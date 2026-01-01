জিপিইউ ভাড়া করুন। পেশাদার কম্পিউটিং এখন সহজলভ্য।

সহজ ঘণ্টাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং কোনো দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি ছাড়াই ডেডিকেটেড এনভিডিয়া জিপিইউ-তে এআই, রেন্ডারিং এবং কম্পিউট ওয়ার্কলোড চালান।
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আপনার কাজের ধরনের জন্য উপযুক্ত GPU খুঁজে নিন।

আপনার জন্য সঠিকটি খুঁজে পেতে VRAM, পারফরম্যান্স এবং ঘণ্টাপ্রতি মূল্য তুলনা করুন। কোনো লুকানো ফি বা বহির্গমন চার্জ নেই।

B200 (Dedicated)

বৃহত্তম এআই মডেলগুলির প্রশিক্ষণ এবং চালানোর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ব্ল্যাকওয়েল বি২০০, যেখানে এককভাবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

শুরু869.32/ঘণ্টা
GPU পান

86932 ক্রেডিট/ঘণ্টা (১ ক্রেডিট = ৳0.01 )। শুধুমাত্র আপনার ইনস্ট্যান্স চালু থাকাকালীন বিল করা হবে।

192GB VRAM

যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:

বিশেষ সংস্থানের প্রয়োজন এমন কাজের চাপ

বৃহৎ পরিসরে এআই অনুমান

ফ্রন্টিয়ার এলএলএম প্রশিক্ষণ

বৈজ্ঞানিক সিমুলেশন এবং উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং

B200

বৃহত্তম এআই মডেলগুলোকে প্রশিক্ষণ ও চালানোর জন্য ব্ল্যাকওয়েলের সর্বাধুনিক ফ্ল্যাগশিপ।

শুরু552.53/ঘণ্টা
GPU পান

55253 ক্রেডিট/ঘণ্টা (১ ক্রেডিট = ৳0.01 )। শুধুমাত্র আপনার ইনস্ট্যান্স চালু থাকাকালীন বিল করা হবে।

192GB VRAM

যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:

বৃহৎ মডেলগুলির সূক্ষ্ম সমন্বয়

বৃহৎ পরিসরে এআই অনুমান

ফ্রন্টিয়ার এলএলএম প্রশিক্ষণ

বৈজ্ঞানিক সিমুলেশন এবং উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং

A100 80GB PCIe

গুরুত্বপূর্ণ এআই প্রশিক্ষণ এবং অনুমানের জন্য ডেটা-সেন্টারের একটি পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য যন্ত্র।

শুরু175.58/ঘণ্টা
GPU পান

17558 ক্রেডিট/ঘণ্টা (১ ক্রেডিট = ৳0.01 )। শুধুমাত্র আপনার ইনস্ট্যান্স চালু থাকাকালীন বিল করা হবে।

80GB VRAM

যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:

এলএলএম প্রশিক্ষণ

বড় মডেলগুলির সূক্ষ্ম সমন্বয়

বৃহৎ-ব্যাচ অনুমান

মাল্টি-জিপিইউ স্কেলিং

L40S

বহুমুখী অ্যাডা লাভলেস জিপিইউ যা শক্তিশালী ইনফারেন্স পারফরম্যান্স এবং দুর্দান্ত মূল্য দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

শুরু112.96/ঘণ্টা
GPU পান

11296 ক্রেডিট/ঘণ্টা (১ ক্রেডিট = ৳0.01 )। শুধুমাত্র আপনার ইনস্ট্যান্স চালু থাকাকালীন বিল করা হবে।

48GB VRAM

যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:

এআই ইনফারেন্স এবং জেনারেটিভ এআই

3D রেন্ডারিং এবং ভার্চুয়াল ওয়ার্কস্টেশন

মাঝারি আকারের মডেলগুলির সূক্ষ্ম সমন্বয়

ভিডিও ট্রান্সকোডিং এবং স্ট্রিমিং

RTX PRO 6000 (Server)

