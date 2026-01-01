এমন সব ইন্টারনাল টুল তৈরি করুন যা আপনার টিম সত্যিই ব্যবহার করবে

ড্যাশবোর্ড থেকে শুরু করে এমপ্লয়ি পোর্টাল – এমন সব কাস্টম টুল তৈরি করুন যা ম্যানুয়াল কাজ কমায়, টিমের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ায় এবং ব্যবসার প্রকৃত প্রসারে ফোকাস করার জন্য আপনাকে আরও বেশি সময় দেয়। আপনার কী প্রয়োজন তা শুধু বর্ণনা করুন, কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
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এমন সব ইন্টারনাল টুল তৈরি করুন যা আপনার টিম সত্যিই ব্যবহার করবে

আপনার টিম স্প্রেডশিটের চেয়েও ভালো কিছুর যোগ্য

আপনার টিমের জন্য কাস্টম টুল তৈরি, লঞ্চ এবং পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু – সবই এক জায়গায়।

সঠিক টুলের সাহায্যে আরও দ্রুত এগিয়ে যান

আপনার টিমের কী প্রয়োজন তা শুধু বর্ণনা করুন আর AI সেটি তৈরি করে দেবে – কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই। আপনার টিমকে উন্নত টুল দিন, ম্যানুয়াল কাজ কমান এবং একই রিসোর্স ব্যবহার করে আরও দ্রুত স্কেল করুন।

ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু

হোস্টিং, ডোমেইন এবং ইমেইল – সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মার্কেটিং এবং পেমেন্ট টুলগুলোর জন্য সহজ সেটআপ: SEO, Stripe, PayPal, AdSense সহ আরও অনেক কিছু।

AI-এর সাহায্যে আপনার টুলগুলোকে আরও স্মার্ট করে তুলুন

থার্ড-পার্টি কোনো সার্ভিসে সাইন আপ করা বা আলাদা কোনো বিল পরিশোধ করার ঝামেলা ছাড়াই যেকোনো ইন্টারনাল টুলে যুক্ত করুন একটি স্মার্ট চ্যাটবট অথবা ইন্টেলিজেন্ট সার্চ।

সহজেই আপনার ডেটা সংরক্ষণ এবং ম্যানেজ করুন

ইউজার অ্যাকাউন্ট, ডেটাবেস এবং ফাইল স্টোরেজ এর সবকিছুই বিল্ট-ইন রয়েছে – ফলে কোনো টেকনিক্যাল সেটআপ ছাড়াই প্রথম দিন থেকেই আপনার টুলগুলো একটি প্রপার অ্যাপের মতো কাজ করে।
আপনার টিম স্প্রেডশিটের চেয়েও ভালো কিছুর যোগ্য

এআই বিল্ডার দিয়ে আপনি কিছু কাস্টম অভ্যন্তরীণ টুল তৈরি করতে পারেন

সাধারণ ট্র্যাকার থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ কাস্টম ড্যাশবোর্ড – জনপ্রিয় কিছু উদাহরণ এক্সপ্লোর করুন, অথবা একটি রেডিমেড প্রম্পট নিয়ে সরাসরি কাজে নেমে পড়ুন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিল্ড করা শুরু করুন।
এআই বিল্ডার দিয়ে আপনি কিছু কাস্টম অভ্যন্তরীণ টুল তৈরি করতে পারেন

