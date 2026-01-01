AI অ্যাপ বিল্ডার যা আইডিয়াকে অ্যাপে পরিণত করে

একটি AI-পাওয়ার্ড, নো-কোড অ্যাপ বিল্ডার দিয়ে শুধুমাত্র আপনার কথার মাধ্যমে ইন্টারেক্টিভ ওয়েব অ্যাপ তৈরি এবং লঞ্চ করুন।
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AI অ্যাপ বিল্ডার যা আইডিয়াকে অ্যাপে পরিণত করে

AI দিয়ে কীভাবে একটি অ্যাপ তৈরি করবেন

01

Define your idea and key features

Start by identifying the core problem your web app will solve and outlining the features it needs.
02

আপনার আইডিয়ার বর্ণনা দিন অথবা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন

শুধু AI-কে আপনার আইডিয়ার কথা বলুন এবং এটিকে বাস্তবে রূপ নিতে দেখুন — অথবা দ্রুত শুরু করতে একটি টেমপ্লেট বেছে নিন।
03

এডিট, টেস্ট এবং লঞ্চ করুন

Set up your app, run tests, and when ready, publish it online — with AI Builder, you can do it with one click.
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Need some no-code web app ideas?

Explore real examples of web applications you can develop with Hostinger, from personal websites to business tools — all powered by AI and made real with simple prompts.
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CRM web app

Organize and manage contacts effortlessly. Strengthen relationships by keeping records of meetings and details.তৈরি করা শুরু করুন
Easily track ad spend and campaign performance across platforms, keeping your total costs under control.তৈরি করা শুরু করুন
Let customers browse menus, book tables, and specify dietary preferences in one place.তৈরি করা শুরু করুন
Quickly gather user insights and opinions to improve products and services.তৈরি করা শুরু করুন
Create and send professional, customizable invoices in no time, giving your business a polished look.তৈরি করা শুরু করুন
Help users create standout resumes with guided steps and AI-powered content suggestions.তৈরি করা শুরু করুন
Share, organize, and stream podcast episodes on a sleek, user-friendly platform.তৈরি করা শুরু করুন

হোস্টিংগারের নো-কোড এআই অ্যাপ বিল্ডারের সাহায্যে আরও দ্রুত, স্মার্ট এবং সহজে অ্যাপ তৈরি করুন।

All-in-one AI web app builder

কোড এবং ডিজাইন থেকে শুরু করে কন্টেন্ট এবং এসইও পর্যন্ত – সবকিছু হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের উপর ছেড়ে দিন। স্ট্রাইপ এবং ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড সংযোগ করে বাস্তব ও কার্যকরী ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন চালু করুন – কোনো প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

Built for speed, not struggle

Just describe your idea and let the AI bring it to life – quickly and ready to launch. Works in 80+ languages, so you can build in your own words.

Launch fast, grow even faster

Go live with one click with secure and speedy hosting, a custom domain, business email, and more – all in one place. No need for third-party solutions.

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Getting started guide

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Improve your prompts

Improve your prompts

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Common mistakes to avoid

Common mistakes to avoid

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AI অ্যাপ বিল্ডার FAQ

Here are the answers to some of the most common questions we get about web app creation.

AI অ্যাপ বিল্ডার হলো এমন একটি টুল যা আপনাকে প্রথাগত কোডিংয়ের পরিবর্তে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে অ্যাপ বা ওয়েবসাইট তৈরি করতে দেয়। আপনি কী তৈরি করতে চান তা বর্ণনা করেন, আর AI আপনার জন্য অ্যাপের স্ট্রাকচার, লজিক এবং ইন্টারফেস জেনারেট করে — যা নন-টেকনিক্যাল ইউজারদের কাছে অ্যাপ তৈরি সহজলভ্য করে তোলে।

হ্যাঁ। একটি ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে আপনার কোডিং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। যদিও প্রথাগত ডেভেলপমেন্টের জন্য HTML, CSS বা JavaScript-এর মতো ভাষা — এবং Node.js বা Django-র মতো ফ্রেমওয়ার্ক শেখার প্রয়োজন হয় — Hostinger Horizons-এর মতো নো-কোড এবং AI টুল আপনাকে নিজের শব্দে আপনার আইডিয়ার বর্ণনা দিতে এবং কোড না লিখেই তাৎক্ষণিকভাবে একটি কার্যকরী ওয়েব অ্যাপ জেনারেট করতে দেয়।

