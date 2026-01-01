নিজের কাস্টম AI টুল তৈরি করুন – কোনো সেটআপ বা ঝামেলা ছাড়াই

Horizons-এ আগে থেকেই AI বিল্ট-ইন থাকায়, আপনি ব্যবহার, বিক্রি বা শেয়ার করার জন্য নিজের AI টুল তৈরি করতে পারেন।
ফ্রিতে শুরু করুন

পেইড প্ল্যান শুরু মাত্র ৳209/মাস থেকে

নিজের কাস্টম AI টুল তৈরি করুন – কোনো সেটআপ বা ঝামেলা ছাড়াই

মজার সাইড প্রজেক্ট থেকে শুরু করে দরকারি টুল পর্যন্ত

নিজের জন্য টুল তৈরি করুন, সাবস্ক্রিপশনে সেভ করুন বা আপনার ব্যবহারকারীদের পছন্দ হবে এমন কিছু তৈরি করুন – যার জন্য তারা পে করবে। শুরু করার জন্য এখানে কয়েকটি আইডিয়া দেওয়া হলো।
টেক্সট টুল

টেক্সট টুল

এমন অ্যাপ তৈরি করুন যা পড়তে, লিখতে এবং রেসপন্স করতে পারে। চ্যাটবট থেকে শুরু করে যা দিনরাত গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দেয়, এমন সব অ্যাসিস্ট্যান্ট তৈরি করুন যা ব্যবহারকারীদের কাভার লেটার ড্রাফট করতে, ট্রিপের পরিকল্পনা করতে বা পারফেক্ট রেসিপি খুঁজে পেতে সাহায্য করে।বিল্ড করা শুরু করুন
এমন অ্যাপ তৈরি করুন যা ভিজ্যুয়াল ট্রান্সফর্ম এবং জেনারেট করে। ব্যবহারকারীদের ছবিগুলোকে ইলাস্ট্রেশনে পরিণত করতে, কাস্টম অ্যাভাটার ডিজাইন করতে, রুম মেকওভার ভিজ্যুয়ালাইজ করতে বা প্রোডাক্ট মকআপ তৈরি করতে দিন – কোনো ডিজাইনের দক্ষতার প্রয়োজন নেই।বিল্ড করা শুরু করুন
এমন স্মার্ট টুল তৈরি করুন যা আপনার ব্যবহারকারীদের সময় বাঁচায়। AI-পাওয়ার্ড লিড ফর্ম, রেজ্যুমে রিভিউয়ার, বাজেট অ্যাডভাইজর বা ওয়ার্কআউট প্ল্যানারের মতো এমন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপের কথা ভাবুন যা প্রতিবারই রিয়েল ভ্যালু প্রদান করে।বিল্ড করা শুরু করুন
মানুষ শেয়ার না করে থাকতে পারে না এমন সব টুল তৈরি করুন। পার্সোনালিটি টেস্ট, AI ট্যারট রিডার, সেলিব্রিটি লুক-অ্যালাইক ফাইন্ডার, বেডটাইম স্টোরি জেনারেটর – এগুলো ব্যবহার করতে যেমন মজার, শেয়ার করতে আরও বেশি মজার।বিল্ড করা শুরু করুন

AI-পাওয়ার্ড টুল তৈরি করতে আপনার যা যা প্রয়োজন তার সবকিছু

যে AI আগে থেকেই রয়েছে

কোনো থার্ড পার্টি অ্যাকাউন্ট বা আলাদা বিলিং নেই – Horizons-এ আগে থেকেই AI বিল্ট-ইন রয়েছে – শুধু আপনার প্রজেক্ট ওপেন করে এটি ব্যবহার করুন।

কোডিং করে নয়, চ্যাটিং করে তৈরি করুন

সাধারণ ভাষায় আপনি কী চান তা বর্ণনা করুন এবং Horizons আপনার হয়ে সেটি তৈরি করে দেবে। কোনো কোড বা টেকনিক্যাল সেটআপের প্রয়োজন নেই – শুধু আপনার আইডিয়া এবং কনভারসেশনই যথেষ্ট।

