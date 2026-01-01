AI ব্যবহার করে MVP ডেভেলপমেন্ট সহজ করা হয়েছে

শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার আইডিয়াটিকে একটি কার্যকর ও শেয়ারযোগ্য প্রোডাক্টে রূপান্তর করুন। কোনো কোডিং বা ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।
ফ্রিতে শুরু করুন

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই

AI ব্যবহার করে MVP ডেভেলপমেন্ট সহজ করা হয়েছে

তৈরি করুন, টেস্ট করুন এবং স্কেল করুন – কোনো ঝুঁকি ছাড়াই

আপনার আইডিয়া যাচাই করতে, দ্রুত মার্কেটে পৌঁছাতে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে স্কেল করতে যা যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই এখানে আছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আইডিয়া থেকে ওয়ার্কিং MVP

সব দারুণ আইডিয়া থেকেই যে আয় করা সম্ভব তা নয় – তবে টেস্ট না করা পর্যন্ত আপনি তা জানতে পারবেন না। শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার আইডিয়াটিকে একটি কার্যকর MVP-তে রূপান্তর করুন, কোনো কোডিং বা ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই আইডিয়া থেকে ওয়ার্কিং MVP

দ্রুত লঞ্চ করুন, আরও দ্রুত স্কেল করুন

এক ক্লিকেই লাইভ করুন – হোস্টিং, ডোমেইন, বিজনেস ইমেইল এর সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। কোনো থার্ড-পার্টি টুল নেই, কোনো দেরি নেই।

দ্রুত লঞ্চ করুন, আরও দ্রুত স্কেল করুন

আপনার ব্যবসার প্রসারের সাথে মানিয়ে নিতে তৈরি

প্রথম দিন থেকেই ডেটাবেস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইল স্টোরেজ বিল্ট-ইন থাকে – তাই আপনি যখন স্কেল করতে প্রস্তুত হবেন, আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু আগে থেকেই তৈরি থাকবে।

আপনার ব্যবসার প্রসারের সাথে মানিয়ে নিতে তৈরি

নামমাত্র খরচে

প্রচলিত MVP তৈরিতে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। AI Builder-এর একটি সাধারণ সাবস্ক্রিপশনেই সবকিছু পাওয়া যায় – ফলে আপনি কোনো আর্থিক ঝুঁকি ছাড়াই আপনার আইডিয়া পরীক্ষা করতে পারেন।
নামমাত্র খরচে

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আইডিয়া থেকে ওয়ার্কিং MVP

সব দারুণ আইডিয়া থেকেই যে আয় করা সম্ভব তা নয় – তবে টেস্ট না করা পর্যন্ত আপনি তা জানতে পারবেন না। শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার আইডিয়াটিকে একটি কার্যকর MVP-তে রূপান্তর করুন, কোনো কোডিং বা ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই আইডিয়া থেকে ওয়ার্কিং MVP

দ্রুত লঞ্চ করুন, আরও দ্রুত স্কেল করুন

এক ক্লিকেই লাইভ করুন – হোস্টিং, ডোমেইন, বিজনেস ইমেইল এর সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। কোনো থার্ড-পার্টি টুল নেই, কোনো দেরি নেই।

দ্রুত লঞ্চ করুন, আরও দ্রুত স্কেল করুন

আপনার ব্যবসার প্রসারের সাথে মানিয়ে নিতে তৈরি

প্রথম দিন থেকেই ডেটাবেস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইল স্টোরেজ বিল্ট-ইন থাকে – তাই আপনি যখন স্কেল করতে প্রস্তুত হবেন, আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু আগে থেকেই তৈরি থাকবে।

আপনার ব্যবসার প্রসারের সাথে মানিয়ে নিতে তৈরি

নামমাত্র খরচে

প্রচলিত MVP তৈরিতে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। AI Builder-এর একটি সাধারণ সাবস্ক্রিপশনেই সবকিছু পাওয়া যায় – ফলে আপনি কোনো আর্থিক ঝুঁকি ছাড়াই আপনার আইডিয়া পরীক্ষা করতে পারেন।
নামমাত্র খরচে

