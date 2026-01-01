এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Crawl4AI স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ওয়েব ক্রলার যা ওয়েবসাইটগুলিকে পরিষ্কার, এলএলএম-এর জন্য প্রস্তুত মার্কডাউনে রূপান্তরিত করে এআই ডেটা পাইপলাইনের জন্য।
Crawl4AI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Crawl4AI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Crawl4AI হল একটি উন্নত ওয়েব ক্রলার এবং স্ক্র্যাপার যা বিশেষভাবে AI অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি ওয়েব কন্টেন্টকে স্ট্রাকচারড, LLM-রেডি মার্কডাউন আউটপুটে রূপান্তরিত করে, যা এটিকে RAG (Retrieval-Augmented Generation) সিস্টেম, ট্রেনিং ডেটাসেট এবং AI-চালিত কন্টেন্ট পাইপলাইনের জন্য আদর্শ ভিত্তি করে তোলে। ৫০,০০০ এর বেশি গিটহাব স্টার সহ, এটি AI ডেভেলপার কমিউনিটিতে একটি নির্ভরযোগ্য ক্রলিং সলিউশন হয়ে উঠেছে।
প্ল্যাটফর্মটি জাভাস্ক্রিপ্ট-ভারী সাইটগুলির জন্য সম্পূর্ণ ব্রাউজার নিয়ন্ত্রণ, ব্রাউজার পুলিং সহ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ক্রলিং, বুদ্ধিমান কন্টেন্ট ফিল্টারিং এবং RESTful API অ্যাক্সেস সমর্থন করে — এই সবকিছু একটি রিয়েল-টাইম মনিটরিং ড্যাশবোর্ড এবং ইন্টারেক্টিভ প্লেগ্রাউন্ড সহ প্যাকেজ করা হয়েছে। আপনার VPS-এ Crawl4AI সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে নিবিড় ক্রলিং অপারেশনের জন্য ডেডিকেটেড কম্পিউট এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলির মাধ্যমে সংবেদনশীল কন্টেন্ট রাউট না করে ডেটা হ্যান্ডলিংয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
Crawl4AI-এর মূল ফিচারগুলো
এলএলএম-রেডি আউটপুট
ক্রল করা পৃষ্ঠাগুলিকে পরিষ্কার মার্কডাউনে রূপান্তর করে যা সরাসরি ভাষা মডেল পাইপলাইন এবং RAG সিস্টেমে খাওয়ানোর জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
সম্পূর্ণ ব্রাউজার নিয়ন্ত্রণ
উচ্চ-পারফরম্যান্স এবং নির্ভুল ডেটা নিষ্কাশনের জন্য ব্রাউজার পুলিং ব্যবহার করে জাভাস্ক্রিপ্ট-রেন্ডার করা পৃষ্ঠা এবং গতিশীল বিষয়বস্তু পরিচালনা করে।
RESTful API অ্যাক্সেস
বিদ্যমান অ্যাপ্লিকেশন এবং স্বয়ংক্রিয় ডেটা ওয়ার্কফ্লোতে ওয়েব ক্রলিং একীভূত করার জন্য HTTP এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে।
রিয়েল-টাইম মনিটরিং
বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ড এবং ইন্টারেক্টিভ প্লেগ্রাউন্ড আপনাকে ক্রল অপারেশন ট্র্যাক করতে, নিষ্কাশন কৌশল পরীক্ষা করতে এবং লাইভ কনফিগারেশন ডিবাগ করতে দেয়।
বুদ্ধিমান ফিল্টারিং
কাঠামোগত নিষ্কাশন কৌশল গোলমাল ফিল্টার করে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু বিচ্ছিন্ন করে, আপনার এআই পাইপলাইনে পোস্ট-প্রসেসিং কাজ কমিয়ে দেয়।
কেন Hostinger-এ Crawl4AI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।