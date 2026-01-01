এমন সব ইন্টারনাল টুল তৈরি করুন যা আপনার টিম সত্যিই ব্যবহার করবে
আপনার টিম স্প্রেডশিটের চেয়েও ভালো কিছুর যোগ্য
সঠিক টুলের সাহায্যে আরও দ্রুত এগিয়ে যান
ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু
AI-এর সাহায্যে আপনার টুলগুলোকে আরও স্মার্ট করে তুলুন
সহজেই আপনার ডেটা সংরক্ষণ এবং ম্যানেজ করুন
এআই বিল্ডার দিয়ে আপনি কিছু কাস্টম অভ্যন্তরীণ টুল তৈরি করতে পারেন
সেলস ড্যাশবোর্ড
প্রজেক্ট ট্র্যাকার
টাস্ক প্রায়োরিটাইজেশন টুল
সেলস প্রোপোজাল বিল্ডার
AI চ্যাটবট
এমপ্লয়ি অনবোর্ডিং পোর্টাল
এআই বিল্ডার দিয়ে কীভাবে একটি অভ্যন্তরীণ টুল তৈরি করবেন
আপনার আইডিয়াটি বর্ণনা করুন অথবা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন
কাস্টমাইজ এবং টেস্ট করুন
এক ক্লিকেই পাবলিশ করুন
একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।
প্রি-মেড টেমপ্লেট
Task planner
Content calendar
Social media post generator
আরও নির্দেশনা প্রয়োজন?
শুরু করার গাইড
আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন
যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন
Horizons আপনার ব্যবসার জন্য আর কী কী তৈরি করতে পারে তা দেখে নিন
Hostinger Horizons সম্পর্কে ইউজাররা যা বলছেন
ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।
সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎
মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।
বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।
Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!
Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।
@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।
আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!
অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'
এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!
আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।
এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।
Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।
ইন্টারনাল টুল বিল্ডার বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা
ইন্টারনাল টুল বলতে কী বোঝায়?
ইন্টারনাল টুল হলো বিশেষ করে আপনার টিমের ব্যবহারের জন্য তৈরি যেকোনো অ্যাপ, ড্যাশবোর্ড বা সিস্টেম। যেমন ধরুন প্রজেক্ট ট্র্যাকার, অ্যাপ্রুভাল ওয়ার্কফ্লো, HR পোর্টাল কিংবা সেলস ড্যাশবোর্ড। আপনার চাহিদার সাথে পুরোপুরি মেলে না এমন ট্রেডিশনাল রেডিমেড সফটওয়্যারের পেছনে খরচ করার পরিবর্তে, Horizons দিয়ে আপনি ঠিক আপনার টিমের যা প্রয়োজন তা-ই তৈরি করে নিতে পারেন।
Horizons দিয়ে কারা ইন্টারনাল টুল তৈরি করতে পারবে?
যেকোনো আইডিয়া এবং সমাধান করার মতো কোনো বিজনেস সমস্যা আছে এমন যে কেউ – কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রয়োজন নেই। আপনি স্প্রেডশিটের ঝামেলা সামলাতে ক্লান্ত কোনো ফাউন্ডার হন, টিমের ওয়ার্কফ্লো সহজ করতে চাওয়া কোনো ম্যানেজার হন, কিংবা এমন কোনো ছোট ব্যবসার মালিক হন যার একটি কাস্টম টুল দরকার কিন্তু তৈরি করার মতো কোনো ডেভ টিম নেই, Horizons আপনার জন্যই তৈরি। আপনি কী চান তা যদি বর্ণনা করতে পারেন, Horizons সেটি তৈরি করতে পারবে।
নিজের টুল তৈরি করতে কি আমার কোনো ডিজাইন বা কোডিং দক্ষতার প্রয়োজন হবে?
একদমই না। Horizons তৈরি করা হয়েছে একটি কনভার্সেশনাল পদ্ধতিতে — যাকে প্রায়ই ভাইব কোডিং বলা হয়। আপনি কী তৈরি করতে চান তা শুধু সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন আর AI রিয়েল টাইমে সেটি আপনার জন্য তৈরি করে দেবে। নতুন কোনো ডেটা ফিল্ড যোগ করতে চান? শুধু বলুন। ওয়ার্কফ্লো পরিবর্তন করা দরকার? বর্ণনা করুন।
আপনার যদি আরও নির্দেশনার প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের কীভাবে কাস্টম ইন্টারনাল টুল তৈরি করবেন টিউটোরিয়ালটি আপনাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু সহজে বুঝিয়ে দেবে।
Horizons ইন্টারনাল টুল বিল্ডার দিয়ে একটি টুল তৈরি করতে কত খরচ হয়?
আপনি ফ্রিতেই শুরু করতে পারেন – কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন। ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে – ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার টুল বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট।
জেনে রাখা ভালো: আপনার টুলের ভেতরের যেকোনো AI ফিচার (যেমন: চ্যাটবট বা স্মার্ট সার্চ) পরিচালনা করতেও AI ক্রেডিট ব্যবহার করা হয় – তবে তা শুধুমাত্র তখনই খরচ হয়, যখন আপনার ইউজাররা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন।
আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন জেনে রাখুন আমাদের পেইড প্ল্যানগুলো শুরু হয় ৳209/মাস থেকে এবং এগুলোতে হোস্টিং ও ডোমেইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – তাই আলাদা করে কোনো কিছু সেটআপ করার প্রয়োজন নেই। শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার শোকেস লাইভ হয়ে যাবে।
ক্রেডিট কমে যাচ্ছে? আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।
আমার ইন্টারনাল টুলের অ্যাক্সেস কার কাছে থাকবে তা কি আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব?
হ্যাঁ। Horizons-এ রয়েছে একটি ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড, যার মানে হলো আপনি বিল্ট-ইন ইউজার অথেনটিকেশন, ডেটা স্টোরেজ এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সুবিধাসহ ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন – ফলে কোনো এক্সটারনাল সিস্টেম বা ডেটাবেস সেটআপ ছাড়াই আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে কে লগইন করতে পারবে, কে কী দেখতে পাবে এবং কে কী করতে পারবে।
আমার টিম কি যেকোনো ডিভাইসে টুলটি ব্যবহার করতে পারবে?
হ্যাঁ। এআই বিল্ডার দিয়ে তৈরি প্রতিটি টুল সম্পূর্ণ রেসপন্সিভ, তাই এটি ডেস্কটপ, ট্যাবলেট এবং মোবাইলে কাজ করে – আপনার টিম যেখানেই কাজ করুক না কেন।
আমার ব্যবসা বড় হওয়ার সাথে সাথে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে কী করণীয়?
কোনো সমস্যা নেই। আপনার ইন্টারনাল টুল আপডেট করা সেটি তৈরি করার মতোই সহজ। শুধু আপনার প্রজেক্টে ফিরে যান, এটি ওপেন করুন এবং Horizons-এর সাথে চ্যাট চালিয়ে যান – আপনি কী পরিবর্তন করতে চান তা বর্ণনা করুন আর বাকি দায়িত্ব এটি সামলে নেবে। এর পুরোটাই ভাইব কোডিং অভিজ্ঞতার অংশ, কোনো ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।
আর আপনার যদি টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে থাকে কিংবা ভবিষ্যতে টুলটিকে আরও বড় পরিসরে স্কেল করতে চান, তবে Horizons আপনাকে দেয় কোডের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস – ফলে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে যত দূর ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারেন।