নিজের মনের মতো করে তৈরি স্টোরের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
অনলাইনে বিক্রি এবং স্কেল করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু
ডিজিটাল প্রোডাক্ট বিক্রি করুন
ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু
হোস্টিং, ডোমেইন এবং ইমেইল – সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মার্কেটিং এবং পেমেন্ট টুলগুলোর জন্য সহজ সেটআপ: SEO, Stripe, PayPal, AdSense সহ আরও অনেক কিছু।
০% ট্রানজেকশন ফি
আপনার আয়ের পুরোটাই রাখুন। কোনো অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই ১০০+ পেমেন্ট মেথড গ্রহণ করুন।
অটোমেটিক ইমেইল ডেলিভারি
ডিজিটাল প্রোডাক্ট বিক্রি করুন
ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু
হোস্টিং, ডোমেইন এবং ইমেইল – সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মার্কেটিং এবং পেমেন্ট টুলগুলোর জন্য সহজ সেটআপ: SEO, Stripe, PayPal, AdSense সহ আরও অনেক কিছু।
০% ট্রানজেকশন ফি
আপনার আয়ের পুরোটাই রাখুন। কোনো অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই ১০০+ পেমেন্ট মেথড গ্রহণ করুন।
অটোমেটিক ইমেইল ডেলিভারি
আপনার ই-কমার্স আইডিয়া, তৈরি করার জন্য প্রস্তুত
কাস্টম অনলাইন স্টোর
মেম্বারশিপ ওয়েবসাইট
AI চ্যাটবট
ইনভেন্টরি ট্র্যাকার টুল
অর্ডার ট্র্যাকিং সিস্টেম
সেলস অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড
AI দিয়ে কীভাবে অনলাইনে বিক্রি শুরু করবেন
আপনার আইডিয়া বর্ণনা করুন বা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন
কাস্টমাইজ এবং টেস্ট করুন
এক ক্লিকেই পাবলিশ করুন
একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
কনসেপ্ট থেকে চেকআউট মাত্র কয়েক মিনিটে
দেখুন আপনার ব্যবসার জন্য Horizons আর কী কী তৈরি করতে পারে
Hostinger Horizons সম্পর্কে ইউজাররা যা বলছেন
ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।
সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎
মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।
বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।
Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!
Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।
@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।
আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!
অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'
এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!
আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।
এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।
Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।
Horizons ভাইব কোড অনলাইন স্টোর বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা
Horizons ই-কমার্স বলতে কী বোঝায়?
অনলাইনে বিক্রি করার প্রক্রিয়াটি সবার জন্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়েছে Horizons ই-কমার্স। একটি সহজ চ্যাট ইন্টারফেসের মাধ্যমে Horizons AI আপনার স্টোর বা কাস্টম ই-কমার্স ওয়েব অ্যাপ তৈরি করে দেয়, আর Hostinger-এর নিজস্ব ই-কমার্স সল্যুশন সামলে নেয় প্রোডাক্ট, পেমেন্ট, অর্ডার এবং শিপিং – যার সবই শুরু থেকেই একসাথে একদম নিখুঁতভাবে কাজ করে।
কোনো কোডিং, টেকনিক্যাল সেটআপ কিংবা আলাদা আলাদা টুলের ঝামেলা নেই। অনলাইনে বিক্রি করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু, একদম প্রস্তুত।
আমি কী কী বিক্রি করতে পারব?
আপনি ফিজিক্যাল ও ডিজিটাল প্রোডাক্ট, গিফট কার্ড এবং প্রিন্ট অন ডিমান্ড প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারেন।
সাবস্ক্রিপশন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট সুবিধা এখনো সরাসরি সাপোর্টেড নয়, তবে আপনি থার্ড-পার্টি টুল ব্যবহার করে এগুলো অফার করতে পারেন:
- সাবস্ক্রিপশন বিক্রি শুরু করতে, আমরা Stripe ব্যবহার করার পরামর্শ দিই। এটি আপনার প্রজেক্টের সাথে কানেক্ট করার জন্য Horizons-কে শুধু সাহায্য করতে বলুন।
- অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য Calendly-এর মতো টুল দারুণ কাজ করে। এটি আপনার সাইটে কীভাবে যুক্ত করবেন তা-ও আপনি Horizons-কে জিজ্ঞেস করতে পারেন।
কোন কোন পেমেন্ট মেথড সাপোর্টেড রয়েছে?
