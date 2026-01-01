Website Builder and Horizons are now AI Builder

আজই আপনার ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ভাইব কোড করুন

আপনি কী চান তা শুধু বর্ণনা করুন আর Horizons সেটি আপনার জন্য তৈরি করে দেবে। কোনো কোড বা টেকনিক্যাল স্কিলের প্রয়োজন নেই - মাত্র ১ ক্লিকেই লঞ্চ করুন।

যেকোনো ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করুন

বিজনেস ওয়েবসাইট ও পোর্টফোলিও থেকে শুরু করে ব্লগ এবং ল্যান্ডিং পেজ—Horizons মুহূর্তেই তৈরি করে দেয়।

ফিচার দেখুন
যেকোনো ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করুন

শুরু করা সহজ

01

আপনার আইডিয়া বর্ণনা করুন বা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন

শুধু AI-কে আপনার আইডিয়ার কথা বলুন এবং তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখুন — অথবা দ্রুত কাজ শুরু করতে একটি টেমপ্লেট বেছে নিন।
02

সহজেই এডিট করুন

টেক্সট এবং ডিজাইন থেকে শুরু করে ফাংশনালিটি — যেকোনো কিছু এডিট করতে AI-কে নির্দেশ দিন। কনটেন্ট এডিটরে আপনি নিজেই টেক্সট এবং ছবিগুলো ফাইন-টিউন করে নিতে পারবেন।
03

১ ক্লিকেই লাইভ করুন

আপনি প্রস্তুত হলেই কাস্টম ডোমেইনের অধীনে মাত্র ১ ক্লিকেই আপনার ওয়েবসাইট চালু করুন।

সম্পূর্ণ Hostinger Horizons এক্সপেরিয়েন্স আনলক করুন

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যেকোনো সময় বাতিল করুন

২৪/৭ সাপোর্ট

74% ছাড়
Premium
আপনার প্রথম ওয়েবসাইটটি লঞ্চ করুন—পোর্টফোলিও এবং রেজ্যুমে থেকে শুরু করে ব্লগ এবং লিংক-ইন-বায়ো পেজ পর্যন্ত সবকিছু
819
209/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳10,032-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳39,312)। ৳619/মাস-এ রিনিউ হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
2 mailboxes per website - free for 1 year
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 5টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
Kodee থেকে চ্যাটবট সাপোর্ট নিন
Special offer • 64% ছাড়
আনলিমিটেড
গ্রোয়িং বিজনেসগুলোর জন্য। আনলিমিটেড ওয়েবসাইট, AI টুল, ই-কমার্স, ফুল ফ্লেক্সিবিলিটি
909
329/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳15,792-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳43,632)। ৳849/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 500টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
কেন এই প্ল্যানটি?
দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সল্যুশন। সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
65% ছাড়
Cloud Startup
যেসব বিজনেসের ম্যাক্সিমাম পারফরম্যান্স এবং স্কেলেবিলিটি প্রয়োজন তাদের জন্য
2,329
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳39,312-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792)। ৳2,189/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 1000টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
74% ছাড়
Premium
আপনার প্রথম ওয়েবসাইটটি লঞ্চ করুন—পোর্টফোলিও এবং রেজ্যুমে থেকে শুরু করে ব্লগ এবং লিংক-ইন-বায়ো পেজ পর্যন্ত সবকিছু
819
209/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳10,032-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳39,312)। ৳619/মাস-এ রিনিউ হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
2 mailboxes per website - free for 1 year
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 5টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
Kodee থেকে চ্যাটবট সাপোর্ট নিন
Special offer • 64% ছাড়
আনলিমিটেড
গ্রোয়িং বিজনেসগুলোর জন্য। আনলিমিটেড ওয়েবসাইট, AI টুল, ই-কমার্স, ফুল ফ্লেক্সিবিলিটি
909
329/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳15,792-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳43,632)। ৳849/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 500টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং
কেন এই প্ল্যানটি?
দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্টের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সল্যুশন। সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
65% ছাড়
Cloud Startup
যেসব বিজনেসের ম্যাক্সিমাম পারফরম্যান্স এবং স্কেলেবিলিটি প্রয়োজন তাদের জন্য
2,329
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳39,312-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792)। ৳2,189/মাস-এ রিনিউ হবে।
Unlimited websites
প্রতি ওয়েবসাইটের সাথে আনলিমিটেড মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি
কাস্টম ডোমেইন - ১ বছরের জন্য ফ্রি
ওয়েবসাইট তৈরির জন্য 15টি AI ক্রেডিট
৪০০+ ওয়েবসাইট টেমপ্লেট
দ্রুত এবং সুরক্ষিত ওয়েব হোস্টিং
প্রায়োরিটি 24/7 এক্সপার্ট সাপোর্ট
AI এজেন্টের জন্য 1000টি ক্রেডিট
ইন্টিগ্রেটেড ই-কমার্সের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করুন
Reach-এর সাথে ইমেল মার্কেটিং