আপনার আইডিয়া থেকে আপনার দূরত্ব মাত্র একটি প্রম্পটের

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি যে ধরনের MVP-গুলো তৈরি করতে পারবেন তার কয়েকটি আবিষ্কার করুন – সম্পূর্ণ ডেভেলপমেন্টে যাওয়ার আগেই প্রকৃত ইউজারদের মাধ্যমে আপনার আইডিয়া যাচাই করে নিন।
তৈরি করুন, টেস্ট করুন এবং স্কেল করুন – কোনো ঝুঁকি ছাড়াই

SaaS প্রোডাক্ট MVP

ইনভয়েস জেনারেটর এবং প্রজেক্ট ট্র্যাকার থেকে শুরু করে বুকিং প্ল্যাটফর্ম ও নিস (niche) CRM – ইউজার লগইন এবং Stripe পেমেন্ট সুবিধাসহ একটি কার্যকরী ভার্সন তৈরি করুন। কয়েক মাস নয়, বরং কয়েক দিনের মধ্যেই লঞ্চ করুন।
Uber-এর মতো কোনো কিছুর কথা ভাবুন – একটি ক্লিনার বুকিং অ্যাপ, ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস কিংবা ডগ ওয়াকিং প্ল্যাটফর্ম। রিয়েল বুকিং ফ্লোসহ একটি লিন (lean) ভার্সন তৈরি করুন এবং স্কেল করার আগেই প্রকৃত ইউজারদের দিয়ে এটি টেস্ট করান।
অ্যাপ্রুভাল ওয়ার্কফ্লো, রিপোর্টিং ড্যাশবোর্ড, কাস্টম ট্র্যাকার এবং আরও অনেক কিছু – ইউজার লগইন ও ইন্টিগ্রেটেড ডেটাবেসসহ একটি লিন (lean) ভার্সন তৈরি করুন, এবং সম্পূর্ণ ডেভেলপমেন্টে বিনিয়োগ করার আগেই এটি আপনার টিমের সাথে টেস্ট করুন।
কোনো সাপ্লিমেন্ট ব্র্যান্ড, ডিজিটাল ডাউনলোড স্টোর কিংবা নিস (niche) ক্লথিং লাইন – অনলাইন স্টোর ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করে একটি লিন (lean) স্টোরফ্রন্ট লঞ্চ করুন এবং ইনভেন্টরিতে হাত দেওয়ার আগেই টেস্ট করুন আপনার মার্কেট আসলেই কেনে কি না।

কীভাবে একটি মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট তৈরি করবেন

01

আপনার আইডিয়া বর্ণনা করুন

আপনার MVP-কে কী করতে হবে তা AI-কে বলুন – এটি কোন মূল সমস্যার সমাধান করে, এর মূল ফিচারগুলো কী এবং এটি কাদের জন্য তৈরি। আর চোখের সামনেই কয়েক মিনিটের মধ্যে এটিকে তৈরি হতে দেখুন।
02

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

পেমেন্ট, লগইন এবং আরও অনেক কিছু কানেক্ট করুন – তারপর এক ক্লিকেই লাইভ করুন। হোস্টিং, ডোমেইন এবং SEO – সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোনো টেকনিক্যাল সেটআপের ঝামেলা নেই, নেই কোনো বিলম্ব।
03

টেস্ট ও ইটারেট করুন

প্রকৃত ইউজারদের সাথে আপনার MVP শেয়ার করুন, ফিডব্যাক সংগ্রহ করুন এবং যা শিখছেন তার ওপর ভিত্তি করে এটিকে রিফাইন করুন। আপনার মূল ধারণাগুলো যাচাই না হওয়া পর্যন্ত ইটারেট করতে থাকুন।

আরও নির্দেশনা প্রয়োজন?

