তি করে এটি আরও রিফাইন করতে পারবেন।
আমি কি আমার প্রোটোটাইপটিকে একটি আসল, লাইভ প্রোডাক্টে রূপান্তর করতে পারব?
হ্যাঁ – আর এখানেই Horizons প্রথাগত প্রোটোটাইপিং টুলগুলো থেকে আলাদা। আপনি যখন প্রোটোটাইপিংয়ের চেয়েও বড় কিছু করতে প্রস্তুত হবেন, তখন এক ক্লিকেই আপনার প্রজেক্টটিকে একটি সম্পূর্ণ লাইভ ওয়েবসাইট বা অ্যাপ হিসেবে পাবলিশ করুন। আপনার প্ল্যানে হোস্টিং, ডোমেইন এবং বিজনেস ইমেইল এর সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আর Horizons-এ বিল্ট-ইন ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড থাকায় আপনার প্রোটোটাইপে আগে থেকেই ডেটাবেস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইল স্টোরেজ তৈরি থাকে – তাই আপনি যখন স্কেল করতে প্রস্তুত হবেন, আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু আগে থেকেই তৈরি থাকবে। একদম শুরু থেকে পুনরায় তৈরি করার বা কোনো এক্সটার্নাল টুলের প্রয়োজন নেই।
এআই বিল্ডার প্রোটোটাইপ বিল্ডার দিয়ে একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করতে কত খরচ হয়?
আপনি ফ্রিতেই শুরু করতে পারেন – কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন। ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে – ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার প্রোটোটাইপ বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট। আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন সহজেই আমাদের যেকোনো একটি পেইড প্ল্যানে সুইচ করে নিতে পারবেন। হোস্টিং এবং ডোমেইন এর সাথেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার প্রোটোটাইপ লাইভ হয়ে যাবে।