কীভাবে একটি ওয়েব অ্যাপ তৈরি করবেন সে সম্পর্কে আমাদের গাইডে আরও জানুন।

হ্যাঁ। এটি স্টার্টআপ, ফাউন্ডার এবং টিমদের জন্য আদর্শ যারা দ্রুত আইডিয়া ভ্যালিডেট করতে চান। আপনি ডেভেলপার হায়ার না করেই একটি ওয়েব অ্যাপ তৈরি এবং ইটারেট (iterate) করতে পারেন, যা MVP টেস্ট করা এবং আগেভাগে ফিডব্যাক সংগ্রহ করা সহজ করে তোলে।

ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের খরচ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। নিজে অ্যাপ তৈরি করা সাশ্রয়ী হতে পারে তবে এর জন্য সময় এবং টেকনিক্যাল দক্ষতার প্রয়োজন, যেখানে একটি ডেভেলপমেন্ট টিম হায়ার করতে হাজার হাজার ডলার খরচ হতে পারে।

Hostinger Horizons-এর মতো একটি নো-কোড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা একটি সহজলভ্য, বাজেট-ফ্রেন্ডলি বিকল্প। প্ল্যানগুলো সাশ্রয়ী, যা ৳209/মাস থেকে শুরু। এগুলো আপনাকে ভারী অগ্রিম বিনিয়োগ ছাড়াই অ্যাপ ডেভেলপ এবং লঞ্চ করতে দেয়।

বিস্তারিত ব্রেকডাউনের জন্য, ওয়েব অ্যাপের খরচ কত দেখুন।

আপনি মিনিটের মধ্যে আইডিয়া থেকে অ্যাপে যেতে পারেন। একবার আপনি আপনার অ্যাপ আইডিয়ার বর্ণনা দিলে, AI প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী ওয়েব অ্যাপ তৈরি করে। সেখান থেকে, আপনি লঞ্চের আগে ফিচারগুলো রিফাইন করতে পারেন, লেআউট অ্যাডজাস্ট করতে পারেন এবং আপনার অ্যাপ টেস্ট করতে পারেন।

কোডিং করার জন্য আপনার একটি কোড এডিটর (যেমন ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড), ভার্সন কন্ট্রোল (যেমন গিটহাব) এবং ডেপ্লয়মেন্ট টুলস প্রয়োজন হবে। হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের মতো একটি নো-কোড অ্যাপ মেকারের সাহায্যে আপনার কেবল একটি প্ল্যাটফর্মই প্রয়োজন — এটি একটি নির্বিঘ্ন প্রক্রিয়ায় অ্যাপ তৈরি, হোস্টিং এবং ডেপ্লয়মেন্টের কাজ করে।

আপনি ইন্টারনাল টুল, ড্যাশবোর্ড, MVP, বিজনেস অ্যাপ, বুকিং সিস্টেম, SaaS এবং ইন্টারেক্টিভ ওয়েব অ্যাপ সহ বিস্তৃত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন।

Hostinger Horizons AI অ্যাপ ক্রিয়েটর ওয়েব-বেসড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, নেটিভ মোবাইল অ্যাপের জন্য নয়।

লাইভ হওয়ার আগে, সবকিছু প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করতে আপনি আপনার ওয়েব অ্যাপ প্রিভিউ এবং টেস্ট করতে পারেন। Hostinger Horizons-এর সাথে, আপনি একটি স্যান্ডবক্স এনভায়রনমেন্টে আপনার অ্যাপ টেস্ট করতে পারেন এবং AI-কে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে বলে দ্রুত সমস্যাগুলো ফিক্স করতে পারেন — কোনো কোডিং বা ম্যানুয়াল ডিবাগিংয়ের প্রয়োজন নেই।

সবকিছু ঠিকঠাক মনে হলে, এক ক্লিকে আপনার ওয়েব অ্যাপ অনলাইনে তাৎক্ষণিকভাবে পাবলিশ করুন। হোস্টিং বিল্ট-ইন থাকে, তাই ম্যানেজ করার জন্য কোনো ডিপ্লয়মেন্ট সেটআপ নেই।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য, আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিং গাইড দেখুন।

