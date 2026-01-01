SaaS application development made easy

হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের নো-কোড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সহজেই আপনার মাইক্রো SaaS অ্যাপের ধারণাকে একটি জীবন্ত পণ্যে পরিণত করুন।
ফ্রিতে শুরু করুন

পেইড প্ল্যান শুরু মাত্র ৳209/মাস থেকে

SaaS application development made easy

Horizons-এর নো-কোড SaaS বিল্ডার দিয়ে আরও দ্রুত এবং সহজে তৈরি করুন

আপনার SaaS তৈরি, লঞ্চ এবং গ্রো করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।

অল-ইন-ওয়ান AI পার্টনার

শুধু আপনার SaaS আইডিয়াটি বর্ণনা করুন আর AI নিজেই এটি তৈরি করে দেবে – ব্যাকএন্ড লজিক থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ডিজাইন – কয়েক মিনিটের মধ্যে লঞ্চ করার জন্য প্রস্তুত একটি ফুললি ফাংশনাল প্রোডাক্ট। কোনো কোডিং নেই, কোনো টেকনিক্যাল টিমের প্রয়োজন নেই, নেই কোনো অপেক্ষার ঝামেলা।
অল-ইন-ওয়ান AI পার্টনার

লাইভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু

হোস্টিং, ডোমেইন, ইমেইল এবং SEO অপটিমাইজেশন - সবই অন্তর্ভুক্ত। আলাদা কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার বা কঠিন সেটআপের ঝামেলা নেই।

লাইভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু

বিল্ট-ইন ব্যাকএন্ড

এতে ডেটাবেস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইল স্টোরেজ একদম বিল্ট-ইন থাকে – কোনো এক্সটারনাল টুলের প্রয়োজন নেই – ফলে আপনার SaaS শুরু থেকেই একটি সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ প্রোডাক্টের মতো কাজ করে।

বিল্ট-ইন ব্যাকএন্ড

প্রথম দিন থেকেই মনিটাইজ করুন

সহজ প্ল্যান আপগ্রেড বা ডাউনগ্রেড করার সুবিধাসহ একাধিক সাবস্ক্রিপশন টিয়ার অফার করুন। ০% ট্রানজেকশন ফি এবং নেটিভ Stripe ইন্টিগ্রেশন রেকারিং রেভিনিউ পাওয়াকে করে তোলে একদম সহজ।
প্রথম দিন থেকেই মনিটাইজ করুন

অল-ইন-ওয়ান AI পার্টনার

শুধু আপনার SaaS আইডিয়াটি বর্ণনা করুন আর AI নিজেই এটি তৈরি করে দেবে – ব্যাকএন্ড লজিক থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ডিজাইন – কয়েক মিনিটের মধ্যে লঞ্চ করার জন্য প্রস্তুত একটি ফুললি ফাংশনাল প্রোডাক্ট। কোনো কোডিং নেই, কোনো টেকনিক্যাল টিমের প্রয়োজন নেই, নেই কোনো অপেক্ষার ঝামেলা।
অল-ইন-ওয়ান AI পার্টনার

লাইভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু

হোস্টিং, ডোমেইন, ইমেইল এবং SEO অপটিমাইজেশন - সবই অন্তর্ভুক্ত। আলাদা কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার বা কঠিন সেটআপের ঝামেলা নেই।

লাইভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু

বিল্ট-ইন ব্যাকএন্ড

এতে ডেটাবেস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইল স্টোরেজ একদম বিল্ট-ইন থাকে – কোনো এক্সটারনাল টুলের প্রয়োজন নেই – ফলে আপনার SaaS শুরু থেকেই একটি সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ প্রোডাক্টের মতো কাজ করে।

বিল্ট-ইন ব্যাকএন্ড

প্রথম দিন থেকেই মনিটাইজ করুন

সহজ প্ল্যান আপগ্রেড বা ডাউনগ্রেড করার সুবিধাসহ একাধিক সাবস্ক্রিপশন টিয়ার অফার করুন। ০% ট্রানজেকশন ফি এবং নেটিভ Stripe ইন্টিগ্রেশন রেকারিং রেভিনিউ পাওয়াকে করে তোলে একদম সহজ।
প্রথম দিন থেকেই মনিটাইজ করুন

যেসব SaaS সলিউশন আপনি তৈরি করতে পারবেন – কোনো কোড নয়, শুধু আপনার সৃজনশীলতা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি তৈরি করতে পারেন এমন SaaS প্রোডাক্টের বাস্তব উদাহরণগুলো এক্সপ্লোর করুন – যার সবকিছুই তৈরি করা হয়েছে আপনার কী প্রয়োজন তা শুধু বর্ণনা করে।
যেসব SaaS সলিউশন আপনি তৈরি করতে পারবেন – কোনো কোড নয়, শুধু আপনার সৃজনশীলতা

