হোস্টিংগার হরাইজনস শেয়ার করুন এবং ১৫০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত আয় করুন

আপনার বন্ধু তাদের প্রথম Hostinger Horizons প্ল্যানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তার ২০% (সর্বোচ্চ ১৫০ USD) উপার্জন করুন। এছাড়াও, আপনার বন্ধু অতিরিক্ত ২০% ছাড় পাবেন।
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এটি যেভাবে কাজ করে

01

Share your referral link

হোস্টিংগার হরাইজনস বা রেফারেল ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি আপনার কাস্টম লিঙ্কটি কপি করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।
02

Wait for them to upgrade

আপনার বন্ধুরা যখন তাদের প্রথম Hostinger Horizons প্ল্যান কিনবে এবং ৪৫+ দিনের জন্য পরিষেবাগুলি ব্যবহার করবে তখন পুরষ্কার পাবে।
03

আপনার পেমেন্ট পান

আপনার উপার্জন আপনাকে PayPal, ওয়্যার ট্রান্সফার, অথবা Hostinger ব্যালেন্সের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

Help others start building with AI and get rewarded

Use your referral link anywhere

Use your referral link anywhere

  • Send it directly to a friend starting a project
  • Add it to your content or social bios
  • Drop it in your communities or group chats
আপনার পুরষ্কার: ২০% কমিশন

আপনার পুরষ্কার: ২০% কমিশন

আপনার বন্ধুরা যখন তাদের প্রথম Hostinger Horizons প্ল্যান কিনবে এবং এটি ৪৫+ দিনের জন্য ব্যবহার করবে তখন পুরষ্কার জিতবে।

Hostinger AI Builder referral program FAQs

আপনি নিম্নলিখিত যেকোনো একটি উপায়ে আপনার রেফারেল লিঙ্ক খুঁজে পেতে পারেন:

  • রেফারেল ড্যাশবোর্ড থেকে
  • হোস্টিংগার হরাইজনস প্ল্যাটফর্ম থেকে — উপরের বাম কোণে মেনু আইকনে ক্লিক করুন এবং "রেফার করুন" নির্বাচন করুন

হোস্টিংগারের রেফারেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি কতজনকে রেফার করতে পারবেন তার কোনও সীমা নেই। আপনার লিঙ্কটি শেয়ার করুন এবং যত খুশি বন্ধুর কাছে হোস্টিংগার হরাইজনস প্রচার করুন।

যেহেতু রেফারেলের সংখ্যা সীমাহীন, তাই আপনার উপার্জনও সীমাহীন। প্রতিটি যোগ্য বিক্রয় থেকে আপনি ২০% উপার্জন করবেন এবং আপনি কতগুলি বিক্রয় করবেন তা আপনার উপর নির্ভর করে।

তারা তাদের প্রথম হোস্টিংগার এআই বিল্ডার প্ল্যানে অতিরিক্ত ২০% ছাড় পাবেন।

আমরা ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি অফার করি। এর অর্থ হল নতুন ব্যবহারকারীরা ক্রয়ের পরে ৩০ দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ টাকা ফেরতের অনুরোধ করতে পারবেন।

অ্যাকাউন্টিং এবং প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ১৫ দিন সময় প্রয়োজন।

আপনার রেফারেল ড্যাশবোর্ড থেকে আপনি PayPal অথবা ওয়্যার ট্রান্সফার নির্বাচন করতে পারেন।

PayPal প্রতিদিন ৫০ মার্কিন ডলারে পৌঁছে যাওয়া ব্যবহারকারীদের কাছে তহবিল পাঠায়। তবে, অটোমেশনের কারণে, আপনি পরের দিন আপনার পেমেন্ট পেতে পারেন।

ওয়্যার ট্রান্সফারের জন্য, আপনাকে ২০০ মার্কিন ডলার সংগ্রহ করতে হবে। তারপর, আপনাকে মাসের শেষ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যেদিন সমস্ত ওয়্যার ট্রান্সফার প্রক্রিয়া করা হয়। যদি আপনি সেই দিনের পরে কোনও পুরষ্কারের জন্য যোগ্য হন, তবে এটি পরের মাসে প্রক্রিয়া করা হবে।

আপনার ব্যাঙ্কের নীতির উপর নির্ভর করে, ওয়্যার ট্রান্সফারের জন্য অতিরিক্ত ফি এবং বিনিময় হারের পার্থক্য থাকতে পারে, যা পুরষ্কারের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। এই চার্জগুলি এড়াতে, আপনি PayPal ব্যবহার করতে চাইতে পারেন।

রেফারেল ড্যাশবোর্ড-এ, আপনি "আমার পুরষ্কার" বিভাগটি পাবেন। এখানে, আপনি আপনার রেফারেলগুলি ট্র্যাক করতে পারবেন এবং প্রদত্ত এবং মুলতুবি থাকা উভয় কমিশনই দেখতে পারবেন।

রেফার করুন এবং ১৫০ USD পর্যন্ত আয় করুন

আপনার বন্ধু তার প্রথম হোস্টিংগার এআই বিল্ডার প্ল্যানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করবেন, তার ২০% উপার্জন করুন (সর্বোচ্চ ১৫০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত)।

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