হ্যাঁ, এআই (AI) আপনার ওয়েব অ্যাপ বা ওয়েবসাইট তৈরি করার পরেও আপনি তা সম্পাদনা করতে পারবেন। আপনি যদি শুধু টেক্সট এবং কোড সম্পাদনা করতে চান, তাহলে কোনো মেসেজ ক্রেডিটের প্রয়োজন নেই এবং আপনি সরাসরি তা করতে পারবেন।

আপনার কাছে পর্যাপ্ত মেসেজ ক্রেডিট থাকা সাপেক্ষে, আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডার (Hostinger AI Builder) ব্যবহার করে আপনার অ্যাপ বা সাইটে পরিবর্তন আনতে এবং একেবারে নতুন সংস্করণ তৈরি করতে পারবেন। আমাদের এআই ওয়েব অ্যাপ বিল্ডারকে একটি মেসেজে শুধু বর্ণনা করুন যে আপনি কী কী পরিবর্তন করতে চান।

ওয়েব অ্যাপ সিকিউরিটির মধ্যে রয়েছে SSL সার্টিফিকেট সেটআপ করা, পারমিশন ম্যানেজ করা, ইউজার ডেটা প্রটেক্ট করা এবং থ্রেটের জন্য মনিটর করা। Hostinger Horizons ডিফল্টভাবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলোর যত্ন নেয়, তবে আপনি ওয়েব অ্যাপ সিকিউরিটি বেস্ট প্র্যাকটিস সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন।

একটি ওয়েব অ্যাপ রক্ষণাবেক্ষণ করার অর্থ হলো এটিকে হালনাগাদ, সুরক্ষিত এবং মসৃণভাবে সচল রাখা। এর মধ্যে রয়েছে বাগ সংশোধন করা, সফটওয়্যার উপাদান আপডেট করা এবং সময়ের সাথে সাথে ফিচারগুলোর উন্নতি সাধন করা। Hostinger AI Builder-এর মতো টুলগুলো একটি প্ল্যাটফর্মে আপডেট এবং হোস্টিং একত্রিত করে রক্ষণাবেক্ষণকে সহজ করে তোলে।

ওয়েব অ্যাপ থেকে টাকা আয় করার অনেক উপায় আছে। আপনি সাবস্ক্রিপশন বা ওয়ান-টাইম পারচেজের মাধ্যমে সরাসরি ইউজারদের চার্জ করতে পারেন, অ্যাড রান করতে পারেন, প্রিমিয়াম ফিচার অফার করতে পারেন (Freemium মডেল), অথবা বিশেষায়িত টুল বা কনটেন্টের অ্যাক্সেস বিক্রি করতে পারেন। Hostinger Horizons পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করে, যা পেইড ফিচার বা সার্ভিস সেটআপ করা সহজ করে তোলে।

আরও অনুপ্রেরণার জন্য, কীভাবে ওয়েব অ্যাপ মনিটাইজ করবেন সে সম্পর্কে টিপস দেখুন।

ওয়েবসাইট স্ট্যাটিক বা সেমি-ডায়নামিক কনটেন্ট প্রদর্শন করে; ওয়েব অ্যাপ ইউজার অ্যাকাউন্ট বা রিয়েল-টাইম আপডেটের মতো ইন্টারেক্টিভ ফিচার অফার করে। কোনটি ভালো তা আপনার লক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে।

আমাদের ওয়েব অ্যাপ বনাম ওয়েবসাইটের তুলনা-তে আরও পড়ুন।

ওয়েব অ্যাপ ব্রাউজারে কাজ করে; মোবাইল অ্যাপ ডিভাইসে ডাউনলোড করা হয়। ওয়েব অ্যাপ আপডেট এবং ডিপ্লয় করা সহজ, যেখানে মোবাইল অ্যাপ আরও ভালো ডিভাইস ইন্টিগ্রেশন অফার করতে পারে।

সুবিধা এবং অসুবিধার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ ওয়েব অ্যাপ বনাম মোবাইল অ্যাপ ব্রেকডাউন দেখুন।

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