উচ্চমানের পেশাদার এআই এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন ওয়ার্কলোডের জন্য নির্মিত এন্টারপ্রাইজ ব্ল্যাকওয়েল জিপিইউ।

শুরু73.67/ঘণ্টা
GPU পান

7367 ক্রেডিট/ঘণ্টা (১ ক্রেডিট = ৳0.01 )। শুধুমাত্র আপনার ইনস্ট্যান্স চালু থাকাকালীন বিল করা হবে।

96GB VRAM

যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:

বৃহৎ-মডেল অনুমান এবং সূক্ষ্ম-সমন্বয়

ভিডিও প্রক্রিয়াকরণ এবং স্ট্রিমিং

প্রকৌশল সিমুলেশন এবং বৈজ্ঞানিক কম্পিউটিং

নিবিড় 3D রেন্ডারিং এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন

RTX 4090

পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ছোটখাটো কাজের জন্য অতুলনীয় মূল্য-কর্মক্ষমতা - জিপিইউ কম্পিউটিং জগতে প্রবেশের জন্য এটিই আদর্শ মাধ্যম।

শুরু46.66/ঘণ্টা
GPU পান

4666 ক্রেডিট/ঘণ্টা (১ ক্রেডিট = ৳0.01 )। শুধুমাত্র আপনার ইনস্ট্যান্স চালু থাকাকালীন বিল করা হবে।

24GB VRAM

যাদের জন্য সুপারিশ করা হয়:

Development and experimentation

এআই ছবি এবং ভিডিও তৈরি

3D রেন্ডারিং

ছোট এবং মাঝারি মডেলের জন্য অনুমান

কী বেছে নেবেন বুঝতে পারছেন না?
আপনার জন্য প্রস্তাবিত জিপিইউ খুঁজে পেতে ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো দেখুন।
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জিপিইউ শক্তি দিয়ে আপনি কী করতে পারেন তা অন্বেষণ করুন

আপনার প্রথম মডেল থেকে প্রোডাকশন ইনফারেন্স পর্যন্ত, হার্ডওয়্যার কেনা বা মূলধনী ব্যয়ের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা ছাড়াই চাহিদাপূর্ণ জিপিইউ ওয়ার্কলোড চালান।

চ্যাট এবং এলএলএম অনুমান

চব্বিশ ঘণ্টা উপলব্ধ লো-ল্যাটেন্সি জিপিইউ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে চ্যাটবট, কো-পাইলট এবং এপিআই-কে শক্তিশালী করুন। Ollama এবং Open WebUI ব্যবহার করুন, অথবা vLLM বা LangChain-এর সাহায্যে আপনার নিজস্ব মডেল নিয়ে আসুন।

সুপারিশকৃত জিপিইউ: এল৪০এস
30B প্যারামিটার পর্যন্ত মডেলগুলি পরিবেশন করুনএক ক্লিকে ওল্লামা চালু করুনসহজ ঘণ্টাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ
অনুমানের জন্য স্থাপন করুন

মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ ও সূক্ষ্মভাবে সমন্বয় করুন

ডেডিকেটেড VRAM ব্যবহার করে কাস্টম মডেলকে প্রশিক্ষণ দিন এবং LLM-কে সূক্ষ্মভাবে টিউন করুন। রিস্টার্টের পরেও চেকপয়েন্টগুলো অক্ষুণ্ণ থাকে, ফলে দীর্ঘ সময় ধরে চলা কাজগুলো অগ্রগতি না হারিয়েই থামানো এবং পুনরায় শুরু করা যায়।

সুপারিশকৃত জিপিইউ: এ১০০ ৮০জিবি
৯৬ জিবি ভিআরএএমস্থায়ী চেকপয়েন্টবড় মডেল প্রশিক্ষণের জন্য নির্মিত
এআই প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপন করুন

এআই দিয়ে নির্মাণ ও অন্বেষণ করুন

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি জিপিইউ ইনস্ট্যান্স চালু করুন এবং আপনার নিজস্ব পরিবেশ সেট আপ করে নিন। আপনার ব্রাউজার বা টার্মিনালের মাধ্যমে সংযোগ করুন, তারপর অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিন।