আপনার আইডিয়া সীমারেখা নির্ধারণ করে, প্রযুক্তি নয়

চ্যাটবট, পার্সোনাল AI অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইমেজ জেনারেটর, রাইটিং টুল, রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন – আপনি যা-ই কল্পনা করুন না কেন, সেগুলোকে পাওয়ার করার মতো AI Horizons-এ রয়েছে।

একবার তৈরি করুন, আর আয় করুন

আপনার প্রজেক্টটি একটি টেমপ্লেট হিসেবে শেয়ার করুন এবং যখনই কেউ তাদের নিজস্ব অ্যাপ তৈরি করতে এটি ব্যবহার করে ও তাদের প্রথম Horizons প্ল্যানটি কিনে নেয়, তখনই ২০% কমিশন অর্জন করুন।

এটি যেভাবে কাজ করে

01

আপনার Horizons প্রজেক্টটি ওপেন করুন

Horizons-এ লগ-ইন করে একটি নতুন প্রজেক্ট শুরু করুন – অথবা এগিয়ে থাকতে আমাদের যেকোনো একটি AI-রেডি টেমপ্লেট বেছে নিন।
02

তৈরি, টুইক এবং টেস্ট করুন

আপনার অ্যাপটি দিয়ে আপনি কী করাতে চান তা বর্ণনা করুন, ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত এডিট করুন এবং এটিকে লাইভ টেস্ট করুন – আর এর সবকিছুই করুন Horizons থেকে বের না হয়েই।
03

পাবলিশ এবং শেয়ার করুন

আপনি প্রস্তুত হলে পাবলিশ করুন। আপনার AI-পাওয়ার্ড টুলটি লাইভ হবে এবং ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তুত থাকবে – আপনি আপনার ড্যাশবোর্ড থেকে যেকোনো সময় ক্রেডিট ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।

একটি প্রফেশনালি ডিজাইন করা টেমপ্লেট বেছে নিন, AI বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটি কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইট আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।
সব টেমপ্লেট
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Hostinger Horizons সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা যা বলছেন

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

আপনার প্রথম AI-পাওয়ার্ড টুল তৈরি করতে প্রস্তুত?

ফ্রিতে শুরু করুন

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই।

কাস্টম AI টুল তৈরি বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

Horizons-এর সাহায্যে AI-পাওয়ার্ড টুল তৈরি করার বিষয়ে আমাদের কাছে আসা সবচেয়ে সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া হলো।

শুধু আপনার Horizons প্রজেক্টটি ওপেন করুন এবং চ্যাটিং শুরু করুন – আপনি কী তৈরি করতে চান তা সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন আর Horizons AI এটিকে বাস্তবে রূপ দেবে। আপনার প্রজেক্টে আগে থেকেই একটি সিমলেস জেনারেটিভ AI ইন্টিগ্রেশন বিল্ট-ইন রয়েছে, তাই কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাকাউন্ট, মডেল সিলেকশন বা আলাদা বিলিংয়ের প্রয়োজন নেই। আপনি যেকোনো কিছু কাস্টমাইজ করতে প্রম্পট ব্যবহার করতে পারেন এবং কোনো ক্রেডিট খরচ না করেই আপনার পছন্দমতো ম্যানুয়ালি টেক্সট এডিট বা ইমেজ আপডেট করতে পারেন। আপনি প্রস্তুত হলে পাবলিশ করুন – হোস্টিং এবং ডোমেইন আগে থেকেই আপনার প্ল্যানে যুক্ত করা আছে।

আমাদের Horizons ইন্টিগ্রেটেড AI ওভারভিউ থেকে আরও জানুন।

Horizons AI ফিচারগুলো এমন যেকোনো মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাদের মাথায় কোনো আইডিয়া আছে – কোনো কোডিং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি এমন একজন ছোট ব্যবসার মালিক হন যিনি থার্ড-পার্টি সল্যুশনগুলোর জন্য পেমেন্ট না করে কাস্টম AI টুল তৈরি করতে চান, একজন ক্রিয়েটর হন যিনি AI-পাওয়ার্ড অ্যাপের মাধ্যমে নিজের অডিয়েন্সকে মনিটাইজ করতে চান, বা একজন এক্সপার্ট হন – যেমন একজন ফিটনেস ট্রেইনার বা নিউট্রিশনিস্ট – যিনি তার নলেজকে এমন একটি টুলে পরিণত করতে চান যা ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি করা যায়, তবে Horizons এটি সম্ভব করে তুলবে।

