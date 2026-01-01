SaaS application development made easy
Horizons-এর নো-কোড SaaS বিল্ডার দিয়ে আরও দ্রুত এবং সহজে তৈরি করুন
অল-ইন-ওয়ান AI পার্টনার
লাইভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
হোস্টিং, ডোমেইন, ইমেইল এবং SEO অপটিমাইজেশন - সবই অন্তর্ভুক্ত। আলাদা কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার বা কঠিন সেটআপের ঝামেলা নেই।
বিল্ট-ইন ব্যাকএন্ড
এতে ডেটাবেস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইল স্টোরেজ একদম বিল্ট-ইন থাকে – কোনো এক্সটারনাল টুলের প্রয়োজন নেই – ফলে আপনার SaaS শুরু থেকেই একটি সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ প্রোডাক্টের মতো কাজ করে।
প্রথম দিন থেকেই মনিটাইজ করুন
অল-ইন-ওয়ান AI পার্টনার
লাইভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
হোস্টিং, ডোমেইন, ইমেইল এবং SEO অপটিমাইজেশন - সবই অন্তর্ভুক্ত। আলাদা কোনো অ্যাকাউন্ট খোলার বা কঠিন সেটআপের ঝামেলা নেই।
বিল্ট-ইন ব্যাকএন্ড
এতে ডেটাবেস, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ফাইল স্টোরেজ একদম বিল্ট-ইন থাকে – কোনো এক্সটারনাল টুলের প্রয়োজন নেই – ফলে আপনার SaaS শুরু থেকেই একটি সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ প্রোডাক্টের মতো কাজ করে।
প্রথম দিন থেকেই মনিটাইজ করুন
যেসব SaaS সলিউশন আপনি তৈরি করতে পারবেন – কোনো কোড নয়, শুধু আপনার সৃজনশীলতা
এডুকেশনাল মাইক্রো SaaS
CRM ওয়েব অ্যাপ
সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট জেনারেটর
রেস্টুরেন্ট রিজার্ভেশন ওয়েব অ্যাপ
ফিটনেসের জন্য মাইক্রো SaaS
পডকাস্ট ওয়েব অ্যাপ
মেম্বারশিপ ওয়েবসাইট
How to create a SaaS application
আপনার আইডিয়াটি বর্ণনা করুন
কাস্টমাইজ এবং টেস্ট করুন
এক ক্লিকেই পাবলিশ করুন
একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।
প্রি-মেড টেমপ্লেট
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
আরও বিস্তারিত জানতে চান?
SaaS কী
কীভাবে একটি SaaS প্রোডাক্ট তৈরি করবেন
মাইক্রো SaaS আইডিয়া
Horizons দিয়ে মনিটাইজ করার আরও উপায়
Hostinger Horizons সম্পর্কে ইউজাররা যা বলছেন
ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।
সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎
মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।
বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।
Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!
Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।
@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।
আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!
অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'
এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!
আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।
এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।
Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।
SaaS application development FAQs
What is SaaS application development?
SaaS অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বলতে ক্লাউড-ভিত্তিক টুল বা সার্ভিস তৈরি করাকে বোঝায়, যা ইউজাররা ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করে, সাধারণত সাবস্ক্রিপশনের ভিত্তিতে। সাধারণ সফটওয়্যারের মতো SaaS অ্যাপগুলো ডাউনলোড বা ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় না — এর সবকিছুই অনলাইনে চলে।
স্টার্টআপ-বান্ধব সুযোগগুলো এক্সপ্লোর করতে চান? অনুপ্রেরণা পেতে আমাদের SaaS আইডিয়ার তালিকাটি দেখে নিন।
Do I need to know how to code to build a SaaS app?
না — আর Horizons-এর সাথে আপনার HTML, CSS বা কোনো ফ্রেমওয়ার্ক শেখার প্রয়োজন নেই। Horizons বিল্ড করার জন্য একটি কথোপকথন বা কনভারসেশনাল অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে — যাকে প্রায়শই 'ভাইব কোডিং' বলা হয়। আপনার SaaS অ্যাপটিকে আপনি কী করতে চান তা শুধু সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন এবং AI রিয়েল টাইমে আপনার জন্য সেটি তৈরি করে দেবে। নতুন কোনো ফিচার যোগ করতে চান? শুধু বলুন। ইউজার ফ্লো পরিবর্তন করতে চান? বর্ণনা করুন। এই কনসেপ্টে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভাইব কোডিং গাইড-এ প্রয়োজনীয় সবকিছুর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।
অনুপ্রেরণা পেতে আমাদের প্রিয় কিছু মাইক্রো SaaS-এর উদাহরণ এক্সপ্লোর করুন।
How much does it cost to build a SaaS app?