সুপারিশকৃত জিপিইউ: RTX 4090
আপনার নিজস্ব স্ট্যাক ইনস্টল করার জন্য সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেসব্রাউজার বা SSH টার্মিনাল অ্যাক্সেসসারাদিন চালানোর জন্য যথেষ্ট সাশ্রয়ী।
বিল্ড করা শুরু করুন

ছবি ও ভিডিও তৈরি করুন

উচ্চ-রেজোলিউশন আউটপুট এবং ব্যাচ প্রসেসিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত VRAM ব্যবহার করে Stable Diffusion, ComfyUI এবং রেন্ডারিং জবগুলো চালান।

সুপারিশকৃত জিপিইউ: RTX 4090
ব্যাচ ইমেজ জবের জন্য পর্যাপ্ত VRAMদ্রুত, সাশ্রয়ী রেন্ডারিংঅন্তর্নির্মিত স্থিতিশীল ডিফিউশন সমর্থন
প্রজন্মের জন্য স্থাপন করুন

ভিডিও প্রক্রিয়া ও এনকোড করুন

আপনার নিজের মেশিনগুলোকে ব্যস্ত না রেখেই, হার্ডওয়্যার অ্যাক্সিলারেশনের সাহায্যে উচ্চ থ্রুপুটে ভিডিও এনকোড, ট্রান্সকোড এবং রেন্ডার করুন।

সুপারিশকৃত জিপিইউ: RTX PRO 6000 (সার্ভার)
দ্রুত ও উচ্চ-মানের এনকোডিংয়ের জন্য নবম প্রজন্মের NVENCপূর্ণ-গতিতে 8K এনকোডিংএনকোডিং যা আপনার সিপিইউ থেকে স্বাধীনভাবে চলে
এনকোডিংয়ের জন্য স্থাপন করুন

তৈরি অ্যাপ ব্যবহার করে আরও দ্রুত শুরু করুন।

এক ক্লিকে আগে থেকে কনফিগার করা অ্যাপ চালু করুন, ম্যানুয়াল সেটআপ এড়িয়ে যান এবং সরাসরি কাজে লেগে পড়ুন।
এখনই শুরু করুন
তৈরি অ্যাপ ব্যবহার করে আরও দ্রুত শুরু করুন।
আপনার জিপিইউ চালু থাকা অবস্থাতেই কেবল অর্থ প্রদান করুন।

আপনার জিপিইউ চালু থাকা অবস্থাতেই কেবল অর্থ প্রদান করুন।

একটি সাধারণ ব্যালেন্স থেকে ক্রেডিট ব্যবহার করে জিপিইউ-এর বিল প্রতি ঘণ্টায় করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রেডিট যোগ করুন, কাজ শেষ হলে আপনার ইনস্ট্যান্সটি বন্ধ করে দিন এবং যেকোনো অব্যবহৃত ক্রেডিট পরবর্তী ব্যবহারের জন্য রেখে দিন।

এআই ওয়ার্কলোডের জন্য হোস্টিংগার জিপিইউ কেন বেছে নেবেন

যতটুকু ব্যবহার করবেন কেবল ততটুকুর জন্যই পে করুন

মিনিট-ভিত্তিক বিলিং মানে হলো, আপনি শুধু আপনার ব্যবহৃত কম্পিউটারের জন্যই অর্থ প্রদান করবেন।

প্রায় ৩০ সেকেন্ডে প্রস্তুত

ড্রাইভার, কন্টেইনার বা ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল না করেই আগে থেকে কনফিগার করা অ্যাপ চালু করুন।

