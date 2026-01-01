এক ক্লিকে nopCommerce স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ASP.NET ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যা একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অ্যাডমিন প্যানেল এবং ১,৭০০+ মার্কেটপ্লেস এক্সটেনশন সহ হাজার হাজার অনলাইন স্টোরকে চালিত করে।
nopCommerce-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
nopCommerce দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
নপকমার্স হল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ডাউনলোড করা .NET-ভিত্তিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যা হাজার হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের সব আকারের অনলাইন স্টোর পরিচালনার জন্য বিশ্বাস করে। ASP.NET কোর-এর উপর নির্মিত, এটি পণ্য, অর্ডার, গ্রাহক, ডিসকাউন্ট এবং শিপিং পরিচালনার জন্য একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অ্যাডমিন প্যানেল সরবরাহ করে, এবং বক্সের বাইরেই PostgreSQL, MySQL, এবং Microsoft SQL Server সমর্থন করে।
প্ল্যাটফর্মটির উন্মুক্ত আর্কিটেকচার নপকমার্স মার্কেটপ্লেস থেকে হাজার হাজার প্লাগইন এবং থিম সমর্থন করে, যা ব্যবসায়ীদের মূল কোড পরিবর্তন না করেই তাদের স্টোর প্রসারিত করতে দেয়। আপনার নিজের VPS-এ সেলফ-হোস্টিং মানে শূন্য লেনদেন ফি, গ্রাহক ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্বিশেষে কোনো প্রতি-বিক্রয় চার্জ নেই।
nopCommerce-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ অ্যাডমিন প্যানেল
একটি একক ব্যাপক অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড থেকে পণ্য, বিভাগ, অর্ডার, গ্রাহক, ডিসকাউন্ট এবং শিপিং নিয়মাবলী পরিচালনা করুন।
মাল্টি-স্টোর সমর্থন
একটি একক nopCommerce ইনস্টলেশন থেকে একাধিক স্বাধীন স্টোরফ্রন্ট চালান, প্রতিটি তার নিজস্ব ক্যাটালগ, মূল্য এবং থিম সহ।
মার্কেটপ্লেস প্লাগিন ইকোসিস্টেম
১,৭০০+ মার্কেটপ্লেস এক্সটেনশন থেকে পেমেন্ট গেটওয়ে, শিপিং ক্যারিয়ার, ইআরপি ইন্টিগ্রেশন এবং কাস্টম থিম ব্যবহার করে আপনার স্টোরকে প্রসারিত করুন।
আন্তর্জাতিক বিক্রয়
অন্তর্নির্মিত বহু-মুদ্রা, বহু-ভাষা এবং কর ব্যবস্থাপনা যেকোনো দেশের গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা সহজ করে তোলে।
SEO ও মার্কেটিং টুলস
বিল্ট-ইন এসইও বৈশিষ্ট্য, পরিত্যক্ত কার্ট পুনরুদ্ধার, লয়্যালটি পয়েন্ট এবং প্রচারমূলক মূল্য নির্ধারণের সরঞ্জাম ট্র্যাফিক এবং বারবার কেনাকাটা বাড়ায়।
কেন Hostinger-এ nopCommerce রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।