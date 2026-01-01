এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে PdfDing স্থাপন করুন।
ব্রাউজার-ভিত্তিক দেখা, টীকা এবং ডিভাইস জুড়ে পড়ার অবস্থান সিঙ্ক করার সুবিধা সহ স্ব-হোস্টেড পিডিএফ ম্যানেজার।
PdfDing-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PdfDing দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PdfDing হলো একটি সেলফ-হোস্টেড PDF ম্যানেজার এবং ভিউয়ার যা বিভিন্ন ডিভাইসে আপনার পড়ার অবস্থান মনে রাখে, যাতে আপনি ডেস্কটপে পড়া শুরু করে ফোনেও আপনার পড়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন। ফাইলগুলো মাল্টি-লেভেল ট্যাগিং, স্টারিং এবং আর্কাইভ করার সুবিধা সহ ওয়ার্কস্পেস ও কালেকশনে সাজানো থাকে। ব্রাউজার-ভিত্তিক ভিউয়ার আপনাকে ডকুমেন্ট অ্যানোটেট করতে, হাইলাইট করতে, টেক্সট যোগ করতে, আঁকতে এবং সাইন করতে দেয় — যেখানে সমস্ত অ্যানোটেশন সার্ভার-সাইডে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রতিটি ডিভাইসে সিঙ্ক করা হয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ PdfDing সেলফ-হোস্ট করলে আপনার ডকুমেন্ট লাইব্রেরি ব্যক্তিগত থাকে: কোনো ফাইল ক্লাউড সার্ভিসে আপলোড হয় না, কোনো ইউসেজ অ্যানালিটিক্স থাকে না এবং আপনার ইনস্ট্যান্সে কে অ্যাক্সেস করতে পারবে তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। ঐচ্ছিক OIDC সিঙ্গেল সাইন-অন, টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এবং পার-লিঙ্ক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এটিকে ব্যক্তিগত এবং ছোট দল উভয়ের ব্যবহারের জন্য ব্যবহারিক করে তোলে।
PdfDing-এর মূল ফিচারগুলো
ডিভাইস জুড়ে সিঙ্ক
পড়ার অবস্থান, টীকা এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সমস্ত ডিভাইসে সিঙ্ক হয়, যাতে আপনি ডেস্কটপ এবং মোবাইলের মধ্যে স্যুইচ করার সময় আপনার স্থান হারান না।
টিকা ও এডিটিং
সরাসরি ব্রাউজারে টেক্সট, হাইলাইট, ড্রইং এবং মন্তব্য যোগ করুন — কোনো তৃতীয় পক্ষের টুলের প্রয়োজন নেই — অ্যানোটেশনগুলি সার্ভার-সাইডে সংরক্ষিত থাকে।
সংগ্রহ এবং ট্যাগিং
পিডিএফগুলিকে ওয়ার্কস্পেস এবং সংগ্রহগুলিতে সংগঠিত করুন, বহু-স্তরের ট্যাগ, স্টার করা এবং আর্কাইভ করার সুবিধা সহ, একটি সুসংগঠিত ব্যক্তিগত বা দলগত লাইব্রেরির জন্য।
ডিজিটাল স্বাক্ষর
ব্রাউজারে নথি স্বাক্ষর করুন এবং কোনো ডেস্কটপ সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই আপনার সমস্ত ডিভাইসে স্বাক্ষরগুলি সিঙ্ক ও সংরক্ষিত হবে।
SSO এবং two-factor auth
যেকোনো OIDC প্রদানকারীর সাথে একক সাইন-অনের জন্য একত্রিত করুন, এবং TOTP বা WebAuthn হার্ডওয়্যার কী দ্বি-স্তর প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত করুন।
শেয়ার করার যোগ্য লিঙ্ক
পৃথক PDF-এর জন্য QR কোড সহ অ্যাক্সেস-নিয়ন্ত্রিত শেয়ার লিঙ্ক তৈরি করুন, সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস না দিয়েই ডকুমেন্ট শেয়ার করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ PdfDing রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।