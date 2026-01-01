এক ক্লিকে ChronoFrame ইনস্টল করুন।
ফটোগ্রাফারদের জন্য স্বয়ংক্রিয় EXIF পার্সিং, রিভার্স জিওকোডিং এবং একটি ইন্টারেক্টিভ এক্সপ্লোর ম্যাপ সহ একটি স্ব-হোস্টেড ফটো গ্যালারি।
ChronoFrame-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ChronoFrame দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ChronoFrame একটি আধুনিক ওপেন-সোর্স ফটো গ্যালারি যা ফটোগ্রাফারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের কাজের জন্য একটি সুন্দর, মেটাডেটা-সচেতন স্থান চান, কোনো ক্লাউড পরিষেবার কাছে সমর্পণ না করে। একটি দ্রুত ইমেজ পাইপলাইন সহ Nuxt 4-এর উপর নির্মিত, এটি আপলোডের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে EXIF পার্স করে, শুটিং লোকেশন রিভার্স-জিওকোড করে, দ্রুত লোডিংয়ের জন্য ThumbHash প্লেসহোল্ডার তৈরি করে এবং JPEG, PNG, ও HEIC/HEIF-এর পাশাপাশি লাইভ ও মোশন ফটো সমর্থন করে।
আপনার VPS-এ ChronoFrame চালালে সম্পূর্ণ-রেজোলিউশনের আসল ছবি, GPS স্থানাঙ্ক এবং দেখার ইতিহাস আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে — কোনো সাবস্ক্রিপশন নেই, প্রতি-ছবির কোনো সীমা নেই, কোনো তৃতীয় পক্ষের স্ক্যানিং নেই। ছবি স্থানীয় ডিস্কে বা যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ বাল্কেটে থাকতে পারে এবং অন্তর্ভুক্ত এক্সপ্লোর ম্যাপ প্রতিটি ভ্রমণকে একটি ব্রাউজযোগ্য টাইমলাইনে পরিণত করে যেখানে প্রতিটি ফ্রেম তোলা হয়েছিল।
ChronoFrame-এর মূল ফিচারগুলো
ইন্টারেক্টিভ এক্সপ্লোর ম্যাপ
প্রতিটি জিওট্যাগ করা ছবি একটি ইন্টারেক্টিভ ম্যাপলিব্রে মানচিত্রে প্রদর্শিত হয় যাতে আপনি অন্তহীন টাইমলাইন স্ক্রল করার পরিবর্তে অবস্থান অনুসারে আপনার লাইব্রেরি ব্রাউজ করতে পারেন।
স্বয়ংক্রিয় EXIF পার্সিং
ছবি তোলার সময়, ক্যামেরার বডি, লেন্স, ফোকাল দৈর্ঘ্য, অ্যাপারচার এবং জিপিএস স্থানাঙ্ক আপলোডের সময় নিষ্কাশন করা হয় এবং দ্রুত ফিল্টারিং ও অনুসন্ধানের জন্য সূচীবদ্ধ করা হয়।
রিভার্স জিওকোডিং
জিপিএস স্থানাঙ্কগুলি Nominatim বা Mapbox এর মাধ্যমে মানুষের পাঠযোগ্য স্থানের নামে রূপান্তরিত হয়, তাই প্রতিটি ছবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শহর এবং দেশ দিয়ে লেবেল করা হয়।
লাইভ এবং মোশন ছবি
আইফোন লাইভ ফটো এবং অ্যান্ড্রয়েড মোশন ফটোগুলির জন্য নেটিভ সমর্থন স্থির ছবির পাশাপাশি ছোট ভিডিও সংরক্ষণ করে, যাতে স্মৃতিগুলি যেমন ধারণ করা হয়েছিল তেমনই ফিরে আসে।
নমনীয় স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
স্থানীয় ডিস্কে, যেকোনো S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবজেক্ট স্টোরেজ, অথবা ওপেনলিস্টে আসল ফাইলগুলি সংরক্ষণ করুন — গ্যালারির URL পরিবর্তন না করে বা মেটাডেটা না হারিয়ে ব্যাকএন্ড পরিবর্তন করুন।
কেন Hostinger-এ ChronoFrame রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।