তৈরি করুন এমন একটি কাস্টম CRM যা আপনার ব্যবসার জন্য কাজ করে

শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করেই তৈরি করুন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড CRM অ্যাপ। লিড ট্র্যাক করুন, কন্ট্যাক্ট ম্যানেজ করুন এবং আরও বেশি ডিল ক্লোজ করুন – সবই এক জায়গায়, কোনো টেকনিক্যাল সেটআপের ঝামেলা নেই।
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তৈরি করুন এমন একটি কাস্টম CRM যা আপনার ব্যবসার জন্য কাজ করে

আপনার ওয়ার্কফ্লো অনুযায়ী তৈরি একটি CRM, অন্য কোনো নিয়মে নয়

একটি কাস্টম CRM তৈরি, লঞ্চ এবং পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু – সবই এক জায়গায়।

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড একটি CRM তৈরি করুন

আপনার ব্যবসা কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করুন এবং এআই বিল্ডার আপনার কাজের ধারার সাথে হুবহু মানানসই একটি সিআরএম তৈরি করে দেবে – আপনার পাইপলাইন, আপনার লেবেল, আপনার ফলো-আপের ধরণ। কোনো আইটি টিমের প্রয়োজন নেই।

প্রফেশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার

প্রফেশনাল হোস্টিং, কাস্টম ডোমেইন এবং বিজনেস ইমেইল সবই এক জায়গায় – আপনার অডিয়েন্সের সাথে আস্থা তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু।

বিল্ট-ইন AI

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রিপ্লাই জেনারেট করুন, একটি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট চ্যাটবট ডিপ্লয় করুন এবং আপনি ঘুমিয়ে থাকার সময়ও আপনার ব্যবসার কার্যক্রম সচল রাখুন।

আপনার ডেটা, সম্পূর্ণ আপনার

ট্রেডিশনাল রেডিমেড CRM-গুলো যেখানে আপনাকে তাদের প্ল্যাটফর্মে আটকে রাখে, সেখানে Horizons দিয়ে তৈরি CRM আপনাকে দেয় সম্পূর্ণ ওনারশিপ – যা আপনাকে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি, ফিচার পরিবর্তন এবং প্ল্যাটফর্ম লক-ইনের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে।
আপনার ওয়ার্কফ্লো অনুযায়ী তৈরি একটি CRM, অন্য কোনো নিয়মে নয়

কাস্টম CRM যা আপনি নিজেই তৈরি করতে পারেন – কোনো কোড নয়, শুধু একটি প্রম্পট দিয়ে

সাধারণ কন্ট্যাক্ট ম্যানেজার থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ কাস্টম সেলস পাইপলাইন – জনপ্রিয় কিছু CRM উদাহরণ এক্সপ্লোর করুন, অথবা একটি রেডিমেড প্রম্পট নিয়ে সরাসরি কাজে নেমে পড়ুন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিল্ড করা শুরু করুন।
কাস্টম CRM যা আপনি নিজেই তৈরি করতে পারেন – কোনো কোড নয়, শুধু একটি প্রম্পট দিয়ে

সেলস পাইপলাইন CRM

একই জায়গা থেকে লিড এবং ডিল ম্যানেজ করুন, যা কোনো CRM লাইসেন্সের প্রয়োজন ছাড়াই আপনার রেভিনিউ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।বিল্ড করা শুরু করুন
আপনার ক্লায়েন্টের সমস্ত তথ্য, কমিউনিকেশন হিস্ট্রি এবং গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো রাখুন এক জায়গায় – যাতে প্রতিটি ইন্টারেকশনই পার্সোনাল মনে হয় এবং কোনো কিছুই বাদ না যায়।বিল্ড করা শুরু করুন
আপনার সাপোর্ট টিমকে প্রতিটি ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্টের লেটেস্ট আপডেটে রাখুন – টিকেট ম্যানেজ করুন, এজেন্ট অ্যাসাইন করুন, রেসপন্স টাইম ট্র্যাক করুন এবং আরও দ্রুত সমস্যার সমাধান করুন।বিল্ড করা শুরু করুন
আপনার WhatsApp বিজনেসের জন্য তৈরি করুন একটি কাস্টম CRM – লিড ম্যানেজ করুন, কথোপকথন ট্র্যাক করুন এবং আরও দ্রুত ডিল ক্লোজ করুন।বিল্ড করা শুরু করুন
এজেন্টদের লিড ম্যানেজ করতে, প্রপার্টি ভিউয়িং ট্র্যাক করতে এবং আরও দ্রুত ডিল ক্লোজ করতে সাহায্য করুন।বিল্ড করা শুরু করুন