বিস্তারিত টিউটোরিয়াল, হাউ-টু গাইড এবং ধাপে ধাপে দেওয়া ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সপ্লোর করুন, যা খুব কম সময়েই আপনাকে একজন বিগিনার থেকে AI প্রো-তে পরিণত করবে। আপনার প্রথম AI প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবকিছু এবং আরও অনেক কিছুই পাবেন এখানে।
শুরু করার গাইড

শুরু করার গাইড

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও

দেখুন আপনার ব্যবসার জন্য Horizons আর কী কী তৈরি করতে পারে

প্রোটোটাইপ

SaaS অ্যাপ্লিকেশন

ইন্টারনাল বিজনেস টুল

কাস্টম AI টুল

কাস্টম CRM

বুকিং অ্যাপ

Hostinger Horizons সম্পর্কে ইউজাররা যা বলছেন

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

আপনার MVP লঞ্চ করতে প্রস্তুত?

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কোনও ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই

MVP বিল্ডার বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

MVP ডেভেলপমেন্ট হলো একটি মিনিমাম ভায়েবল প্রোডাক্ট (Minimum Viable Product) তৈরি করার প্রক্রিয়া – এটি মূলত আপনার আইডিয়ার একটি সহজ রূপ, যাতে রিয়েল ইউজারদের সাথে টেস্ট করার জন্য ঠিক প্রয়োজনীয় ফিচারগুলো থাকে। এর ফলে, শুরুতে অনেক বেশি টাকা ইনভেস্ট করার আগেই আপনি জেনে যেতে পারবেন যে এটি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ইউজারদের সমস্যাগুলো সমাধান করছে কি না। আমাদের MVP গাইডে আরও জানুন।

প্রোটোটাইপ হলো ভিজ্যুয়ালাইজেশনের বিষয় – এটি একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রিভিউ যা আপনি কোনো কিছু তৈরি করার আগেই ফিডব্যাক সংগ্রহ করতে স্টেকহোল্ডারদের সাথে শেয়ার করেন। অন্যদিকে একটি MVP হলো আপনার প্রোডাক্টের প্রথম আসল ও কার্যকরী ভার্সন, যা রিয়েল ইউজারদের সাথে টেস্ট করার জন্য ঠিক যতটুকু ফিচার প্রয়োজন ততটুকু দিয়েই তৈরি করা হয়। সংক্ষেপে: আপনি আপনার কনসেপ্টটি ভ্যালিডেট করতে প্রোটোটাইপ তৈরি করেন এবং রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এটি টেস্ট করতে একটি MVP তৈরি করেন। প্রোটোটাইপ বনাম MVP-এর ওপর আমাদের গাইডে এ বিষয়ে আরও জানুন।

Horizons আপনার প্রম্পটের উপর ভিত্তি করে কোড, ডিজাইন এবং কন্টেন্ট তৈরি করতে উন্নত AI মডেল ব্যবহার করে। এটি এই সবকিছুকে একটি কার্যকরী ওয়েব অ্যাপে কম্পাইল করে, যাতে আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ধারণা থেকে MVP-তে যেতে পারেন।

আপনার আইডিয়া দ্রুত এবং সাশ্রয়ীভাবে ভ্যালিডেট করতে একটি নো-কোড MVP বিল্ডার ব্যবহার করুন। একবার যখন আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে এর চাহিদা রয়েছে এবং অ্যাডভান্সড কাস্টমাইজেশন সত্যিই প্রয়োজন, তখন ডেভেলপার নিয়োগ দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। Horizons ব্যবহার করে, আপনি আর্থিক বা সময়ের কোনো বাধা ছাড়াই দ্রুত আপনার আইডিয়া টেস্ট এবং ডেভেলপ করতে পারবেন – আর আপনি যখন ডেভেলপারদের যুক্ত করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন সম্পূর্ণ কোড এক্সপোর্ট করে সরাসরি তাদের হাতে তুলে দিতে পারবেন। একদম শূন্য থেকে শুরু করার কোনো প্রয়োজন নেই।

