একটি শোকেস ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে আপনার কাজগুলো তুলে ধরুন

পোর্টফোলিও সাইট থেকে শুরু করে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লায়েন্ট পোর্টাল – এমন একটি প্রফেশনাল অনলাইন উপস্থিতি তৈরি করুন যা শক্তিশালী ফার্স্ট ইমপ্রেশন দেয়, আপনার কাজগুলো তুলে ধরে এবং ভিজিটরদের ক্লায়েন্টে রূপান্তর করে।
ফ্রিতে শুরু করুন

পেইড প্ল্যান শুরু মাত্র ৳209/মাস থেকে

একটি শোকেস ওয়েবসাইট বা অ্যাপের মাধ্যমে আপনার কাজগুলো তুলে ধরুন

চমৎকার ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু

আপনার অনলাইন উপস্থিতি তৈরি, লঞ্চ এবং প্রসারিত করুন – সবই এক জায়গায়, কোনো টেকনিক্যাল জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার কাজগুলো অনলাইনে নিয়ে আসুন

যেকোনো ডিভাইসে চমৎকার দেখায় এমন একটি প্রফেশনাল মানের শোকেস সাইট বা ওয়েব অ্যাপ তৈরি করুন – শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করে অথবা একটি টেমপ্লেট বেছে নিয়ে শুরু করুন মাত্র কয়েক মিনিটে।

ব্যবসা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সবকিছু

হোস্টিং, ডোমেইন এবং ইমেইল – সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মার্কেটিং এবং পেমেন্ট টুলগুলোর জন্য সহজ সেটআপ: SEO, Stripe, PayPal, AdSense সহ আরও অনেক কিছু।

সঠিক ক্লায়েন্টদের কাছে পৌঁছান

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলগুলো জুড়ে নতুন ক্লায়েন্টদের কাছে পৌঁছাতে মার্কেটিং ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করুন।

লিড এবং ক্লায়েন্ট ইনকোয়ারি সংগ্রহ করুন

আপনার শোকেস ওয়েবসাইটে একটি কাস্টম কন্ট্যাক্ট ফর্ম যুক্ত করুন এবং ভিজিটরদের সম্ভাব্য ক্লায়েন্টে রূপান্তর করুন – প্রতিটি ইনকোয়ারি সরাসরি আপনার ইনবক্সে চলে আসবে, যা ফলো-আপ করার জন্য একদম প্রস্তুত।
চমৎকার ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু

আপনার অনলাইন উপস্থিতি, তৈরি করুন আপনার মতো করে

নতুন আইডিয়া পেতে জনপ্রিয় কিছু শোকেস ওয়েবসাইট ও অ্যাপের উদাহরণ এক্সপ্লোর করুন, অথবা একটি রেডিমেড প্রম্পট নিয়ে সরাসরি কাজে নেমে পড়ুন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিল্ড করা শুরু করুন।
আপনার অনলাইন উপস্থিতি, তৈরি করুন আপনার মতো করে

বিজনেস ওয়েবসাইট

এমন একটি প্রফেশনাল অনলাইন উপস্থিতি তৈরি করুন যা আপনার সার্ভিসগুলো তুলে ধরে, আপনার গল্প বলে এবং ভিজিটরদের ক্লায়েন্টে রূপান্তর করে।বিল্ড করা শুরু করুন
প্রজেক্টের আপডেট দেখা, ফাইল শেয়ার করা এবং সবকিছুর আপডেটে থাকার জন্য আপনার ক্লায়েন্টদের একটি ব্র্যান্ডেড স্পেস দিন – সবই এক জায়গায়।বিল্ড করা শুরু করুন
আপনার কাজগুলো চমৎকারভাবে প্রদর্শন করুন এবং প্রজেক্টগুলোকে নিজেদের কথা বলতেই দিন – কোনো ডিজাইনার বা ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।বিল্ড করা শুরু করুন
আপনার দক্ষতার জন্য একটি অনলাইন ঠিকানা তৈরি করুন – নিজের গল্প শেয়ার করুন, আপনার কাজগুলো তুলে ধরুন এবং অডিয়েন্স বৃদ্ধি করুন।বিল্ড করা শুরু করুন