সেলস ড্যাশবোর্ড

আপনার ব্যবসা ঠিক কেমন পারফর্ম করছে তা সরাসরি দেখুন – রিয়েল টাইমে আপডেট হওয়া একটি সুস্পষ্ট ভিউ থেকে রেভিনিউ, ডিল এবং টার্গেটগুলো ট্র্যাক করুন।বিল্ড করা শুরু করুন
প্রতিটি প্রজেক্ট শিডিউল অনুযায়ী এগিয়ে নিন – ইমেইলে বারবার আপডেটের খোঁজ নেওয়া ছাড়াই টাস্ক অ্যাসাইন করুন, ডেডলাইন সেট করুন এবং কাজের অগ্রগতি মনিটর করুন।বিল্ড করা শুরু করুন
আপনার টিমকে টাস্কগুলো গুছিয়ে নিতে, প্রায়োরিটি সেট করতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর ফোকাস ধরে রাখতে সাহায্য করুন।বিল্ড করা শুরু করুন
আপনার সেলস টিমকে আরও দ্রুত প্রফেশনাল প্রোপোজাল তৈরি ও পাঠাতে সাহায্য করুন – সার্ভিস, প্রাইসিং এবং টাইমলাইন কাস্টমাইজ করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোট খরচ হিসাব করুন এবং এক ক্লিকেই PDF এক্সপোর্ট করুন।বিল্ড করা শুরু করুন
এমন একটি স্মার্ট চ্যাটবট তৈরি করুন যা ২৪/৭ ক্লায়েন্টের প্রশ্নের উত্তর দেয়, কাস্টমারদের সঠিক নির্দেশনা দেয় অথবা সাধারণ টাস্কগুলো অটোমেট করে।বিল্ড করা শুরু করুন
নতুন এমপ্লয়িদের কাজের সাথে আরও দ্রুত অভ্যস্ত করে তুলুন – সমস্ত ডকুমেন্ট, চেকলিস্ট এবং ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল এক জায়গায় গুছিয়ে রাখুন।বিল্ড করা শুরু করুন

এআই বিল্ডার দিয়ে কীভাবে একটি অভ্যন্তরীণ টুল তৈরি করবেন

01

আপনার আইডিয়াটি বর্ণনা করুন অথবা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন

আপনার ইন্টারনাল টুলটিকে কী করতে হবে তা AI-কে বলুন আর চোখের সামনেই তা তৈরি হতে দেখুন – অথবা আরও দ্রুত কাজ শুরু করতে একটি টেমপ্লেট বেছে নিন।
02

কাস্টমাইজ এবং টেস্ট করুন

AI-এর সাথে চ্যাট করে আপনার টুলটি ফাইন-টিউন করুন – ওয়ার্কফ্লো অ্যাডজাস্ট করুন, ডেটা ফিল্ড যোগ করুন এবং আপনার টিমের ঠিক যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে কাজ না করা পর্যন্ত ডিজাইনটি নিজের মতো সাজিয়ে নিন। পাবলিশ করার আগেই এটি লাইভ প্রিভিউ করে দেখুন।
03

এক ক্লিকেই পাবলিশ করুন

আপনি যখন প্রস্তুত হবেন, তখন 'পাবলিশ'-এ ক্লিক করুন। আপনার টুলটি লাইভ এবং কাজ করার জন্য একদম রেডি – কোনো টেকনিক্যাল সেটআপের প্রয়োজন নেই, নেই কোনো অপেক্ষার ঝামেলা।

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।

একটি প্রফেশনালি ডিজাইন করা টেমপ্লেট বেছে নিন, AI বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটি কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইট আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।

প্রি-মেড টেমপ্লেট

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

আরও নির্দেশনা প্রয়োজন?

কম্প্রিহেনসিভ টিউটোরিয়াল, হাউ-টু গাইড এবং ধাপে ধাপে দেওয়া নির্দেশনাগুলো এক্সপ্লোর করুন, যা আপনাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিগিনার থেকে AI প্রো-তে পরিণত করবে। আপনার প্রথম AI প্রজেক্ট তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু এখানে পেয়ে যান।
শুরু করার গাইড

শুরু করার গাইড

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও

Horizons আপনার ব্যবসার জন্য আর কী কী তৈরি করতে পারে তা দেখে নিন

ই-কমার্স অ্যাপ এবং স্টোর

কাস্টম CRM

শিডিউলিং এবং বুকিং

কাস্টম AI-পাওয়ার্ড টুল

Hostinger Horizons সম্পর্কে ইউজাররা যা বলছেন

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

আপনার প্রথম ইন্টারনাল টুলটি লঞ্চ করতে প্রস্তুত?

ফ্রিতে শুরু করুন

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই।

ইন্টারনাল টুল বিল্ডার বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

ইন্টারনাল টুল হলো বিশেষ করে আপনার টিমের ব্যবহারের জন্য তৈরি যেকোনো অ্যাপ, ড্যাশবোর্ড বা সিস্টেম। যেমন ধরুন প্রজেক্ট ট্র্যাকার, অ্যাপ্রুভাল ওয়ার্কফ্লো, HR পোর্টাল কিংবা সেলস ড্যাশবোর্ড। আপনার চাহিদার সাথে পুরোপুরি মেলে না এমন ট্রেডিশনাল রেডিমেড সফটওয়্যারের পেছনে খরচ করার পরিবর্তে, Horizons দিয়ে আপনি ঠিক আপনার টিমের যা প্রয়োজন তা-ই তৈরি করে নিতে পারেন।