গতানুগতিক পদ্ধতিতে MVP তৈরিতে হাজার হাজার ডলার খরচ হতে পারে এবং বেশ কয়েক সপ্তাহের সময় লাগতে পারে। Horizons-এর সাথে আপনি ফ্রিতেই শুরু করতে পারেন – কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন।

ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে – ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার MVP বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট। আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন সহজেই আমাদের যেকোনো একটি পেইড প্ল্যানে সুইচ করে নিতে পারবেন। হোস্টিং, ডোমেইন এবং SEO অপটিমাইজেশন—সবকিছুই এর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার MVP লাইভ হয়ে যাবে।

ক্রেডিট কমে যাচ্ছে? আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।

একদমই না। এআই বিল্ডার তৈরির জন্য একটি কথোপকথনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে – যাকে প্রায়শই ভাইব কোডিং বলা হয়। আপনি কী তৈরি করতে চান তা কেবল সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন এবং এআই রিয়েল টাইমে সেটিকে বাস্তবে রূপ দেবে। কোনো ফিচার যোগ করতে চান? শুধু জিজ্ঞাসা করুন। ইউজার ফ্লো পরিবর্তন করতে হবে? বর্ণনা করুন। আপনি যদি এই ধারণাটির সাথে নতুন হন, তবে আমাদের ভাইব কোডিং গাইড আপনাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু ধাপে ধাপে বুঝিয়ে দেবে।

আপনার প্রাথমিক MVP মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সচল হয়ে যেতে পারে – শুধু আপনার আইডিয়াটি বর্ণনা করুন আর Horizons সাথে সাথেই সেটি তৈরি করে দেবে। এরপর, এটি আপনার এবং আপনার আইডিয়ার জটিলতার ওপর নির্ভর করবে। আপনি যত বেশি ফিচার যোগ করতে বা রিফাইন করতে চাইবেন, তত বেশি প্রম্পট ব্যবহার করবেন – তবে প্রতিটি পরিবর্তন করা যায় কেবল চ্যাট করার মাধ্যমেই। সবকিছু আপনার মনমতো হয়ে যাওয়ার পর এক ক্লিকেই এটি পাবলিশ করতে পারবেন।

হ্যাঁ। সাবস্ক্রিপশন বিক্রি করতে, সার্ভিসের জন্য চার্জ করতে বা এককালীন কেনাকাটার অপশন দিতে আপনি সরাসরি আপনার MVP-এর মধ্যেই Stripe-এর মতো পেমেন্ট টুলগুলো ইন্টিগ্রেট করতে পারেন।

আপনার MVP আপডেট করা এটি তৈরি করার মতোই সহজ। শুধু আপনার প্রজেক্টে ফিরে যান, এটি খুলুন এবং Horizons-এর সাথে চ্যাট করা চালিয়ে যান – আপনি কী পরিবর্তন করতে চান তা বর্ণনা করুন আর বাকিটা এটি নিজেই সামলে নেবে। এর সবকিছুই হলো ভাইব কোডিংয়ের অভিজ্ঞতা, কোনো ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই। আর আপনার যদি টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে অথবা এটিকে আরও স্কেল করতে চান, তবে Horizons আপনাকে কোডের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস দেয়।

লঞ্চ করার আগেই আপনি ইউজারদের সাথে আপনার MVP-এর প্রিভিউ দেখতে ও শেয়ার করতে পারেন, ফিডব্যাক সংগ্রহ করতে পারেন এবং এটিকে আরও রিফাইন করতে পারেন। শুরুতে টেস্ট করে নেওয়া আপনাকে ব্যবসার ডিমান্ড নিশ্চিত করতে এবং স্কেল করার আগে প্রোডাক্ট উন্নত করতে সাহায্য করে।

Horizons-এর সাথে হোস্টিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনার MVP তৈরি হয়ে গেলে, একটি দ্রুত ও নিরাপদ হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম এবং কাস্টম ডোমেইন নামসহ এক ক্লিকেই আপনি এটি পাবলিশ করতে পারবেন।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।