AI দিয়ে কীভাবে একটি শোকেস ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তৈরি করবেন

01

আপনার আইডিয়া বর্ণনা করুন

আপনার ভাবনায় থাকা শোকেস ওয়েবসাইট বা অ্যাপটি বর্ণনা করুন এবং চোখের সামনেই এটিকে তৈরি হতে দেখুন – অথবা আরও দ্রুত শুরু করতে একটি টেমপ্লেট বেছে নিন।
02

কাস্টমাইজ এবং টেস্ট করুন

AI-এর সাথে চ্যাট করে আপনার ডিজাইন ফাইন-টিউন করুন – আপনার কাজগুলো যোগ করুন, মনের মতো না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় পরিবর্তন করুন এবং পাবলিশ করার আগে এটির লাইভ প্রিভিউ দেখে নিন।
03

এক ক্লিকেই পাবলিশ করুন

এক ক্লিকেই আপনার শোকেস লাইভ – কোনো টেকনিক্যাল সেটআপ ছাড়াই ক্লায়েন্টদের ইমপ্রেস করতে এবং নতুন বিজনেস জিতে নিতে একদম প্রস্তুত।

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।

একটি প্রফেশনালি ডিজাইন করা টেমপ্লেট বেছে নিন, AI বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটি কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইট আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।

প্রি-মেড টেমপ্লেট

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

আরও নির্দেশনা প্রয়োজন?

বিস্তারিত টিউটোরিয়াল, হাউ-টু গাইড এবং ধাপে ধাপে দেওয়া ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সপ্লোর করুন, যা খুব কম সময়েই আপনাকে একজন বিগিনার থেকে AI প্রো-তে পরিণত করবে। আপনার প্রথম AI প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবকিছু এবং আরও অনেক কিছুই পাবেন এখানে।
শুরু করার গাইড

শুরু করার গাইড

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

আপনার প্রম্পটগুলো উন্নত করুন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও
যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

যে সাধারণ ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও

Horizons আপনার ব্যবসার জন্য আর কী কী তৈরি করতে পারে তা দেখে নিন

ই-কমার্স অ্যাপ এবং স্টোর

বুকিং ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ

ইন্টারনাল টুল

কাস্টম CRM

Hostinger Horizons সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা যা বলছেন

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে আনে, যেখানে হোস্টিঙ্গার এআই বিল্ডারের মতো টুলগুলো সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশের বাধাও নাটকীয়ভাবে কমে যায়।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনাদের এআই বিল্ডারটি তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো একদিন করব' তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। আমি ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এই তো! সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। হুররে!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি হোস্টিংগার এআই বিল্ডারে শুধু একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়েই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। সত্যিই দারুণ ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

অনলাইনে আপনার ব্যবসা শোকেস করতে প্রস্তুত?

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বিজনেস শোকেস ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

একটি বিজনেস শোকেস ওয়েবসাইট হলো আপনার পেশাদার অনলাইন উপস্থিতি – এমন একটি জায়গা যেখানে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টরা আপনার সম্পর্কে জানতে পারে, আপনার কাজ দেখতে পারে এবং আপনার সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একটি চমৎকার শোকেসে সাধারণত একটি পোর্টফোলিও গ্যালারি বা প্রজেক্ট পেজ, সার্ভিস পেজ, কেস স্টাডি, ক্লায়েন্টের প্রশংসাপত্র এবং কল বুক করা বা যোগাযোগ করার একটি সুস্পষ্ট উপায় থাকে – এর সঠিক সংমিশ্রণ আপনার ব্যবসার ধরনের উপর নির্ভর করে। একটি সাধারণ ওয়েব পেজের মতো নয়, এটি একটি শক্তিশালী প্রথম ছাপ তৈরি করতে এবং ভিজিটরদের ক্লায়েন্টে পরিণত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। AI বিল্ডারের সাহায্যে, আপনি আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু সহ একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন – শুধু এর বর্ণনা দিন এবং AI বাকিটা সামলে নেবে।

