নিজের কাস্টম AI টুল তৈরি করুন – কোনো সেটআপ বা ঝামেলা ছাড়াই
মজার সাইড প্রজেক্ট থেকে শুরু করে দরকারি টুল পর্যন্ত
টেক্সট টুল
ইমেজ টুল
ইউটিলিটি টুল
মজার এবং ভাইরাল টুল
AI-পাওয়ার্ড টুল তৈরি করতে আপনার যা যা প্রয়োজন তার সবকিছু
যে AI আগে থেকেই রয়েছে
কোডিং করে নয়, চ্যাটিং করে তৈরি করুন
আপনার আইডিয়া সীমারেখা নির্ধারণ করে, প্রযুক্তি নয়
একবার তৈরি করুন, আর আয় করুন
এটি যেভাবে কাজ করে
আপনার Horizons প্রজেক্টটি ওপেন করুন
তৈরি, টুইক এবং টেস্ট করুন
পাবলিশ এবং শেয়ার করুন
একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Hostinger Horizons সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা যা বলছেন
ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।
সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎
মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।
বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।
Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!
Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।
@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।
আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!
অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'
এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!
আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।
এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।
Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।
কাস্টম AI টুল তৈরি বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা
কীভাবে আমি নিজের AI টুল তৈরি করতে পারি?
শুধু আপনার Horizons প্রজেক্টটি ওপেন করুন এবং চ্যাটিং শুরু করুন – আপনি কী তৈরি করতে চান তা সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন আর Horizons AI এটিকে বাস্তবে রূপ দেবে। আপনার প্রজেক্টে আগে থেকেই একটি সিমলেস জেনারেটিভ AI ইন্টিগ্রেশন বিল্ট-ইন রয়েছে, তাই কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাকাউন্ট, মডেল সিলেকশন বা আলাদা বিলিংয়ের প্রয়োজন নেই। আপনি যেকোনো কিছু কাস্টমাইজ করতে প্রম্পট ব্যবহার করতে পারেন এবং কোনো ক্রেডিট খরচ না করেই আপনার পছন্দমতো ম্যানুয়ালি টেক্সট এডিট বা ইমেজ আপডেট করতে পারেন। আপনি প্রস্তুত হলে পাবলিশ করুন – হোস্টিং এবং ডোমেইন আগে থেকেই আপনার প্ল্যানে যুক্ত করা আছে।
আমাদের Horizons ইন্টিগ্রেটেড AI ওভারভিউ থেকে আরও জানুন।
কারা এআই বিল্ডার ব্যবহার করে কাস্টম এআই টুল তৈরি করতে পারেন?
Horizons AI ফিচারগুলো এমন যেকোনো মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাদের মাথায় কোনো আইডিয়া আছে – কোনো কোডিং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি এমন একজন ছোট ব্যবসার মালিক হন যিনি থার্ড-পার্টি সল্যুশনগুলোর জন্য পেমেন্ট না করে কাস্টম AI টুল তৈরি করতে চান, একজন ক্রিয়েটর হন যিনি AI-পাওয়ার্ড অ্যাপের মাধ্যমে নিজের অডিয়েন্সকে মনিটাইজ করতে চান, বা একজন এক্সপার্ট হন – যেমন একজন ফিটনেস ট্রেইনার বা নিউট্রিশনিস্ট – যিনি তার নলেজকে এমন একটি টুলে পরিণত করতে চান যা ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি করা যায়, তবে Horizons এটি সম্ভব করে তুলবে।
আপনি কী তৈরি করতে চান তা যদি আপনি বর্ণনা করতে পারেন, তবে আপনি সেটি তৈরিও করতে পারবেন। আর আপনি যদি অনুপ্রেরণা খুঁজছেন বা শুধু এগিয়ে থাকতে চান, তবে আমাদের প্রি-ডিজাইনড টেমপ্লেটগুলো ব্রাউজ করে আপনার আইডিয়ার সাথে মানানসই কোনো একটি খুঁজে নিন।
আমি আমার অ্যাপে কোন ধরনের AI ফিচার যুক্ত করতে পারি?