কার্ড, PayPal, Google Pay, Apple Pay সহ আরও অনেক মাধ্যম থেকে বেছে নিন ১০০+ পেমেন্ট মেথড। আপনার স্টোরের জন্য কোন কোন পেমেন্ট মেথড অ্যাভেইলেবল থাকবে তা নির্ভর করে আপনি কোথায় বিক্রি করছেন, আপনার লোকেশন, কারেন্সি এবং আপনি কাদের কাছে বিক্রি করছেন তার ওপর।
কোন কোন শিপিং মেথড সাপোর্ট করে?
একটি অনলাইন স্টোর কানেক্ট করার পর, আপনি ২৫টি পর্যন্ত ডেলিভারি অপশনসহ আপনার শিপিং জোন নির্ধারণ করতে পারেন এবং অর্ডারের পরিমাণ বা আইটেমের ওজনের ওপর ভিত্তি করে কাস্টম শিপিং রুল সেট করতে পারেন।
আমি কীভাবে আমার প্রজেক্টের সাথে একটি অনলাইন স্টোর কানেক্ট করব?
আপনার স্টোর চালু করতে মাত্র দুটি ধাপ লাগে:
- আপনার AI Builder প্রোজেক্টের উপরের ডানদিকের কোণায় থাকা 'Integrations'-এ ক্লিক করুন, তারপর অনলাইন স্টোরটি নির্বাচন করে কানেক্ট করুন। AI Builder মুহূর্তের মধ্যেই এটি আপনার জন্য সেট আপ করে দেবে।
- কানেক্ট হয়ে গেলে, আপনার স্টোরের সমস্ত সেটিংস অ্যাক্সেস করতে 'Integrations' → 'Online store'-এ যান।
আরও নির্দেশাবলীর জন্য আমাদের ধাপে ধাপে নির্দেশিকা দেখুন।
আমি কীভাবে আমার অনলাইন স্টোর এডিট করব?
আপনি যেকোনো সময় 'ইন্টিগ্রেশন' → 'অনলাইন স্টোর'-এ ক্লিক করে আপনার স্টোর ম্যানেজ করতে পারেন।
এটি কানেক্ট হয়ে যাওয়ার পর, আপনি কিছু লিংক দেখতে পাবেন যা আপনাকে সরাসরি বিল্ট-ইন স্টোর ম্যানেজারে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আপনি কোনো প্রম্পট দেওয়া ছাড়াই প্রোডাক্ট, পেমেন্ট সহ আরও অনেক কিছু ম্যানেজ করতে পারবেন।
আপনি যদি আপনার অনলাইন স্টোরের লুক বা ডিজাইন এডিট করতে চান (যেমন: আপনার প্রোডাক্ট লিস্টের লেআউট), তবে পরিবর্তনের জন্য চ্যাটে শুধু AI-কে বলুন।
Horizons দিয়ে কি আমি শুধু অনলাইন স্টোর ছাড়াও আরও অনেক কিছু তৈরি করতে পারব?
হ্যাঁ – আর ঠিক এখানেই Horizons অন্য সবার চেয়ে আলাদা। সাধারণ অনলাইন স্টোর থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ কাস্টম ই-কমার্স অ্যাপ, Horizons দিয়ে আপনি আপনার ভাবনায় থাকা যেকোনো ই-কমার্স অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারবেন – যার মধ্যে রয়েছে আপনার ব্যবসার একদম সঠিক চাহিদা অনুযায়ী কাস্টম টুল তৈরি করার সুবিধা। ইনভেন্টরি ট্র্যাকার, অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, সেলস ড্যাশবোর্ড – আপনার কী প্রয়োজন তা শুধু বর্ণনা করুন আর Horizons সেটি তৈরি করে দেবে।
একটি ই-কমার্স অ্যাপ বা স্টোর তৈরি করতে কি আমার কোডিং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে?