অনলাইনে প্রফেশনাল উপস্থিতি নিশ্চিত করে আরও বেশি ক্লায়েন্ট পেতে চাওয়া যে কেউ – ফ্রিল্যান্সার, আর্টিস্ট, কনসালট্যান্ট, কোচ, এজেন্সি, ছোট ব্যবসার মালিক সহ আরও অনেকে। আপনার ব্যবসার জন্য যদি একটি প্রফেশনাল অনলাইন উপস্থিতির প্রয়োজন হয়, তবে Horizons আপনার কাজের ধরন অনুযায়ী একটি চমৎকার শোকেস তৈরি করে দিতে পারবে।

Horizons তৈরি করা হয়েছে একটি কনভার্সেশনাল পদ্ধতিতে – যাকে প্রায়ই ভাইব কোডিং বলা হয়। আপনি কী তৈরি করতে চান তা শুধু সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন আর AI রিয়েল টাইমে সেটি আপনার জন্য তৈরি করে দেবে।

পোর্টফোলিও গ্যালারি যুক্ত করতে চান? শুধু বলুন। কন্ট্যাক্ট ফর্ম দরকার? বর্ণনা করুন। আপনার ব্র্যান্ড কালারের সাথে মিলিয়ে ডিজাইন বদলাতে চান? Horizons-কে বলুন আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাজ শেষ।

এটি ৮০টিরও বেশি ভাষায় কাজ করে, ফলে আপনি নিজের ভাষাতেই কমান্ড দিতে পারেন – কোনো কঠিন টেকনিক্যাল শব্দের প্রয়োজন নেই। এই ধারণাটি আপনার কাছে নতুন মনে হলে, আমাদের ভাইব কোডিং গাইড কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আপনাকে সহজে বুঝিয়ে দেবে।

হ্যাঁ – আর ঠিক এখানেই Horizons অন্য সবার চেয়ে আলাদা। এর ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ড-এর কল্যাণে, আপনি নিজের ব্র্যান্ডের অধীনেই ইউজার লগইন, ফাইল শেয়ারিং, প্রজেক্ট আপডেট সহ আরও অনেক সুবিধাযুক্ত সম্পূর্ণ কাস্টম একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল তৈরি করতে পারেন। আপনার ক্লায়েন্টরা সবকিছুর লেটেস্ট আপডেটে থাকার জন্য পাবে একটি প্রফেশনাল ও ডেডিকেটেড স্পেস, আর তারা কী দেখতে পাবে এবং কী করতে পারবে তার পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে আপনার হাতে।

হ্যাঁ, আপনার শোকেস ওয়েবসাইটটিতে একদম প্রথম দিন থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল্ট-ইন SEO অপটিমাইজেশন কাজ করবে। sitemap.xml, robots.txt এবং llms.txt-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল ফাইলগুলো আপনার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট হয়ে যাবে, যাতে সার্চ ইঞ্জিন এবং ChatGPT ও Perplexity-এর মতো AI টুলগুলো আপনার কন্টেন্ট সহজে বুঝতে পারে – এর জন্য আপনার নিজের কোনো টেকনিক্যাল সেটআপ করার প্রয়োজন হবে না।

এছাড়াও আপনার শোকেসটি প্রমোট করতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলগুলো জুড়ে নতুন ক্লায়েন্টদের কাছে পৌঁছাতে আপনি মার্কেটিং ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার শোকেস ওয়েবসাইট বা অ্যাপ আপডেট করা সেটি তৈরি করার মতোই সহজ। শুধু আপনার প্রজেক্টে ফিরে যান, এটি ওপেন করুন এবং Horizons-এর সাথে চ্যাট চালিয়ে যান – আপনি কী পরিবর্তন করতে চান তা বর্ণনা করুন আর বাকি দায়িত্ব এটি সামলে নেবে। এর পুরোটাই ভাইব কোডিং অভিজ্ঞতার অংশ, কোনো ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।

