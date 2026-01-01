AI-এর সাহায্যে আপনার WhatsApp-কে একটি CRM-এ পরিণত করুন

আপনার কন্ট্যাক্টগুলোকে ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করুন। আপনার WhatsApp কানেক্ট করুন। লিড ম্যানেজ করুন। সেলস ক্লোজ করুন।
ফ্রিতে শুরু করুন

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই।

AI-এর সাহায্যে আপনার WhatsApp-কে একটি CRM-এ পরিণত করুন

আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে একটি WhatsApp CRM তৈরি করবেন

01

আপনার আইডিয়া বর্ণনা করুন অথবা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন

আপনার ব্যবসা কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করুন এবং AI সেটির ওপর ভিত্তি করে একটি CRM তৈরি করে দেবে, অথবা আমাদের ডিজাইনারদের তৈরি কোনো টেমপ্লেট দিয়ে সরাসরি শুরু করুন। কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
02

আপনার CRM-এর সাথে আপনার WhatsApp কানেক্ট করুন

মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই আপনার WhatsApp, Twilio ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার CRM-এর সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে।
03

আপনার CRM কাস্টমাইজ করুন

আপনার ব্যবসার জন্য আপনার CRM-টিকে ইউনিক করে তুলুন। ডিজাইন ও কন্টেন্ট এডিট করতে এবং পেজগুলোকে পার্সোনালাইজ করতে কেবল AI-এর সাথে চ্যাট করুন।

আমাদের ধাপে ধাপে দেওয়া টিউটোরিয়ালটি দেখুন

আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল বা হাউ-টু-গাইডটি অনুসরণ করুন, যেখানে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি আইডিয়া থেকে লাইভ প্রজেক্ট তৈরির জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া আছে:
AI-এর সাহায্যে কীভাবে একটি WhatsApp CRM তৈরি করবেন

AI-এর সাহায্যে কীভাবে একটি WhatsApp CRM তৈরি করবেন

টিউটোরিয়াল
ভিডিও

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।

একটি প্রফেশনালি ডিজাইন করা টেমপ্লেট বেছে নিন, AI বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটি কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইট আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।

প্রি-মেড টেমপ্লেট

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

আপনার CRM তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন — সবকিছু এক জায়গায়

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা একটি CRM তৈরি করুন ও এর মালিক হোন

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা একটি CRM তৈরি করুন ও এর মালিক হোন

আপনার ব্যবসা কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করুন এবং এআই বিল্ডার আপনার কাজের ধারার সাথে হুবহু মানানসই একটি সিআরএম তৈরি করে দেবে — আপনার পাইপলাইন, আপনার লেবেল, আপনার ফলো-আপের ধরণ। কোনো আইটি টিমের প্রয়োজন নেই।
হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মতো নয়, একটি এআই বিল্ডার-চালিত সাইট আপনাকে আপনার গ্রাহকের তথ্যের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং প্ল্যাটফর্মের নীতি পরিবর্তন বা অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ হওয়া থেকে আপনাকে সুরক্ষিত রাখে।
কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রিপ্লাই জেনারেট করুন, একটি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট চ্যাটবট ডিপ্লয় করুন এবং আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও আপনার ব্যবসা সচল রাখুন।
একদম শুরু থেকে আপনার CRM তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই। টেমপ্লেটগুলো আপনাকে আগে থেকে তৈরি করা জটিল সেটআপ, অ্যাপ স্ট্রাকচার ও ওয়ার্কফ্লো দিয়ে একটি চমৎকার সূচনা দেবে।
প্রফেশনাল হোস্টিং, কাস্টম ডোমেইন ও বিজনেস ইমেইল এক জায়গায় — আপনার অডিয়েন্সের সাথে বিশ্বাস তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।

ট্র্যাক হবে আরও বেশি লিড। ক্লোজ হবে আরও বেশি ডিল। প্রতিদিন বাঁচবে আপনার অনেকটা সময়।

ফ্রিতে শুরু করুন

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই।

WhatsApp CRM বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

WhatsApp CRM তৈরির বিষয়ে আমাদের কাছে আসা সাধারণ জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর নিচে দেওয়া হলো।

WhatsApp CRM হলো এমন একটি টুল যা আপনাকে সরাসরি WhatsApp-এর মাধ্যমে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজ করতে সাহায্য করে। কথোপকথনগুলোর ট্র্যাক হারানোর পরিবর্তে, আপনি এক জায়গাতেই কাস্টমার কন্ট্যাক্ট সাজিয়ে রাখতে, সেলস পাইপলাইনের মাধ্যমে লিড ট্র্যাক করতে ও ডিল ক্লোজ করতে পারবেন। প্রথাগত CRM-গুলোর মতো না হয়ে, এটি আপনার কাস্টমারদের এমন জায়গায় যুক্ত করে যেখানে তারা ইতিমধ্যেই রয়েছে: অর্থাৎ WhatsApp-এ।