এডুকেশনাল মাইক্রো SaaS

বিভিন্ন লার্নিং টুল তৈরি করুন – যেমন মিনি-কোর্স, ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস এবং সার্টিফিকেট, যা টিউটর এবং ছোট ট্রেনিং টিমগুলোকে কোনো পূর্ণাঙ্গ LMS ছাড়াই সুশৃঙ্খল লেসন প্রদান করতে এবং প্রোগ্রেস ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।Start building
ব্যবসাগুলোকে লিড ম্যানেজ করতে, ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ ট্র্যাক করতে এবং আরও বেশি ডিল ক্লোজ করতে সাহায্য করুন – একটি সম্পূর্ণ কাস্টম CRM তৈরি করুন এবং এটি সেলস টিম ও এজেন্সিগুলোর কাছে সাবস্ক্রিপশন হিসেবে অফার করুন।Start building
সাধারণ প্রম্পট ব্যবহার করে ইউজারদের ক্যাপশন, পোস্ট আইডিয়া, হ্যাশট্যাগ, হুক এবং প্ল্যাটফর্মের উপযোগী কপি তৈরি করতে সাহায্য করুন।Start building
রেস্তোরাঁগুলোকে বুকিং ম্যানেজ করতে, টেবিলের অ্যাভেইলেবিলিটি ট্র্যাক করতে এবং কনফার্মেশন ইমেইল পাঠাতে সাহায্য করুন – একটি নিশ রিজার্ভেশন টুল তৈরি করুন এবং এটি হসপিটালিটি ব্যবসার কাছে অফার করুন।Start building
ওয়ার্কআউট প্ল্যানিং, প্রোগ্রেস ট্র্যাকিং, মিল (meal) প্ল্যানিং এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের জন্য অ্যাপ তৈরি করুন যা ইউজারদের ধারাবাহিক রাখে, পাশাপাশি ট্রেইনার ও ক্রিয়েটরদের নিজেদের প্রোগ্রাম প্যাকেজ এবং বিক্রি করার সুযোগ করে দেয়।Start building
আপনার নিজস্ব পডকাস্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন – এপিসোড শেয়ার করুন, অডিয়েন্স বাড়ান এবং সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে প্রিমিয়াম বা এক্সক্লুসিভ কনটেন্টের জন্য চার্জ করুন।Start building
এমন একটি গেটেড প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন যেখানে মেম্বাররা এক্সক্লুসিভ কনটেন্ট, কোর্স বা কোনো কমিউনিটি অ্যাক্সেস করতে পে করে – আপনার নিজস্ব প্রাইসিং সেট করুন, সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজ করুন এবং আপনার রেকারিং রেভিনিউ বাড়ান।Start building

How to create a SaaS application

01

আপনার আইডিয়াটি বর্ণনা করুন

আপনার SaaS প্রোডাক্টের কী করা প্রয়োজন তা AI-কে বলুন এবং এটিকে বাস্তবে রূপ নিতে দেখুন – অথবা আরও দ্রুত কাজ শুরু করতে একটি টেমপ্লেট বেছে নিন।
02

কাস্টমাইজ এবং টেস্ট করুন

AI-এর সাথে চ্যাট করে ফাইন-টিউন করুন – ফিচার অ্যাডজাস্ট করুন, পেমেন্ট ও লগইন সেটআপ করুন এবং লঞ্চ করার আগেই এটি লাইভ প্রিভিউ করুন।
03

এক ক্লিকেই পাবলিশ করুন

পাবলিশ করুন আর আপনার SaaS লাইভ – হোস্টিং, ডোমেইন এবং SEO অপটিমাইজেশন এর সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। এখনই আপনার প্রথম ইউজারদের অনবোর্ড করা শুরু করুন।

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।

একটি প্রফেশনালি ডিজাইন করা টেমপ্লেট বেছে নিন, AI বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটি কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইট আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।

প্রি-মেড টেমপ্লেট

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

আরও বিস্তারিত জানতে চান?

কম্প্রিহেনসিভ টিউটোরিয়াল, হাউ-টু গাইড এবং ধাপে ধাপে দেওয়া নির্দেশনাগুলো এক্সপ্লোর করুন, যা আপনাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিগিনার থেকে AI প্রো-তে পরিণত করবে। আপনার প্রথম AI প্রজেক্ট তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু এখানে পেয়ে যান।
SaaS কী

SaaS কী

টিউটোরিয়াল
কীভাবে একটি SaaS প্রোডাক্ট তৈরি করবেন

কীভাবে একটি SaaS প্রোডাক্ট তৈরি করবেন

টিউটোরিয়াল
মাইক্রো SaaS আইডিয়া

মাইক্রো SaaS আইডিয়া

টিউটোরিয়াল
ভিডিও

Horizons দিয়ে মনিটাইজ করার আরও উপায়

অনলাইনে বিক্রি করুন

বুকিং পান

কাস্টম AI টুল তৈরি করুন

টেমপ্লেট তৈরি করুন, কমিশন উপার্জন করুন

Hostinger Horizons সম্পর্কে ইউজাররা যা বলছেন

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

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কোনও ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই

SaaS application development FAQs

SaaS অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বলতে ক্লাউড-ভিত্তিক টুল বা সার্ভিস তৈরি করাকে বোঝায়, যা ইউজাররা ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করে, সাধারণত সাবস্ক্রিপশনের ভিত্তিতে। সাধারণ সফটওয়্যারের মতো SaaS অ্যাপগুলো ডাউনলোড বা ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় না — এর সবকিছুই অনলাইনে চলে।

স্টার্টআপ-বান্ধব সুযোগগুলো এক্সপ্লোর করতে চান? অনুপ্রেরণা পেতে আমাদের SaaS আইডিয়ার তালিকাটি দেখে নিন।

না — আর Horizons-এর সাথে আপনার HTML, CSS বা কোনো ফ্রেমওয়ার্ক শেখার প্রয়োজন নেই। Horizons বিল্ড করার জন্য একটি কথোপকথন বা কনভারসেশনাল অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে — যাকে প্রায়শই 'ভাইব কোডিং' বলা হয়। আপনার SaaS অ্যাপটিকে আপনি কী করতে চান তা শুধু সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন এবং AI রিয়েল টাইমে আপনার জন্য সেটি তৈরি করে দেবে। নতুন কোনো ফিচার যোগ করতে চান? শুধু বলুন। ইউজার ফ্লো পরিবর্তন করতে চান? বর্ণনা করুন। এই কনসেপ্টে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভাইব কোডিং গাইড-এ প্রয়োজনীয় সবকিছুর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

অনুপ্রেরণা পেতে আমাদের প্রিয় কিছু মাইক্রো SaaS-এর উদাহরণ এক্সপ্লোর করুন।

আপনার কাজের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে খরচ ভিন্ন হতে পারে। নিজে কোডিং করলে সময় বেশি লাগলেও খরচ কম হয়; কিন্তু ডেভেলপার হায়ার করা বেশ ব্যয়বহুল হতে পারে। Hostinger Horizons-এর মতো একটি নো-কোড SaaS বিল্ডার ব্যবহার করা অত্যন্ত বাজেট-বান্ধব, যার সাশ্রয়ী প্ল্যানগুলো শুরু হয় ৳209/মাস থেকে এবং এটি আপনাকে শুরুতে কোনো বড় বিনিয়োগ ছাড়াই SaaS প্রোডাক্ট তৈরি, টেস্ট এবং লঞ্চ করার সুবিধা দেয়।

আপনি ফ্রিতেই শুরু করতে পারেন — কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন। ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে — ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার SaaS অ্যাপ বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট।

আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন সহজেই আমাদের যেকোনো একটি পেইড প্ল্যানে সুইচ করে নিতে পারবেন। হোস্টিং, ডোমেইন এবং SEO অপটিমাইজেশন—সবকিছুই এর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে — শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার SaaS লাইভ হয়ে যাবে।

ক্রেডিট কমে যাচ্ছে? আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।

You can monetize SaaS apps through monthly subscriptions, tiered premium plans, in-app purchases, or ads. Hostinger AI Builder integrates with payment systems like Stripe, making it easier to set up billing.

কার্যকর SaaS মার্কেটিংয়ের মধ্যে রয়েছে SEO, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন, পেইড অ্যাড, ইমেইল মার্কেটিং এবং ইনফ্লুয়েন্সার পার্টনারশিপ। আপনার টার্গেট অডিয়েন্স চিহ্নিত করা এবং আপনার অ্যাপের ভ্যালু পজিশন করাই হলো মূল বিষয়।

বিস্তারিত জানতে আমাদের SaaS মার্কেটিং গাইড পড়ুন।

A micro SaaS is a highly specialized SaaS application that serves a narrow niche, often built and run by a small team or even a solo founder. These websites can be faster to launch and easier to manage.

Want to know more? Check out our micro SaaS guide.

রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে আপনার অ্যাপ নিয়মিত আপডেট করা, বাগ ঠিক করা, নিরাপত্তা উন্নত করা এবং নতুন ফিচার যোগ করা। Hostinger AI Builder আপডেট, হোস্টিং এবং মনিটরিংকে একটি নির্বিঘ্ন প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে এই কাজটিকে সহজ করে তোলে।

Testing helps you catch bugs and ensure your SaaS app works across devices. You can manually test features or use automated testing tools. Hostinger AI Builder lets you preview and test in a sandbox environment before you publish.

SaaS security involves protecting user data, enforcing strong authentication, applying SSL, and regularly monitoring for vulnerabilities. Hostinger AI Builder takes care of key security features out of the box, helping you launch confidently.

প্রচলিত পদ্ধতিতে, ডেপ্লয়মেন্ট এবং হোস্টিংয়ের জন্য সার্ভার সেট আপ করা, এনভায়রনমেন্ট কনফিগার করা এবং ডোমেইন ম্যানেজ করার প্রয়োজন হয়। হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের সাথে এই সবকিছুই সমন্বিত — আপনি এক জায়গা থেকেই আপনার সিস্টেম তৈরি ও চালু করতে পারেন, যেখানে হোস্টিং, কাস্টম ডোমেইন এবং এসএসএল অন্তর্ভুক্ত থাকে।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।