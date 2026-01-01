এক ক্লিকে PrestaShop ইনস্টল করুন।
একটি শক্তিশালী ওপেন-সোর্স ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যা বিশ্বব্যাপী ৩০০,০০০-এরও বেশি অনলাইন স্টোরকে শক্তি যোগাচ্ছে, সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট এবং বহু-ভাষা সমর্থন সহ।
PrestaShop-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PrestaShop দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PrestaShop হলো একটি ফিচার-কমপ্লিট ওপেন-সোর্স ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যা ১৯০টিরও বেশি দেশের ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করেন। এটি একটি পেশাদার অনলাইন স্টোর চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করে: প্রোডাক্ট ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্ট, অর্ডার প্রসেসিং, ইন্টিগ্রেটেড পেমেন্ট গেটওয়ে (PayPal, Stripe, এবং আরও অনেক কিছু), মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ ও মাল্টি-কারেন্সি সাপোর্ট, এবং বিল্ট-ইন SEO টুল — এই সবকিছু একটি স্বজ্ঞাত ব্যাক-অফিস ড্যাশবোর্ড থেকে পরিচালিত হয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ PrestaShop হোস্ট করা গ্রাহকের ডেটা এবং পেমেন্টের রেকর্ড আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, আপনাকে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্সের জন্য PHP এবং MySQL ফাইন-টিউন করতে দেয়, এবং হোস্টেড ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলির প্রতি-লেনদেন ফি বা প্রতি-সিট মূল্য ছাড়াই আপনার ব্যবসার সাথে স্কেল করে।
PrestaShop-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ পণ্য ক্যাটালগ
ভেরিয়েন্ট, কম্বিনেশন, অ্যাট্রিবিউট এবং বাল্ক ডিসকাউন্ট ও সময়-সীমিত প্রচারমূলক ক্যাম্পেইন সহ নমনীয় মূল্য নির্ধারণের নিয়মাবলী ব্যবহার করে সীমাহীন পণ্য পরিচালনা করুন।
সমন্বিত পেমেন্ট
পেপ্যাল, স্ট্রাইপ, ব্যাংক ট্রান্সফার এবং মডিউল মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে কয়েক ডজন আঞ্চলিক গেটওয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট গ্রহণ করুন — কোনো কাস্টম পেমেন্ট কোডের প্রয়োজন নেই।
একাধিক ভাষা ও মুদ্রা
একটি অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড থেকে একটি একক স্টোর ইনস্টলেশনে একাধিক ভাষা, মুদ্রা এবং কর নিয়মের জন্য নেটিভ সমর্থন সহ বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করুন।
SEO এবং মার্কেটিং টুলস
কাস্টমাইজযোগ্য ইউআরএল, মেটা ফিল্ড, সাইটম্যাপ তৈরি, এবং বিল্ট-ইন ডিসকাউন্ট ভাউচার ও লয়্যালটি প্রোগ্রাম টুলস ট্র্যাফিক বাড়াতে এবং বারবার কেনাকাটা করতে সাহায্য করে।
থিম ও মডিউল
হাজার হাজার থিম এবং মডিউলের একটি মার্কেটপ্লেস আপনাকে কোড স্পর্শ না করেই ডিজাইন এবং কার্যকারিতা প্রসারিত করতে দেয়, লাইভ চ্যাট থেকে লয়্যালটি পয়েন্ট পর্যন্ত।
কেন Hostinger-এ PrestaShop রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।