একটি WhatsApp CRM-এর সাহায্যে আপনি আপনার কন্ট্যাক্টগুলোকে সাজিয়ে রাখতে ও ম্যানেজ করতে, একটি ভিজ্যুয়াল সেলস পাইপলাইনের মাধ্যমে লিড ট্র্যাক করতে, মেসেজ অটোমেট করতে এবং পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারবেন – আর এর সবকিছুই আপনার WhatsApp-এর সাথে কানেক্টেড থাকবে। এছাড়াও, কোনো কোডিং স্কিল ছাড়াই আপনার নির্দিষ্ট ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী এটিকে মানানসই করতে আপনি AI ব্যবহার করে কাস্টমাইজ করতে পারবেন।

কোনো কোডিং দক্ষতার প্রয়োজন নেই। Hostinger AI Builder vibe কোডিং প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে, আপনি শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করেই আপনার নিজস্ব WhatsApp CRM তৈরি করতে পারেন, অথবা আগে থেকে তৈরি কোনো টেমপ্লেট থেকে শুরু করে নিজের ভাষায় সেটিকে কাস্টমাইজ করতে পারেন – এটি আপনার জন্য কোড, ডিজাইন এবং কন্টেন্টের কাজ সামলে নেয়।

Hostinger Horizons দিয়ে একটি WhatsApp CRM অ্যাপ তৈরি করা একদম সহজ। কয়েকটি ধাপে আপনি কীভাবে এটি করতে পারেন তা নিচে দেওয়া হলো:

  • ফ্রিতে তৈরি করা শুরু করতে আমাদের AI অ্যাপ বিল্ডার অথবা আমাদের যেকোনো একটি প্রি-মেইড টেমপ্লেট ব্যবহার করুন।
  • AI-এর সাথে চ্যাট করে আপনার ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু কাস্টমাইজ করুন – এটিকেই 'ভাইব কোডিং' (vibe coding) বলা হয়: কোনো টেকনিক্যাল স্কিলের প্রয়োজন নেই, সহজ ভাষায় শুধু আপনার আইডিয়াগুলো প্রকাশ করুন।
  • আরও প্রম্পট আনলক করতে একটি প্ল্যান বেছে নিন এবং এক ক্লিকেই আপনার CRM পাবলিশ করুন।
  • Twilio ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার CRM-এর সাথে WhatsApp কানেক্ট করুন।

এ ছাড়া আপনি ছোট ব্যবসার জন্য কীভাবে WhatsApp CRM তৈরি করবেন বিষয়ক আমাদের গাইডটি অনুসরণ করতে পারেন অথবা আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন।

এটি নির্ভর করে আপনি কতটা কাস্টমাইজ করতে চান তার ওপর। আপনি একটি প্রি-মেড টেমপ্লেট দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু করতে পারেন, তবে আপনি যদি আপনার ব্যবসার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাস্টমাইজ করতে চান, তবে এতে আরও বেশি সময় লাগতে পারে। তবে যেভাবেই হোক না কেন, Hostinger Horizons প্রসেসটিকে যতটা সম্ভব দ্রুত ও সহজবোধ্য করে তোলে – শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করুন এবং এটিই সমস্ত কঠিন কাজগুলো করে দেবে।

হ্যাঁ – হোস্টিংগার এআই বিল্ডারের সাহায্যে আপনি সবকিছু কাস্টমাইজ করতে পারবেন। আপনার কী প্রয়োজন, তা শুধু নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন এবং এআই আপনার জন্য ডিজাইন, কন্টেন্ট ও কার্যকারিতা ঠিক করে দেবে। আপনার একটি নির্দিষ্ট সেলস পাইপলাইন, কাস্টম কন্টাক্ট ফিল্ড বা একটি অনন্য লেআউটের প্রয়োজন হোক না কেন, যতক্ষণ না এটি আপনার ব্যবসার জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ আপনি আলোচনার মাধ্যমে এটিকে পরিমার্জন করতে পারবেন।

Hostinger Horizons ফ্রি নয়, তবে কোনো প্ল্যান কেনার আগে আপনি এটি ট্রাই করে দেখতে পারেন। কীভাবে শুরু করবেন ও এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন, সে সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত গাইডটি দেখুন।

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