আপনার কাজের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে খরচ ভিন্ন হতে পারে। নিজে কোডিং করলে সময় বেশি লাগলেও খরচ কম হয়; কিন্তু ডেভেলপার হায়ার করা বেশ ব্যয়বহুল হতে পারে। Hostinger Horizons-এর মতো একটি নো-কোড SaaS বিল্ডার ব্যবহার করা অত্যন্ত বাজেট-বান্ধব, যার সাশ্রয়ী প্ল্যানগুলো শুরু হয় ৳209/মাস থেকে এবং এটি আপনাকে শুরুতে কোনো বড় বিনিয়োগ ছাড়াই SaaS প্রোডাক্ট তৈরি, টেস্ট এবং লঞ্চ করার সুবিধা দেয়।
আপনি ফ্রিতেই শুরু করতে পারেন — কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন। ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে — ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার SaaS অ্যাপ বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট।
আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন সহজেই আমাদের যেকোনো একটি পেইড প্ল্যানে সুইচ করে নিতে পারবেন। হোস্টিং, ডোমেইন এবং SEO অপটিমাইজেশন—সবকিছুই এর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে — শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার SaaS লাইভ হয়ে যাবে।
ক্রেডিট কমে যাচ্ছে? আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।
How can I monetize my SaaS app?
You can monetize SaaS apps through monthly subscriptions, tiered premium plans, in-app purchases, or ads. Hostinger AI Builder integrates with payment systems like Stripe, making it easier to set up billing.
How can I market my SaaS app?
কার্যকর SaaS মার্কেটিংয়ের মধ্যে রয়েছে SEO, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন, পেইড অ্যাড, ইমেইল মার্কেটিং এবং ইনফ্লুয়েন্সার পার্টনারশিপ। আপনার টার্গেট অডিয়েন্স চিহ্নিত করা এবং আপনার অ্যাপের ভ্যালু পজিশন করাই হলো মূল বিষয়।
বিস্তারিত জানতে আমাদের SaaS মার্কেটিং গাইড পড়ুন।
SaaS এবং মাইক্রো SaaS-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
A micro SaaS is a highly specialized SaaS application that serves a narrow niche, often built and run by a small team or even a solo founder. These websites can be faster to launch and easier to manage.
Want to know more? Check out our micro SaaS guide.
How do I maintain a SaaS app?
রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে আপনার অ্যাপ নিয়মিত আপডেট করা, বাগ ঠিক করা, নিরাপত্তা উন্নত করা এবং নতুন ফিচার যোগ করা। Hostinger AI Builder আপডেট, হোস্টিং এবং মনিটরিংকে একটি নির্বিঘ্ন প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে এই কাজটিকে সহজ করে তোলে।
How do I test a SaaS app?
Testing helps you catch bugs and ensure your SaaS app works across devices. You can manually test features or use automated testing tools. Hostinger AI Builder lets you preview and test in a sandbox environment before you publish.
How do I secure a SaaS app?
SaaS security involves protecting user data, enforcing strong authentication, applying SSL, and regularly monitoring for vulnerabilities. Hostinger AI Builder takes care of key security features out of the box, helping you launch confidently.
How do I deploy and host a SaaS app?
প্রচলিত পদ্ধতিতে, ডেপ্লয়মেন্ট এবং হোস্টিংয়ের জন্য সার্ভার সেট আপ করা, এনভায়রনমেন্ট কনফিগার করা এবং ডোমেইন ম্যানেজ করার প্রয়োজন হয়। হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের সাথে এই সবকিছুই সমন্বিত — আপনি এক জায়গা থেকেই আপনার সিস্টেম তৈরি ও চালু করতে পারেন, যেখানে হোস্টিং, কাস্টম ডোমেইন এবং এসএসএল অন্তর্ভুক্ত থাকে।