যেকোনো আইডিয়া এবং সমাধান করার মতো কোনো বিজনেস সমস্যা আছে এমন যে কেউ – কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রয়োজন নেই। আপনি স্প্রেডশিটের ঝামেলা সামলাতে ক্লান্ত কোনো ফাউন্ডার হন, টিমের ওয়ার্কফ্লো সহজ করতে চাওয়া কোনো ম্যানেজার হন, কিংবা এমন কোনো ছোট ব্যবসার মালিক হন যার একটি কাস্টম টুল দরকার কিন্তু তৈরি করার মতো কোনো ডেভ টিম নেই, Horizons আপনার জন্যই তৈরি। আপনি কী চান তা যদি বর্ণনা করতে পারেন, Horizons সেটি তৈরি করতে পারবে।

একদমই না। Horizons তৈরি করা হয়েছে একটি কনভার্সেশনাল পদ্ধতিতে — যাকে প্রায়ই ভাইব কোডিং বলা হয়। আপনি কী তৈরি করতে চান তা শুধু সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন আর AI রিয়েল টাইমে সেটি আপনার জন্য তৈরি করে দেবে। নতুন কোনো ডেটা ফিল্ড যোগ করতে চান? শুধু বলুন। ওয়ার্কফ্লো পরিবর্তন করা দরকার? বর্ণনা করুন।

আপনার যদি আরও নির্দেশনার প্রয়োজন হয়, তবে আমাদের কীভাবে কাস্টম ইন্টারনাল টুল তৈরি করবেন টিউটোরিয়ালটি আপনাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু সহজে বুঝিয়ে দেবে।

আপনি ফ্রিতেই শুরু করতে পারেন – কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন। ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে – ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার টুল বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট।

জেনে রাখা ভালো: আপনার টুলের ভেতরের যেকোনো AI ফিচার (যেমন: চ্যাটবট বা স্মার্ট সার্চ) পরিচালনা করতেও AI ক্রেডিট ব্যবহার করা হয় – তবে তা শুধুমাত্র তখনই খরচ হয়, যখন আপনার ইউজাররা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন।

আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন জেনে রাখুন আমাদের পেইড প্ল্যানগুলো শুরু হয় ৳209/মাস থেকে এবং এগুলোতে হোস্টিং ও ডোমেইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – তাই আলাদা করে কোনো কিছু সেটআপ করার প্রয়োজন নেই। শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার শোকেস লাইভ হয়ে যাবে।

ক্রেডিট কমে যাচ্ছে? আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।

হ্যাঁ। Horizons-এ রয়েছে একটি ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড, যার মানে হলো আপনি বিল্ট-ইন ইউজার অথেনটিকেশন, ডেটা স্টোরেজ এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সুবিধাসহ ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন – ফলে কোনো এক্সটারনাল সিস্টেম বা ডেটাবেস সেটআপ ছাড়াই আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে কে লগইন করতে পারবে, কে কী দেখতে পাবে এবং কে কী করতে পারবে।

হ্যাঁ। এআই বিল্ডার দিয়ে তৈরি প্রতিটি টুল সম্পূর্ণ রেসপন্সিভ, তাই এটি ডেস্কটপ, ট্যাবলেট এবং মোবাইলে কাজ করে – আপনার টিম যেখানেই কাজ করুক না কেন।

কোনো সমস্যা নেই। আপনার ইন্টারনাল টুল আপডেট করা সেটি তৈরি করার মতোই সহজ। শুধু আপনার প্রজেক্টে ফিরে যান, এটি ওপেন করুন এবং Horizons-এর সাথে চ্যাট চালিয়ে যান – আপনি কী পরিবর্তন করতে চান তা বর্ণনা করুন আর বাকি দায়িত্ব এটি সামলে নেবে। এর পুরোটাই ভাইব কোডিং অভিজ্ঞতার অংশ, কোনো ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।

আর আপনার যদি টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে থাকে কিংবা ভবিষ্যতে টুলটিকে আরও বড় পরিসরে স্কেল করতে চান, তবে Horizons আপনাকে দেয় কোডের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস – ফলে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে যত দূর ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারেন।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।