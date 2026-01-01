Regular VPS
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n8n
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Paperclip
WordPress
Immich
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger-এর সবকিছুই সাবলীল এবং দারুণ, বিশেষ করে AI চ্যাটবট + সরাসরি প্রতিনিধি (human chat), যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর তাদের VPS তো একদম অসাধারণ, কোনো উত্থান-পতন নেই। ডেভেলপার টিম এবং এর সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ। এভাবেই এগিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পাওয়া গেল যারা সব ঠিকঠাকভাবে করে! সাশ্রয়ী মূল্য। দারুণ একটি পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের গুরুত্ব দেয়। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সহায়তা। নির্ভরযোগ্য। সব মিলিয়ে একদম সুদৃঢ় অনুভূতি দেয়।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করেছিলাম এবং আমি তাদের সেবায় অত্যন্ত মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যভাবে ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। পেশাদার এবং অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য Carla আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger-এর সবকিছুই সাবলীল এবং দারুণ, বিশেষ করে AI চ্যাটবট + সরাসরি প্রতিনিধি (human chat), যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর তাদের VPS তো একদম অসাধারণ, কোনো উত্থান-পতন নেই। ডেভেলপার টিম এবং এর সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ। এভাবেই এগিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পাওয়া গেল যারা সব ঠিকঠাকভাবে করে! সাশ্রয়ী মূল্য। দারুণ একটি পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের গুরুত্ব দেয়। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সহায়তা। নির্ভরযোগ্য। সব মিলিয়ে একদম সুদৃঢ় অনুভূতি দেয়।
আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করেছিলাম এবং আমি তাদের সেবায় অত্যন্ত মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যভাবে ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। পেশাদার এবং অভিজ্ঞ হওয়ার জন্য Carla আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।