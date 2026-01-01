AI-এর সাহায্যে আপনার WhatsApp-কে একটি CRM-এ পরিণত করুন
আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে একটি WhatsApp CRM তৈরি করবেন
আপনার আইডিয়া বর্ণনা করুন অথবা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন
আপনার CRM-এর সাথে আপনার WhatsApp কানেক্ট করুন
আপনার CRM কাস্টমাইজ করুন
আমাদের ধাপে ধাপে দেওয়া টিউটোরিয়ালটি দেখুন
একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।
প্রি-মেড টেমপ্লেট
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
আপনার CRM তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন — সবকিছু এক জায়গায়
আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা একটি CRM তৈরি করুন ও এর মালিক হোন
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা
বিল্ট-ইন AI
একটি রেডিমেড টেমপ্লেট থেকে শুরু করুন
প্রফেশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার
WhatsApp CRM বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা
WhatsApp CRM কী?
WhatsApp CRM হলো এমন একটি টুল যা আপনাকে সরাসরি WhatsApp-এর মাধ্যমে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজ করতে সাহায্য করে। কথোপকথনগুলোর ট্র্যাক হারানোর পরিবর্তে, আপনি এক জায়গাতেই কাস্টমার কন্ট্যাক্ট সাজিয়ে রাখতে, সেলস পাইপলাইনের মাধ্যমে লিড ট্র্যাক করতে ও ডিল ক্লোজ করতে পারবেন। প্রথাগত CRM-গুলোর মতো না হয়ে, এটি আপনার কাস্টমারদের এমন জায়গায় যুক্ত করে যেখানে তারা ইতিমধ্যেই রয়েছে: অর্থাৎ WhatsApp-এ।
আমি আমার WhatsApp CRM দিয়ে কী করতে পারি?
একটি WhatsApp CRM-এর সাহায্যে আপনি আপনার কন্ট্যাক্টগুলোকে সাজিয়ে রাখতে ও ম্যানেজ করতে, একটি ভিজ্যুয়াল সেলস পাইপলাইনের মাধ্যমে লিড ট্র্যাক করতে, মেসেজ অটোমেট করতে এবং পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারবেন – আর এর সবকিছুই আপনার WhatsApp-এর সাথে কানেক্টেড থাকবে। এছাড়াও, কোনো কোডিং স্কিল ছাড়াই আপনার নির্দিষ্ট ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে মানানসই করতে আপনি AI ব্যবহার করে কাস্টমাইজ করতে পারবেন।
AI-এর সাহায্যে একটি WhatsApp CRM তৈরি করতে আমার কি কোনো কোডিং স্কিল দরকার আছে?
কোনো কোডিং দক্ষতার প্রয়োজন নেই। Hostinger AI Builder vibe কোডিং প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে, আপনি শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করেই আপনার নিজস্ব WhatsApp CRM তৈরি করতে পারেন, অথবা আগে থেকে তৈরি কোনো টেমপ্লেট থেকে শুরু করে নিজের ভাষায় সেটিকে কাস্টমাইজ করতে পারেন – এটি আপনার জন্য কোড, ডিজাইন এবং কন্টেন্টের কাজ সামলে নেয়।
Hostinger Horizons-এর সাহায্যে আমি কীভাবে একটি WhatsApp CRM তৈরি করব?
Hostinger Horizons দিয়ে একটি WhatsApp CRM অ্যাপ তৈরি করা একদম সহজ। কয়েকটি ধাপে আপনি কীভাবে এটি করতে পারেন তা নিচে দেওয়া হলো:
- ফ্রিতে তৈরি করা শুরু করতে আমাদের AI অ্যাপ বিল্ডার অথবা আমাদের যেকোনো একটি প্রি-মেইড টেমপ্লেট ব্যবহার করুন।
- AI-এর সাথে চ্যাট করে আপনার ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু কাস্টমাইজ করুন – এটিকেই 'ভাইব কোডিং' (vibe coding) বলা হয়: কোনো টেকনিক্যাল স্কিলের প্রয়োজন নেই, সহজ ভাষায় শুধু আপনার আইডিয়াগুলো প্রকাশ করুন।
- আরও প্রম্পট আনলক করতে একটি প্ল্যান বেছে নিন এবং এক ক্লিকেই আপনার CRM পাবলিশ করুন।
- Twilio ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার CRM-এর সাথে WhatsApp কানেক্ট করুন।
এ ছাড়া আপনি ছোট ব্যবসার জন্য কীভাবে WhatsApp CRM তৈরি করবেন বিষয়ক আমাদের গাইডটি অনুসরণ করতে পারেন অথবা আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন।
একটি WhatsApp CRM সেটআপ করতে কতক্ষণ সময় লাগে?
এটি নির্ভর করে আপনি কতটা কাস্টমাইজ করতে চান তার ওপর। আপনি একটি প্রি-মেড টেমপ্লেট দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু করতে পারেন, তবে আপনি যদি আপনার ব্যবসার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাস্টমাইজ করতে চান, তবে এতে আরও বেশি সময় লাগতে পারে। তবে যেভাবেই হোক না কেন, Hostinger Horizons প্রসেসটিকে যতটা সম্ভব দ্রুত ও সহজবোধ্য করে তোলে – শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করুন এবং এটিই সমস্ত কঠিন কাজগুলো করে দেবে।
আমি কি আমার ব্যবসার নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী CRM কাস্টমাইজ করতে পারি?
হ্যাঁ – হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের সাহায্যে আপনি সবকিছু কাস্টমাইজ করতে পারবেন। আপনার কী প্রয়োজন, তা শুধু নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন এবং এআই আপনার জন্য ডিজাইন, কন্টেন্ট ও কার্যকারিতা ঠিক করে দেবে। আপনার একটি নির্দিষ্ট সেলস পাইপলাইন, কাস্টম কন্টাক্ট ফিল্ড বা একটি অনন্য লেআউটের প্রয়োজন হোক না কেন, যতক্ষণ না এটি আপনার ব্যবসার জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ আপনি আলোচনার মাধ্যমে এটিকে পরিমার্জন করতে পারবেন।
Hostinger Horizons ব্যবহার করা কি ফ্রি?
Hostinger Horizons ফ্রি নয়, তবে কোনো প্ল্যান কেনার আগে আপনি এটি ট্রাই করে দেখতে পারেন। কীভাবে শুরু করবেন ও এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন, সে সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত গাইডটি দেখুন।