AI দিয়ে কীভাবে একটি কাস্টম CRM তৈরি করবেন

01

আপনার আইডিয়া বর্ণনা করুন

আপনার ব্যবসা কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করুন আর AI সেটির ওপর ভিত্তি করে একটি CRM তৈরি করে দেবে, অথবা আমাদের ডিজাইনারদের তৈরি যেকোনো একটি টেমপ্লেট নিয়ে সরাসরি কাজ শুরু করুন। কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
02

কাস্টমাইজ এবং টেস্ট করুন

আপনার CRM-কে করে তুলুন একদম আপনার মতো। ওয়ার্কফ্লো, বিজনেস লজিক, ইউজার রোল এবং পারমিশন কাস্টমাইজ করতে শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করুন – তারপর পাবলিশ করার আগে এটির লাইভ প্রিভিউ দেখে নিন।
03

এক ক্লিকেই পাবলিশ করুন

'পাবলিশ'-এ ক্লিক করুন আর আপনার কাস্টম CRM লাইভ – কোনো টেকনিক্যাল সেটআপ ছাড়াই আপনার টিম সাথে সাথেই লিড ম্যানেজ এবং ডিল ক্লোজ করা শুরু করতে পারবে।

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।

একটি প্রফেশনালি ডিজাইন করা টেমপ্লেট বেছে নিন, AI বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটি কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইট আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।

প্রি-মেড টেমপ্লেট

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

আরও নির্দেশনা প্রয়োজন?

বিস্তারিত টিউটোরিয়াল, হাউ-টু গাইড এবং ধাপে ধাপে দেওয়া ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সপ্লোর করুন, যা খুব কম সময়েই আপনাকে একজন বিগিনার থেকে AI প্রো-তে পরিণত করবে। আপনার প্রথম AI প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবকিছু এবং আরও অনেক কিছুই পাবেন এখানে।
শুরু করার গাইড

শুরু করার গাইড

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও

Horizons আপনার ব্যবসার জন্য আর কী কী তৈরি করতে পারে তা দেখে নিন

WhatsApp CRM

ইন্টারনাল টুল

বিজনেস শোকেস

ই-কমার্স অ্যাপ এবং স্টোর

কাস্টম বুকিং পেজ এবং অ্যাপ

Hostinger Horizons সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা যা বলছেন

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

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কাস্টম CRM বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

একটি কাস্টম সিআরএম (কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার) হলো এমন একটি টুল যা বিশেষভাবে আপনার ব্যবসার কার্যপদ্ধতিকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয় – যেমন আপনার পাইপলাইনের বিভিন্ন পর্যায়, আপনার কন্ট্যাক্ট ফিল্ড এবং আপনার ফলো-আপ প্রক্রিয়া। HubSpot বা Salesforce-এর মতো রেডিমেড সিআরএম-গুলোর মতো নয়, যেগুলোতে এমন সব ফিচার থাকে যা আপনি হয়তো কখনোই ব্যবহার করবেন না; একটি কাস্টম সিআরএম আপনাকে ঠিক ততটুকুই দেয় যতটুকু আপনার প্রয়োজন, এবং অপ্রয়োজনীয় কিছুই দেয় না। AI Builder-এর সাহায্যে, আপনি শুধুমাত্র আপনার ব্যবসার কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করেই একটি কাস্টম সিআরএম তৈরি করতে পারেন – এর জন্য কোনো কোডিং বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

প্রথাগত রেডিমেড CRM-গুলো অনেক ব্যবসার জন্যই ভালো কাজ করে, তবে এগুলোতে কিছু সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে হয় – যেমন টিম বড় হওয়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকা মাসিক ফি, উচ্চতর টিয়ারের প্যাকেজে আটকে রাখা প্রয়োজনীয় ফিচার, এবং আপনার কাজের ধরনের সাথে পুরোপুরি না মেলা ওয়ার্কফ্লো। Horizons দিয়ে নিজের CRM তৈরি করার মানে হলো আপনি ঠিক আপনার ব্যবসার উপযোগী টুলটিই পাচ্ছেন, যেখানে কোনো প্ল্যাটফর্মের বাধ্যবাধকতা নেই, হঠাৎ করে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির ভয় নেই, এবং অন্য কারও তৈরি সফটওয়্যারের সাথে খাপ খাওয়াতে নিজের কাজের প্রক্রিয়া বদলানোরও ঝামেলা নেই।

Horizons কার্যত যেকোনো ব্যবসা বা ইন্ডাস্ট্রির জন্যই কাস্টম CRM তৈরি করতে পারে – নিচে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

