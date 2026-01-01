এক ক্লিকে অক্টাবট স্থাপন করুন।
১৫+ এক্সচেঞ্জে এআই, গ্রিড, ডিসিএ, এবং ট্রেডিংভিউ কৌশল স্বয়ংক্রিয় করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ক্রিপ্টো ট্রেডিং বট।
OctoBot-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OctoBot দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OctoBot একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং বট যা একটি একক ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit এবং আরও ১৫টির বেশি এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত হয়। এটি গ্রিড ট্রেডিং, ডলার-কস্ট অ্যাভারেজিং, মার্কেট মেকিং, এআই-চালিত কৌশল, TradingView ওয়েবহুক অটোমেশন এবং ঐতিহাসিক বাজার ডেটার বিরুদ্ধে সেটআপ পরিমার্জনার জন্য একটি সম্পূর্ণ স্ক্রিপ্টেবল ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিন সমর্থন করে।
আপনার নিজের VPS-এ OctoBot সেলফ-হোস্ট করলে প্রতিটি API কী, প্রোফাইল এবং ট্রেড হিস্টরি আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে, আপনার এবং এক্সচেঞ্জের মধ্যে কোনো কাস্টোডিয়াল স্তর থাকে না। ব্রাউজার UI আপনার VPS-এ ২৪/৭ চলে, তাই আপনার স্থানীয় মেশিন অফলাইন থাকলেও কৌশলগুলি কার্যকর হতে থাকে, এবং টেন্টাকলস প্লাগইন সিস্টেম আপনাকে আপস্ট্রিম ইমেজ স্পর্শ না করেই কাস্টম সিগন্যাল বা ইন্টারফেস দিয়ে বটটিকে প্রসারিত করতে দেয়।
OctoBot-এর মূল ফিচারগুলো
15+ এক্সচেঞ্জ সমর্থন
Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, এবং আরও অনেক স্পট ও ফিউচার এক্সচেঞ্জের সাথে একটি একক স্থাপনা থেকে সংযুক্ত হন।
একাধিক কৌশল প্রকার
গ্রিড ট্রেডিং, ডিসিএ, মার্কেট মেকিং, আর্বিট্রেজ, এআই-চালিত সংকেত, এবং ট্রেডিংভিউ ওয়েবহুক কৌশলগুলি স্বাধীন প্রোফাইলে পাশাপাশি চালান।
TradingView স্বয়ংক্রিয়তা
OctoBot-এ সরাসরি TradingView সতর্কতা পান আপনার পছন্দের পাইন স্ক্রিপ্ট ইন্ডিকেটর থেকে কোনো মধ্যস্থতাকারী পরিষেবা ছাড়াই ট্রেড ট্রিগার করতে।
ব্যাকটেস্টিং ইঞ্জিন
একটি লাইভ এক্সচেঞ্জে মূলধন ঝুঁকি নেওয়ার আগে, বিস্তারিত কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন সহ ঐতিহাসিক বাজার ডেটার বিপরীতে কৌশলগুলি পুনরায় পরীক্ষা করুন।
Tentacles প্লাগিন সিস্টেম
নতুন কৌশল, এক্সচেঞ্জ এবং ইন্টারফেসের জন্য কমিউনিটি টেন্টাকল ব্যবহার করে OctoBot-কে প্রসারিত করুন, অথবা প্রোজেক্ট ফর্ক না করেই আপনার নিজের লিখুন।
টেলিগ্রাম এবং ওয়েব সতর্কতা
বিল্ট-ইন ওয়েব ড্যাশবোর্ড থেকে পোর্টফোলিও এবং ট্রেড কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করুন অথবা চলতে চলতে নিয়ন্ত্রণের জন্য টেলিগ্রামে লাইভ বিজ্ঞপ্তি পাঠান।
কেন Hostinger-এ OctoBot রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।