এক ক্লিকে PocketBase ইনস্টল করুন।
একটি একক এক্সিকিউটেবলে ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড — রিয়েলটাইম ডেটাবেস, প্রমাণীকরণ, ফাইল স্টোরেজ এবং অ্যাডমিন ইউআই বক্সের বাইরেই অন্তর্ভুক্ত।
PocketBase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PocketBase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PocketBase একটি রিয়েলটাইম SQLite ডেটাবেস, ব্যবহারকারী প্রমাণীকরণ (ইমেল/পাসওয়ার্ড এবং OAuth2), ফাইল স্টোরেজ এবং একটি অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড একটি একক Go বাইনারিতে প্যাক করে। এটি আপনার তৈরি করা প্রতিটি সংগ্রহের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে REST এবং WebSocket API তৈরি করে, যাতে আপনি আলাদা পরিষেবা চালু না করেই কয়েক মিনিটের মধ্যে শূন্য থেকে একটি কার্যকরী ব্যাকএন্ডে যেতে পারেন।
আপনার নিজের VPS-এ PocketBase স্ব-হোস্টিং সমস্ত ব্যবহারকারীর ডেটা এবং অ্যাপ্লিকেশন রেকর্ড আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, প্রতি-অনুরোধ ক্লাউড BaaS ফি বাদ দেয় এবং আপনার অ্যাপ স্কেল করার সাথে সাথে অনুমানযোগ্য খরচ সহ একটি স্থায়ী, সর্বদা-সক্রিয় সার্ভার দেয়।
PocketBase-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েলটাইম ডেটাবেস
স্বয়ংক্রিয় REST এবং WebSocket API সহ SQLite-সমর্থিত সংগ্রহগুলি আপনাকে লাইভ ডেটা পরিবর্তনে সাবস্ক্রাইব করতে দেয়, কোনো ব্যাকএন্ড কোডের একটি লাইনও না লিখেই।
বিল্ট-ইন অথেন্টিকেশন
ইমেল/পাসওয়ার্ড সাইন-আপ এবং OAuth2 প্রদানকারী (গুগল, গিটহাব এবং আরও অনেক কিছু) পূর্ব-কনফিগার করা থাকে, যা একটি পৃথক পরিচয় পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
ফাইল স্টোরেজ
স্বয়ংক্রিয় চিত্র রিসাইজিং সহ PocketBase-এর মাধ্যমে সরাসরি ফাইল আপলোড এবং পরিবেশন করুন, অথবা পরিমাপযোগ্য বাহ্যিক স্টোরেজের জন্য একটি S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ বালতি সংযুক্ত করুন।
অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড
একটি বিল্ট-ইন ওয়েব UI আপনাকে ডেটাবেস কোয়েরি না লিখে সংগ্রহগুলি পরিচালনা করতে, রেকর্ড ব্রাউজ করতে, প্রমাণীকরণ প্রদানকারী কনফিগার করতে এবং কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করতে দেয়।
জাভাস্ক্রিপ্ট হুক
কাস্টম বৈধতা, ব্যবসায়িক যুক্তি এবং API রুট এক্সটেনশন জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে যোগ করুন — কোনো পুনঃসংকলনের প্রয়োজন নেই, পরিবর্তনগুলি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ হয়।
কেন Hostinger-এ PocketBase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।