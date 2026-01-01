এটি যেভাবে কাজ করে
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আপনার পেমেন্ট পান
Help others start building with AI and get rewarded
Use your referral link anywhere
- Send it directly to a friend starting a project
- Add it to your content or social bios
- Drop it in your communities or group chats
আপনার পুরষ্কার: ২০% কমিশন
Hostinger AI Builder referral program FAQs
আমি আমার রেফারেল লিঙ্ক কোথায় পাব?
আপনি নিম্নলিখিত যেকোনো একটি উপায়ে আপনার রেফারেল লিঙ্ক খুঁজে পেতে পারেন:
- রেফারেল ড্যাশবোর্ড থেকে
- হোস্টিংগার হরাইজনস প্ল্যাটফর্ম থেকে — উপরের বাম কোণে মেনু আইকনে ক্লিক করুন এবং "রেফার করুন" নির্বাচন করুন
আমি কতজনকে রেফার করতে পারি?
হোস্টিংগারের রেফারেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি কতজনকে রেফার করতে পারবেন তার কোনও সীমা নেই। আপনার লিঙ্কটি শেয়ার করুন এবং যত খুশি বন্ধুর কাছে হোস্টিংগার হরাইজনস প্রচার করুন।
আমি কত টাকা আয় করতে পারব?
যেহেতু রেফারেলের সংখ্যা সীমাহীন, তাই আপনার উপার্জনও সীমাহীন। প্রতিটি যোগ্য বিক্রয় থেকে আপনি ২০% উপার্জন করবেন এবং আপনি কতগুলি বিক্রয় করবেন তা আপনার উপর নির্ভর করে।
আমার বন্ধু কী পাবে?
তারা তাদের প্রথম হোস্টিংগার এআই বিল্ডার প্ল্যানে অতিরিক্ত ২০% ছাড় পাবেন।
আমার পুরস্কার পেতে ৪৫ দিন সময় লাগে কেন?
আমরা ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি অফার করি। এর অর্থ হল নতুন ব্যবহারকারীরা ক্রয়ের পরে ৩০ দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ টাকা ফেরতের অনুরোধ করতে পারবেন।অ্যাকাউন্টিং এবং প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ১৫ দিন সময় প্রয়োজন।
আমি আমার উপার্জন কিভাবে পাব?
আপনার রেফারেল ড্যাশবোর্ড থেকে আপনি PayPal অথবা ওয়্যার ট্রান্সফার নির্বাচন করতে পারেন।PayPal প্রতিদিন ৫০ মার্কিন ডলারে পৌঁছে যাওয়া ব্যবহারকারীদের কাছে তহবিল পাঠায়। তবে, অটোমেশনের কারণে, আপনি পরের দিন আপনার পেমেন্ট পেতে পারেন।ওয়্যার ট্রান্সফারের জন্য, আপনাকে ২০০ মার্কিন ডলার সংগ্রহ করতে হবে। তারপর, আপনাকে মাসের শেষ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যেদিন সমস্ত ওয়্যার ট্রান্সফার প্রক্রিয়া করা হয়। যদি আপনি সেই দিনের পরে কোনও পুরষ্কারের জন্য যোগ্য হন, তবে এটি পরের মাসে প্রক্রিয়া করা হবে।আপনার ব্যাঙ্কের নীতির উপর নির্ভর করে, ওয়্যার ট্রান্সফারের জন্য অতিরিক্ত ফি এবং বিনিময় হারের পার্থক্য থাকতে পারে, যা পুরষ্কারের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। এই চার্জগুলি এড়াতে, আপনি PayPal ব্যবহার করতে চাইতে পারেন।
আমি কিভাবে আমার রেফারেলের অবস্থা পরীক্ষা করতে পারি?
রেফারেল ড্যাশবোর্ড-এ, আপনি "আমার পুরষ্কার" বিভাগটি পাবেন। এখানে, আপনি আপনার রেফারেলগুলি ট্র্যাক করতে পারবেন এবং প্রদত্ত এবং মুলতুবি থাকা উভয় কমিশনই দেখতে পারবেন।