আর আপনার যদি টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে থাকে কিংবা ভবিষ্যতে এটিকে আরও বড় পরিসরে স্কেল করতে চান, তবে Horizons আপনাকে দেয় কোডের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস – ফলে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে যত দূর ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারেন।

আপনি ফ্রিতেই শুরু করতে পারেন – কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই। প্রবেশ করার সাথে সাথেই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য ৫টি AI ক্রেডিট পাবেন। ক্রেডিট ব্যবহার প্রতিটি প্রম্পটের জটিলতার ওপর নির্ভর করে – ছোটখাটো পরিবর্তনের জন্য একটির কম ক্রেডিট খরচ হতে পারে, আর বড় প্রজেক্ট তৈরিতে একটু বেশি খরচ হতে পারে। কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগেই আপনার শোকেস ওয়েবসাইট বা অ্যাপ বর্ণনা করার, তা বাস্তবে রূপ নিতে দেখার এবং Horizons সম্পর্কে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য এই ফ্রি ক্রেডিটগুলোই যথেষ্ট।

জেনে রাখা ভালো: আপনার ওয়েবসাইট বা অ্যাপের ভেতরের যেকোনো AI ফিচার (যেমন: চ্যাটবট বা স্মার্ট সার্চ) পরিচালনা করতেও AI ক্রেডিট ব্যবহার করা হয় – তবে তা শুধুমাত্র তখনই খরচ হয়, যখন আপনার ইউজাররা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন।

আপনি যখন পাবলিশ করার জন্য প্রস্তুত হবেন, তখন জেনে রাখুন আমাদের পেইড প্ল্যানগুলো শুরু হয় ৳209/মাস থেকে এবং এগুলোতে হোস্টিং ও ডোমেইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – তাই আলাদা করে কোনো কিছু সেটআপ করার প্রয়োজন নেই। শুধু পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন আর আপনার শোকেস লাইভ হয়ে যাবে।

ক্রেডিট কমে যাচ্ছে? আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।

Hostinger দুটি উপায়ে বিজনেস শোকেস ওয়েবসাইট তৈরি করার সুবিধা দেয় – Horizons ভাইব কোডিং প্ল্যাটফর্ম এবং Hostinger-এর ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ওয়েবসাইট বিল্ডার – আর এই দুটির পার্থক্য তাদের নামেই স্পষ্ট।

Hostinger ওয়েবসাইট বিল্ডার আপনাকে কোনো টেমপ্লেট থেকে শুরু করার কিংবা বর্ণনা দিয়ে একটি বিজনেস ওয়েবসাইট জেনারেট করার সুবিধা দেয়, যা পরবর্তীতে প্রি-বিল্ট এলিমেন্টগুলো ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে কাস্টমাইজ করা যায়। যারা খুব দ্রুত একটি পরিচ্ছন্ন ও সাধারণ বিজনেস পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট চালু করতে চান, তাদের জন্য এটি দারুণ উপযোগী।

অন্যদিকে Horizons কাজ করে একটি কনভার্সেশনাল পদ্ধতিতে – আপনি AI-এর সাথে চ্যাট করবেন আর সেটি রিয়েল টাইমে পরিবর্তনগুলো প্রয়োগ করবে, যা আপনাকে দেয় কাস্টমাইজেশনের আরও অনেক বেশি স্বাধীনতা। এর ইন্টিগ্রেটেড ব্যাকএন্ডের কল্যাণে আপনি ইউজার লগইন ও মেম্বারশিপ সুবিধাসহ ক্লায়েন্ট পোর্টালের মতো অ্যাডভান্সড প্রজেক্ট তৈরি করতে পারেন। আর যারা চান, তাদের জন্য পুরো কোডের অ্যাক্সেসও উন্মুক্ত রয়েছে।

দুটি টুলই টেকনিক্যাল জ্ঞান নেই এমন ইউজারদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি – মূল পার্থক্য হলো আপনি ঠিক কোন পদ্ধতিতে ওয়েবসাইট বিল্ড করতে পছন্দ করেন এবং আপনার ঠিক কতটা ফ্লেক্সিবিলিটি প্রয়োজন।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।