একদমই না। এআই বিল্ডার ভাইব কোডিং-কে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে – আপনি কী তৈরি করতে চান শুধু তা বর্ণনা করুন এবং এআই বাকিটা সামলে নেবে। আপনি একটি স্টোরফ্রন্ট চালু করুন বা একটি কাস্টম ইকমার্স টুল তৈরি করুন, এর জন্য শুধু একটি প্রম্পটই যথেষ্ট।
যদি আপনার লক্ষ্য একটি অনলাইন স্টোর চালু করা হয়, তবে আপনি একটিমাত্র প্রম্পট থেকে একটি প্রাথমিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন, তারপর বিল্ট-ইন অনলাইন স্টোর ইন্টিগ্রেশন সংযোগ করতে পারেন এবং আপনার পণ্য যোগ করতে পারেন – এই সবকিছুই এক লাইন কোড না লিখেই করা সম্ভব।
ভাইব কোডিং কি আমার জন্য?
আপনার যদি কখনও একটি অনলাইন স্টোর বা কাস্টম ইকমার্স টুল তৈরির পরিকল্পনা থাকে কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবেন তা বুঝতে না পারেন – তাহলে ভাইব কোডিং আপনার জন্যই। কোড লেখার পরিবর্তে, আপনি সহজ ভাষায় বর্ণনা করবেন যে আপনি কী তৈরি করতে চান এবং AI ধাপে ধাপে সেটিকে বাস্তবে রূপ দেবে।
এটি পরীক্ষা করার সেরা উপায় হলো নিজে চেষ্টা করে দেখা। AI বিল্ডারের সাথে একটি ফ্রি ট্রায়াল রয়েছে, যাতে ৫টি প্রম্পট অন্তর্ভুক্ত – যা দিয়ে একটি প্রাথমিক অনলাইন স্টোর বা কাস্টম ইকমার্স অ্যাপ ভাইব কোড করার জন্য এবং কোনো কিছুতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে এটি ঠিক কী করতে পারে তা দেখার জন্য যথেষ্ট। কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই।
ই-কমার্সের ক্ষেত্রে Horizons এবং Hostinger ওয়েবসাইট বিল্ডারের মধ্যে পার্থক্য কী?
হোস্টিঙ্গার একটি ইকমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করার দুটি উপায় অফার করে – এআই বিল্ডার ভাইব কোডিং প্ল্যাটফর্ম এবং হোস্টিংগারের ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ওয়েবসাইট বিল্ডার – এবং পার্থক্যটা নামেই স্পষ্ট।
হোস্টিঙ্গার ওয়েবসাইট বিল্ডার আপনাকে একটি টেমপ্লেট থেকে শুরু করতে অথবা একটি বিবরণ থেকে ইকমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে দেয়, তারপর আগে থেকে তৈরি করা উপাদানগুলো ড্র্যাগ ও ড্রপ করে এটিকে কাস্টমাইজ করতে দেয়। যারা দ্রুত একটি পরিচ্ছন্ন, সহজ অনলাইন স্টোর চালু করতে চান, তাদের জন্য এটি একটি দারুণ সমাধান।
হরাইজনস একটি কথোপকথনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে – আপনি এআই-এর সাথে চ্যাট করেন এবং এটি রিয়েল টাইমে পরিবর্তনগুলো প্রয়োগ করে, যা আপনাকে কাস্টমাইজেশনের জন্য অনেক বেশি স্বাধীনতা দেয়। এর ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ডের কল্যাণে, এটি আপনাকে মার্কেটপ্লেস বা ইউজার লগইনসহ আরও জটিল অনলাইন স্টোরের মতো আরও উন্নত প্রজেক্ট তৈরি করতেও সাহায্য করে।
আর যারা চান, তাদের জন্য সম্পূর্ণ কোড অ্যাক্সেসও উপলব্ধ আছে।
উভয় টুলই হোস্টিংগারের নিজস্ব ইকমার্স সলিউশন দ্বারা চালিত এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে – পার্থক্যটা মূলত নির্ভর করে আপনি কীভাবে তৈরি করতে পছন্দ করেন এবং আপনার কতটা নমনীয়তা প্রয়োজন তার উপর।