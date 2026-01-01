এক ক্লিকে OpenProject স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা একটি স্ব-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশনে টাস্ক ট্র্যাকিং, গ্যান্ট প্ল্যানিং, অ্যাজাইল বোর্ড এবং টাইম ট্র্যাকিং কভার করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenProject দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenProject হলো একটি ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা টিমগুলোকে Jira, Asana এবং Basecamp-এর একটি সেলফ-হোস্টেড বিকল্প প্রদান করে। এটি সম্পূর্ণ প্রজেক্ট লাইফসাইকেল কভার করে — টাস্ক এবং বাগ ট্র্যাকিং থেকে শুরু করে গ্যান্ট টাইমলাইন প্ল্যানিং, অ্যাজাইল বোর্ড (স্ক্রাম এবং কানবান), এবং বিল্ট-ইন টাইম ট্র্যাকিং পর্যন্ত — একটি একক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে। SaaS টুলসের মতো নয়, সেলফ-হোস্টিং আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে সমস্ত প্রজেক্ট ডেটা, টাইমলাইন এবং টিম কমিউনিকেশন রাখে।
সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরকারি এবং নির্মাণ সংস্থাগুলোর টিমগুলো কঠোর ডেটা সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনীয়তা সহ জটিল, মাল্টি-টিম প্রজেক্ট পরিচালনা করতে OpenProject ব্যবহার করে। এই টেমপ্লেটটি প্রস্তাবিত প্রোডাকশন আর্কিটেকচার অনুসরণ করে ডেডিকেটেড ওয়েব, ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কার এবং PostgreSQL সার্ভিস সহ OpenProject ডেপ্লয় করে।
OpenProject-এর মূল ফিচারগুলো
ওয়ার্ক প্যাকেজ ট্র্যাকিং
সমৃদ্ধ মেটাডেটা, অনুক্রম এবং আইটেমগুলির মধ্যে সম্পর্ক সহ কাজ, ত্রুটি, ব্যবহারকারীর গল্প এবং মাইলফলক তৈরি ও পরিচালনা করুন।
গ্যান্ট সময়রেখা পরিকল্পনা
ইন্টারেক্টিভ গ্যান্ট চার্ট, নির্ভরতা এবং মাইলফলক ট্র্যাকিং ব্যবহার করে বহু-পর্যায়ের প্রকল্পগুলির জন্য সময় জুড়ে কাজ নির্ধারণ করুন।
এজাইল বোর্ড
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ বোর্ড, ব্যাকলগ ব্যবস্থাপনা এবং ভেলোসিটি ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে স্ক্রাম স্প্রিন্ট বা কানবান ওয়ার্কফ্লো পরিচালনা করুন।
সময় এবং খরচ ট্র্যাকিং
কাজের প্যাকেজের বিপরীতে সময় লগ করুন, বাজেট সেট করুন এবং খরচের রিপোর্ট তৈরি করুন যাতে প্রকল্পগুলি সময়সূচী অনুযায়ী এবং বাজেটের মধ্যে থাকে।
GitHub & GitLab একীকরণ
পুল রিকোয়েস্ট এবং কমিট সরাসরি ওয়ার্ক প্যাকেজের সাথে লিঙ্ক করুন, যা ডেভেলপার এবং প্রজেক্ট ম্যানেজারদের অগ্রগতির একটি সমন্বিত দৃশ্য প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ OpenProject রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।