Horizons টেক্সট জেনারেশন ও অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি ইমেজ জেনারেশন ও অ্যানালাইসিসও (PNG, WebP, JPEG) সাপোর্ট করে। আপনি এগুলো ব্যবহার করে নিজের AI চ্যাটবট, পার্সোনাল AI অ্যাসিস্ট্যান্ট, রাইটিং টুল, ইমেজ কনভার্টার, রিকমেন্ডেশন ইঞ্জিন এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করতে পারেন।
Horizons ব্যবহার করা কি ফ্রি?
আপনি ফ্রিতেই Horizons-এর সাথে শুরু করতে পারেন। সরাসরি তৈরি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করার জন্য আপনার প্ল্যানে AI ক্রেডিটগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনার ফ্রি ক্রেডিটগুলো শেষ হয়ে গেলে, তৈরি করা চালিয়ে যেতে এবং আপনার পাবলিশ করা অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের ভেতরের AI ফিচারগুলোকে পাওয়ার করতে আপনি যেকোনো সময় টপ-আপ করতে পারেন। কোনো সারপ্রাইজ চার্জ বা হিডেন ফি নেই – আপনি কী খরচ করছেন তা সবসময় আপনার কন্ট্রোলেই থাকবে।
AI ক্রেডিটগুলো কীভাবে কাজ করে?
AI ক্রেডিট দু’টি বিষয়কে পাওয়ার করে: আপনার ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করা (১টি মেসেজ = ১ ক্রেডিট) এবং আপনার পাবলিশ করা ওয়েব প্রজেক্টের ভেতরের AI ফিচারগুলো। আপনার ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপের ভেতর AI ফিচার ব্যবহারের জন্য আমরা ফ্র্যাকশনাল ক্রেডিট ব্যবহার করি – যার মানে হলো, শুধুমাত্র তখনই আপনার ক্রেডিটগুলো খরচ হবে, যখন আপনার ব্যবহারকারীরা আপনার AI টুলের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে।
আমার অ্যাপটি কতগুলো AI ক্রেডিট ব্যবহার করেছে তা কি আমি দেখতে পারব?
হ্যাঁ। আপনার AI ক্রেডিট ইউসেজ ড্যাশবোর্ডে বিল্ডিং এবং এডিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত ক্রেডিট এবং সেইসাথে অ্যাপের AI ফিচারগুলোর মাধ্যমে ব্যবহৃত ক্রেডিটের বিস্তারিত ব্রেকডাউন দেখানো হয় – যাতে আপনার ক্রেডিটগুলো কোথায় খরচ হচ্ছে, তা আপনি সবসময় জানতে পারেন।
Horizons AI টুল বিল্ডার ব্যবহার করার জন্য কি আমার কোডিং স্কিল থাকতে হবে?
মোটেই না। AI Builder সকলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে – প্রযুক্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ নির্মাতা থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ ডেভেলপার পর্যন্ত। আপনি কী তৈরি করতে চান তা যদি বর্ণনা করতে পারেন, AI Builder আপনাকে তা তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।
আমি যদি আগে থেকেই কোনো প্ল্যান কিনে থাকি, তবে কি আমি AI টুল তৈরি করা শুরু করতে পারব?
হ্যাঁ – যদি আপনি আগে AI App Builder দিয়ে কোনো প্রজেক্ট তৈরি করে থাকেন অথবা AI Builder দিয়ে কোনো ওয়েবসাইট ভাইব কোড করে থাকেন, তাহলে ইন্টিগ্রেটেড AI ফিচারটি কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই আপনার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুধু আপনার চলমান কোনো প্রজেক্ট খুলুন বা নতুন একটি শুরু করুন, আপনার AI ক্রেডিট টপ আপ করুন, এবং আপনি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।