চ্যাট এবং এলএলএম অনুমান
চব্বিশ ঘণ্টা উপলব্ধ লো-ল্যাটেন্সি জিপিইউ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে চ্যাটবট, কো-পাইলট এবং এপিআই-কে শক্তিশালী করুন। Ollama এবং Open WebUI ব্যবহার করুন, অথবা vLLM বা LangChain-এর সাহায্যে আপনার নিজস্ব মডেল নিয়ে আসুন।
বৃহত্তম এআই মডেলগুলির প্রশিক্ষণ এবং চালানোর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ব্ল্যাকওয়েল বি২০০, যেখানে এককভাবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
192GB VRAM
যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:
বিশেষ সংস্থানের প্রয়োজন এমন কাজের চাপ
বৃহৎ পরিসরে এআই অনুমান
ফ্রন্টিয়ার এলএলএম প্রশিক্ষণ
বৈজ্ঞানিক সিমুলেশন এবং উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং
বৃহত্তম এআই মডেলগুলোকে প্রশিক্ষণ ও চালানোর জন্য ব্ল্যাকওয়েলের সর্বাধুনিক ফ্ল্যাগশিপ।
192GB VRAM
যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:
বৃহৎ মডেলগুলির সূক্ষ্ম সমন্বয়
বৃহৎ পরিসরে এআই অনুমান
ফ্রন্টিয়ার এলএলএম প্রশিক্ষণ
বৈজ্ঞানিক সিমুলেশন এবং উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং
গুরুত্বপূর্ণ এআই প্রশিক্ষণ এবং অনুমানের জন্য ডেটা-সেন্টারের একটি পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য যন্ত্র।
80GB VRAM
যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:
এলএলএম প্রশিক্ষণ
বড় মডেলগুলির সূক্ষ্ম সমন্বয়
বৃহৎ-ব্যাচ অনুমান
মাল্টি-জিপিইউ স্কেলিং
বহুমুখী অ্যাডা লাভলেস জিপিইউ যা শক্তিশালী ইনফারেন্স পারফরম্যান্স এবং দুর্দান্ত মূল্য দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।
48GB VRAM
যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:
এআই ইনফারেন্স এবং জেনারেটিভ এআই
3D রেন্ডারিং এবং ভার্চুয়াল ওয়ার্কস্টেশন
মাঝারি আকারের মডেলগুলির সূক্ষ্ম সমন্বয়
ভিডিও ট্রান্সকোডিং এবং স্ট্রিমিং
উচ্চমানের পেশাদার এআই এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন ওয়ার্কলোডের জন্য নির্মিত এন্টারপ্রাইজ ব্ল্যাকওয়েল জিপিইউ।
96GB VRAM
যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:
বৃহৎ-মডেল অনুমান এবং সূক্ষ্ম-সমন্বয়
ভিডিও প্রক্রিয়াকরণ এবং স্ট্রিমিং
প্রকৌশল সিমুলেশন এবং বৈজ্ঞানিক কম্পিউটিং
নিবিড় 3D রেন্ডারিং এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ছোটখাটো কাজের জন্য অতুলনীয় মূল্য-কর্মক্ষমতা - জিপিইউ কম্পিউটিং জগতে প্রবেশের জন্য এটিই আদর্শ মাধ্যম।
24GB VRAM
যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:
Development and experimentation
এআই ছবি এবং ভিডিও তৈরি
3D রেন্ডারিং
ছোট এবং মাঝারি মডেলের জন্য অনুমান
আপনার প্রথম মডেল থেকে প্রোডাকশন ইনফারেন্স পর্যন্ত, হার্ডওয়্যার কেনা বা মূলধনী ব্যয়ের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা ছাড়াই চাহিদাপূর্ণ জিপিইউ ওয়ার্কলোড চালান।
চব্বিশ ঘণ্টা উপলব্ধ লো-ল্যাটেন্সি জিপিইউ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে চ্যাটবট, কো-পাইলট এবং এপিআই-কে শক্তিশালী করুন। Ollama এবং Open WebUI ব্যবহার করুন, অথবা vLLM বা LangChain-এর সাহায্যে আপনার নিজস্ব মডেল নিয়ে আসুন।
ডেডিকেটেড VRAM ব্যবহার করে কাস্টম মডেলকে প্রশিক্ষণ দিন এবং LLM-কে সূক্ষ্মভাবে টিউন করুন। রিস্টার্টের পরেও চেকপয়েন্টগুলো অক্ষুণ্ণ থাকে, ফলে দীর্ঘ সময় ধরে চলা কাজগুলো অগ্রগতি না হারিয়েই থামানো এবং পুনরায় শুরু করা যায়।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি জিপিইউ ইনস্ট্যান্স চালু করুন এবং আপনার নিজস্ব পরিবেশ সেট আপ করে নিন। আপনার ব্রাউজার বা টার্মিনালের মাধ্যমে সংযোগ করুন, তারপর অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিন।
উচ্চ-রেজোলিউশন আউটপুট এবং ব্যাচ প্রসেসিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত VRAM ব্যবহার করে Stable Diffusion, ComfyUI এবং রেন্ডারিং জবগুলো চালান।
আপনার নিজের মেশিনগুলোকে ব্যস্ত না রেখেই, হার্ডওয়্যার অ্যাক্সিলারেশনের সাহায্যে উচ্চ থ্রুপুটে ভিডিও এনকোড, ট্রান্সকোড এবং রেন্ডার করুন।
যতটুকু ব্যবহার করবেন কেবল ততটুকুর জন্যই পে করুন
প্রায় ৩০ সেকেন্ডে প্রস্তুত
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