একটি ড্যাশবোর্ড থেকে পরিচালনা করুন

যখনই প্রয়োজন, ব্যবহার নিরীক্ষণ করুন এবং আপনার ইনস্ট্যান্সগুলো পরিচালনা করুন।

আপনার ওয়ার্কলোড প্রস্তুত। জিপিইউগুলোও প্রস্তুত।

ডেডিকেটেড জিপিইউ-তে কয়েক সেকেন্ডে চালু করুন। ঘণ্টাভিত্তিক পেমেন্ট করুন, কোনো দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি বা হার্ডওয়্যার কেনার প্রয়োজন নেই।
এখনই শুরু করুন
আপনার ওয়ার্কলোড প্রস্তুত। জিপিইউগুলোও প্রস্তুত।

হোস্টিঙ্গার জিপিইউ সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হোস্টিংগার জিপিইউ সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজুন।
হ্যাঁ। জিপিইউ ইনস্ট্যান্সের বিল ক্রেডিটের মাধ্যমে ঘণ্টায় করা হয়, এবং ইনস্ট্যান্সটি চালু থাকা অবস্থাতেই কেবল আপনার থেকে চার্জ নেওয়া হয়। আপনার কাজ শেষ হলেই এটি বন্ধ করে দিন; এর জন্য কোনো ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা বা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি নেই।
একটি ইনস্ট্যান্স ধ্বংস করা স্থায়ী এবং তা পূর্বাবস্থায় ফেরানো যায় না। পারসিস্টেন্ট স্টোরেজে যা কিছু সংরক্ষণ করা হয়নি, তা হারিয়ে যায়। এর বিপরীতে, রিবুট করলে ইনস্ট্যান্সটি মুছে না গিয়ে পুনরায় চালু হয় এবং আপনার ফাইল ও সেটআপ অক্ষত থাকে।
এটি মূলত মডেলের আকারের উপর নির্ভর করে। ছোট মডেল এবং ইমেজ জেনারেশনের কাজ RTX 4090 বা L40S-এ ভালোভাবে চলে, অন্যদিকে বড় মডেল এবং ভারী ট্রেনিংয়ের জন্য A100 বা B200-এর অতিরিক্ত VRAM বেশি উপযোগী। আপনি যদি নিশ্চিত না থাকেন, তবে আমাদের GPU পিকার আপনার কাজের ধরনের সাথে সঠিক বিকল্পটি মিলিয়ে দেবে।
উভয়ই। প্রতিটি ইনস্ট্যান্সের সাথেই সম্পূর্ণ টার্মিনাল এবং SSH অ্যাক্সেস থাকে, তাই আপনার যা প্রয়োজন তা ইনস্টল করতে পারবেন। আপনি যদি সেটআপ এড়িয়ে যেতে চান, তাহলে Ollama-র মতো ওয়ান-ক্লিক অ্যাপগুলো শুরু থেকেই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রাপ্যতা রিয়েল টাইমে পরিবর্তিত হয় এবং অঞ্চলভেদে এর ভিন্নতা দেখা যায়। আপনি ব্যবহারের আগেই আমরা লাইভ প্রাপ্যতা দেখাই, ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জানার পরিবর্তে আপনি সর্বদা জানতে পারবেন যে আসলে স্টকে কী আছে।
জিপিইউ ভাড়া করার অর্থ হলো, ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার কেনার পরিবর্তে ক্লাউডের মাধ্যমে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাফিক্স প্রসেসিং পাওয়ার ব্যবহার করা। আপনি শুধুমাত্র আপনার ব্যবহৃত কম্পিউট টাইমের জন্য অর্থ প্রদান করেন, যা ঘণ্টা বা এমনকি সেকেন্ড হিসেবেও হতে পারে, এবং প্রোভাইডার রক্ষণাবেক্ষণ, কুলিং ও ড্রাইভার আপডেটের দায়িত্ব নেয়। এআই ট্রেনিং, মেশিন লার্নিং ইনফারেন্স, থ্রিডি রেন্ডারিং এবং অন্যান্য কাজের জন্য এটি একটি প্রচলিত উপায়, যেগুলোতে জিপিইউ কেনার প্রাথমিক খরচ ছাড়াই প্রচুর প্রসেসিং পাওয়ারের প্রয়োজন হয়।

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