আনলিমিটেড ফিচারগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ফেয়ার ইউসেজ পলিসি প্রযোজ্য।

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

আপনার কথাগুলোকে সত্যিকারের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপে রূপ দিন

আপনি কী চান তা বর্ণনা করুন - একটি বুকিং পেজ, অনলাইন স্টোর, কাস্টমার পোর্টাল বা যেকোনো কিছু। Horizons এটি ডিজাইন করে, তৈরি করে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইভ করে দেয়।
ফিচারগুলো দেখুন

লাইভ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু

হোস্টিং, ডোমেইন, ইমেইল এবং SEO অপটিমাইজেশন - সবই অন্তর্ভুক্ত। আলাদা কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার বা কঠিন সেটআপের ঝামেলা নেই।

ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড

ডেটাবেস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইল স্টোরেজ এতে আগে থেকেই বিল্ট-ইন রয়েছে - কোনো এক্সটার্নাল টুলের প্রয়োজন নেই।

বিল্ট-ইন AI

আপনার ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপে একটি চ্যাটবট বা স্মার্ট সার্চ যুক্ত করুন - কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাকাউন্ট বা আলাদা বিলিংয়ের প্রয়োজন নেই।

শক্তিশালী ইন্টিগ্রেশন, সহজ সেটআপ

Stripe এতে বিল্ট-ইন রয়েছে এবং ব্যবহারের জন্য একদম প্রস্তুত। PayPal, Google AdSense সহ আরও অনেক কিছু — সহজ সেটআপের মাধ্যমে এগুলোর সবই সাপোর্টেড, ফলে আপনি কাজে কখনও আটকে যাবেন না।

একবার তৈরি করুন, তা থেকে আয় করুন

আপনার প্রোজেক্টটিকে একটি রিমিক্সেবল টেমপ্লেট হিসেবে পাবলিশ করুন এবং যতবার কেউ এর মাধ্যমে Horizons কিনবে, ততবার কমিশন আয় করুন।

Hostinger-এর সাপোর্ট

১৫০টিরও বেশি দেশে ৪ মিলিয়ন+ ক্লায়েন্টের ভরসা। ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।

একটি প্রফেশনালি ডিজাইন করা টেমপ্লেট বেছে নিন, AI বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটি কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইট আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।
সব টেমপ্লেট
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

আপনার প্রয়োজনীয় টেমপ্লেটটি খুঁজে পাচ্ছেন না? শুধু এটি সম্পর্কে বর্ণনা করুন, ও AI আপনার জন্য এটি তৈরি করে দেবে।

AI দিয়ে তৈরি করুন

শুধু আমাদের কথাতেই ভরসা করবেন না

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ক্রিয়েটর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সাপোর্ট করতে পেরে আমরা গর্বিত। দেখুন তারা কী বলছেন।
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

আপনার ইউনিক প্রজেক্ট আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রস্তুত?

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আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।