  • সেলস টিমের জন্য CRM – লিড ম্যানেজ করুন, ডিল ট্র্যাক করুন এবং আপনার পাইপলাইন সচল রাখুন।
  • ননপ্রফিট প্রতিষ্ঠানের জন্য CRM – ডোনার ট্র্যাক করুন, সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং ফান্ডরেইজিংয়ের অগ্রগতি মনিটর করুন।
  • ল ফার্মের জন্য CRM – ক্লায়েন্ট কেস ম্যানেজ করুন, যোগাযোগ ট্র্যাক করুন এবং ডেডলাইনের লেটেস্ট আপডেটে থাকুন।
  • রিক্রুটিংয়ের জন্য CRM – ক্যান্ডিডেট ট্র্যাক করুন, পাইপলাইন ম্যানেজ করুন এবং আপনার হায়ারিং প্রক্রিয়া সহজ করুন।
  • ইন্স্যুরেন্স এজেন্টের জন্য CRM – পলিসি ম্যানেজ করুন, রিনিউয়াল ট্র্যাক করুন এবং ক্লায়েন্ট সম্পর্ক জোরদার করুন।
  • ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজরের জন্য CRM – ক্লায়েন্ট পোর্টফোলিও ট্র্যাক করুন, ইন্টারেকশন মনিটর করুন এবং ফলো-আপ ম্যানেজ করুন।
  • কনসালট্যান্টদের জন্য CRM – ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজ করুন, বিলযোগ্য সময় ট্র্যাক করুন এবং কাজের লেটেস্ট আপডেটে থাকুন।

আপনার ইন্ডাস্ট্রি খুঁজে পাচ্ছেন না? আপনার ব্যবসা কীভাবে কাস্টমার সম্পর্ক ম্যানেজ করে তা যদি বর্ণনা করতে পারেন, Horizons সেটির ওপর ভিত্তি করে একটি CRM তৈরি করে দিতে পারবে। বাস্তবে কী কী করা সম্ভব তার একটি উদাহরণ দেখতে আমাদের সেলস CRM তৈরির গাইডটি দেখে নিন – একই পদ্ধতি যেকোনো ব্যবসার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব।

একদমই না। Horizons তৈরি করা হয়েছে একটি কনভার্সেশনাল পদ্ধতিতে – যাকে প্রায়ই ভাইব কোডিং বলা হয়। আপনার ব্যবসা কীভাবে কাজ করে তা শুধু বর্ণনা করুন আর AI রিয়েল টাইমে সেটির ওপর ভিত্তি করে একটি CRM তৈরি করে দেবে। নতুন কোনো পাইপলাইন স্টেজ যোগ করতে চান? শুধু বলুন। কাস্টম কোনো কন্ট্যাক্ট ফিল্ড দরকার? বর্ণনা করুন। লেআউট পরিবর্তন করতে চান? Horizons-কে বলুন আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাজ শেষ।

এই ধারণাটি আপনার কাছে নতুন মনে হলে, আমাদের ভাইব কোডিং গাইড কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আপনাকে সহজে বুঝিয়ে দেবে।

হ্যাঁ – Horizons-এ রয়েছে একটি ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড যার সাথে বিল্ট-ইন ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোনো এক্সটারনাল সিস্টেম বা ডেটাবেস সেটআপ ছাড়াই আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে কে লগইন করতে পারবে, কে কী দেখতে পাবে এবং কে কী করতে পারবে।

আপনার CRM আপডেট করাও এটি তৈরি করার মতোই সহজ। শুধু আপনার প্রোজেক্টে ফিরে যান, এটি খুলুন এবং AI Builder-এর সাথে চ্যাটিং চালিয়ে যান – আপনি কী পরিবর্তন করতে চান তা বর্ণনা করুন এবং বাকিটা এটি নিজেই সামলে নেবে। এটি সবই ভাইব কোডিং অভিজ্ঞতার অংশ, কোনো ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।

আর যদি আপনার প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকে বা ভবিষ্যতে এটিকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে চান, তাহলে AI Builder আপনাকে কোডের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস দেবে – যাতে আপনি এটিকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যতদূর খুশি নিয়ে যেতে পারেন।

ঠিক এখান থেকেই – শুধু "ফ্রিতে শুরু করুন" বাটনে ক্লিক করুন। কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন। ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে – ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার CRM বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট।

জেনে রাখা ভালো: আপনার CRM-এর ভেতরের যেকোনো AI ফিচার (যেমন: চ্যাটবট বা স্মার্ট সার্চ) পরিচালনা করতেও AI ক্রেডিট ব্যবহার করা হয় – তবে তা শুধুমাত্র তখনই খরচ হয়, যখন আপনার ইউজাররা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন।

আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন সহজেই আমাদের যেকোনো একটি পেইড প্ল্যানে সুইচ করে নিতে পারবেন। হোস্টিং এবং ডোমেইন এর সাথেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই আলাদা করে কোনো কিছু সেটআপ করার প্রয়োজন নেই – শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার CRM লাইভ হয়ে যাবে।

ক্রেডিট কমে যাচ্ছে? আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

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