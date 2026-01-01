কোডিং ছাড়াই অ্যাপস সংযোগ এবং ওয়ার্কফ্লো স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ওপেন-সোর্স জ্যাপিয়ার বিকল্প।
Automatisch-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Automatisch দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অটোমাটিসচ একটি ওপেন-সোর্স ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন সংযুক্ত করতে এবং একটি ভিজ্যুয়াল, নো-কোড ইন্টারফেসের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়। Zapier বা Make-এর মতো, আপনি এমন ফ্লো তৈরি করেন যা পরিষেবা জুড়ে ক্রিয়াগুলিকে ট্রিগার করে — কিন্তু অটোমাটিসচ-এর সাথে, আপনার সমস্ত ডেটা এবং অটোমেশন লজিক আপনার নিজের সার্ভারে থাকে কোনো প্রতি-টাস্ক মূল্য বা ব্যবহারের সীমা ছাড়াই।
অটোমাটিসচ স্ব-হোস্টিং করার অর্থ হল আপনার API শংসাপত্র, ওয়ার্কফ্লো ডেটা এবং ব্যবসায়িক যুক্তি আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না। এই স্থাপনায় ওয়ার্কফ্লো স্টোরেজের জন্য PostgreSQL, টাস্ক কিউইংয়ের জন্য Redis এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সিকিউশনের জন্য একটি ডেডিকেটেড ওয়ার্কার প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডিফল্ট শংসাপত্র দিয়ে লগ ইন করুন এবং সেটিংস থেকে অবিলম্বে সেগুলি পরিবর্তন করুন।
Automatisch-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ফ্লো বিল্ডার
কোড না লিখে, একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেসে ট্রিগার এবং অ্যাকশন সংযুক্ত করে অটোমেশন ওয়ার্কফ্লো তৈরি করুন।
অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন
জনপ্রিয় পরিষেবাগুলির সাথে সংযোগ করুন যেমন Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio, এবং আরও অনেক কিছু বিল্ট-ইন সংযোগকারীর মাধ্যমে।
ওয়েবহুক ট্রিগার
যেকোনো উৎস থেকে রিয়েল-টাইম অটোমেশনের জন্য ইনকামিং ওয়েবহুক ব্যবহার করে বাহ্যিক ইভেন্ট থেকে ওয়ার্কফ্লো শুরু করুন।
শর্তাধীন যুক্তি
ওয়ার্কফ্লোতে ফিল্টার এবং শর্ত যোগ করুন যাতে অ্যাকশনগুলি কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ হয়।
ব্যাকগ্রাউন্ড কর্মী
ডেডিকেটেড ওয়ার্কার প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ধারিত অটোমেশন কাজগুলির নির্ভরযোগ্য সম্পাদন নিশ্চিত করে।
কেন Hostinger-এ Automatisch রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।