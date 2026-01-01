এক ক্লিকে কনভোস ইনস্টল করুন।
আধুনিক ব্রাউজার-ভিত্তিক আইআরসি ক্লায়েন্ট যা আপনাকে যেকোনো ডিভাইস থেকে চ্যাট নেটওয়ার্কের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত রাখে।
Convos-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Convos দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কনভোস হল একটি সম্পূর্ণ স্ব-হোস্টেড, সর্বদা চালু থাকা আইআরসি ক্লায়েন্ট যা আপনার সার্ভারে চলে এবং চব্বিশ ঘন্টা আইআরসি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে। ঐতিহ্যবাহী আইআরসি ক্লায়েন্টদের থেকে ভিন্ন, যা আপনি বন্ধ করলে অফলাইন হয়ে যায়, কনভোস স্থায়ী সংযোগ বজায় রাখে যাতে আপনি কোনো বার্তা মিস না করেন — এমনকি যখন আপনার ডিভাইসগুলি অফলাইন থাকে তখনও।
কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই যেকোনো ব্রাউজার থেকে আপনার আইআরসি কথোপকথন অ্যাক্সেস করুন। কনভোস আপনার সম্পূর্ণ চ্যাট ইতিহাস সংরক্ষণ করে, একাধিক ব্যবহারকারী এবং নেটওয়ার্ক সমর্থন করে, এবং একটি পরিচ্ছন্ন আধুনিক ইন্টারফেস সরবরাহ করে যা সাধারণ চ্যাটার এবং দীর্ঘদিনের আইআরসি সম্প্রদায় উভয়ের জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে। স্ব-হোস্টিং আপনাকে আপনার ডেটা এবং ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Convos-এর মূল ফিচারগুলো
অলওয়েজ-অন সংযোগ
Convos আপনার VPS-এ ২৪/৭ চলে, IRC নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে আপনি যখনই চেক ইন করেন তখনই বার্তাগুলি ধরা পড়ে এবং আপনার জন্য অপেক্ষা করে।
সম্পূর্ণ চ্যাট ইতিহাস
সমস্ত বার্তা সার্ভার-সাইডে সংরক্ষিত থাকে এবং যেকোনো ব্রাউজার থেকে উপলব্ধ, যা আপনাকে প্রতিটি চ্যানেল এবং কথোপকথন জুড়ে অনুসন্ধানযোগ্য ইতিহাস দেয়।
মাল্টি-নেটওয়ার্ক সমর্থন
একই সাথে একাধিক IRC নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হন এবং একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে সমস্ত চ্যানেল ও সরাসরি বার্তা পরিচালনা করুন।
সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে না
আপনার আইআরসি ক্লায়েন্ট সম্পূর্ণভাবে একটি ব্রাউজারের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করুন — আপনার ব্যবহৃত যেকোনো ডিভাইসে কোনো ডেস্কটপ অ্যাপ, প্লাগইন বা কনফিগারেশনের প্রয়োজন নেই।
একাধিক ব্যবহারকারীর জন্য প্রস্তুত
আপনার কনভোস ইনস্ট্যান্স শেয়ার করার জন্য দলীয় সদস্য বা বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান, যেখানে প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীন অ্যাকাউন্ট এবং নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন থাকবে।
কেন Hostinger-এ Convos রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।