আপনি কী তৈরি করতে চান তা যদি আপনি বর্ণনা করতে পারেন, তবে আপনি সেটি তৈরিও করতে পারবেন। আর আপনি যদি অনুপ্রেরণা খুঁজছেন বা শুধু এগিয়ে থাকতে চান, তবে আমাদের প্রি-ডিজাইনড টেমপ্লেটগুলো ব্রাউজ করে আপনার আইডিয়ার সাথে মানানসই কোনো একটি খুঁজে নিন।

Horizons টেক্সট জেনারেশন ও অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি ইমেজ জেনারেশন ও অ্যানালাইসিসও (PNG, WebP, JPEG) সাপোর্ট করে। আপনি এগুলো ব্যবহার করে নিজের AI চ্যাটবট, পার্সোনাল AI অ্যাসিস্ট্যান্ট, রাইটিং টুল, ইমেজ কনভার্টার, রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করতে পারেন।

আপনি ফ্রিতেই Horizons-এর সাথে শুরু করতে পারেন। সরাসরি তৈরি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করার জন্য আপনার প্ল্যানে AI ক্রেডিটগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনার ফ্রি ক্রেডিটগুলো শেষ হয়ে গেলে, তৈরি করা চালিয়ে যেতে এবং আপনার পাবলিশ করা অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের ভেতরের AI ফিচারগুলোকে পাওয়ার করতে আপনি যেকোনো সময় টপ-আপ করতে পারেন। কোনো সারপ্রাইজ চার্জ বা হিডেন ফি নেই – আপনি কী খরচ করছেন তা সবসময় আপনার কন্ট্রোলেই থাকবে।

AI ক্রেডিট দু’টি বিষয়কে পাওয়ার করে: আপনার ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করা (১টি মেসেজ = ১ ক্রেডিট) এবং আপনার পাবলিশ করা ওয়েব প্রজেক্টের ভেতরের AI ফিচারগুলো। আপনার ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপের ভেতর AI ফিচার ব্যবহারের জন্য আমরা ফ্র্যাকশনাল ক্রেডিট ব্যবহার করি – যার মানে হলো, শুধুমাত্র তখনই আপনার ক্রেডিটগুলো খরচ হবে, যখন আপনার ব্যবহারকারীরা আপনার AI টুলের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে।

হ্যাঁ। আপনার AI ক্রেডিট ইউসেজ ড্যাশবোর্ডে বিল্ডিং এবং এডিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত ক্রেডিট এবং সেইসাথে অ্যাপের AI ফিচারগুলোর মাধ্যমে ব্যবহৃত ক্রেডিটের বিস্তারিত ব্রেকডাউন দেখানো হয় – যাতে আপনার ক্রেডিটগুলো কোথায় খরচ হচ্ছে, তা আপনি সবসময় জানতে পারেন।

মোটেই না। AI Builder সকলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে – প্রযুক্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ নির্মাতা থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ ডেভেলপার পর্যন্ত। আপনি কী তৈরি করতে চান তা যদি বর্ণনা করতে পারেন, AI Builder আপনাকে তা তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।

হ্যাঁ – যদি আপনি আগে AI App Builder দিয়ে কোনো প্রজেক্ট তৈরি করে থাকেন অথবা AI Builder দিয়ে কোনো ওয়েবসাইট ভাইব কোড করে থাকেন, তাহলে ইন্টিগ্রেটেড AI ফিচারটি কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই আপনার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুধু আপনার চলমান কোনো প্রজেক্ট খুলুন বা নতুন একটি শুরু করুন, আপনার AI ক্রেডিট টপ আপ করুন, এবং আপনি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।