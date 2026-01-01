Judge0 CE-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে Judge0 CE ইনস্টলেশন।

ওপেন-সোর্স কোড এক্সিকিউশন এপিআই যা একটি বিচ্ছিন্ন স্যান্ডবক্সের মধ্যে ৬০টিরও বেশি প্রোগ্রামিং ভাষায় সাবমিশন কম্পাইল করে এবং চালায়।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে Judge0 CE ইনস্টলেশন।

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64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Judge0 CE দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Judge0 CE হল একটি ওপেন-সোর্স অনলাইন জাজ সিস্টেম যা C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, এবং Ruby সহ ৬০টিরও বেশি প্রোগ্রামিং ভাষার সোর্স কোড কম্পাইল এবং এক্সিকিউট করার জন্য একটি সহজ HTTP JSON API উন্মুক্ত করে। প্রতিটি সাবমিশন লিনাক্স কার্নেল নেমস্পেস এবং সিগ্রুপ ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, রিসোর্স-সীমিত স্যান্ডবক্সের ভিতরে কম্পাইল এবং চালানো হয়, যা রানওয়ে প্রসেস, মেমরি শেষ হয়ে যাওয়া, বা ফাইলসিস্টেম এস্কেপ প্রতিরোধ করে।

Judge0 নিজে হোস্ট করা আপনাকে তৃতীয় পক্ষের এক্সিকিউশন পরিষেবার উপর নির্ভর না করে কোডিং অ্যাসেসমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামিং জাজ, বা শিক্ষামূলক সরঞ্জাম তৈরি করতে দেয়। আপনি API-এর মালিক হন, রেট লিমিট নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আপনার নিজের VPS-এ সমস্ত সাবমিশন ডেটা রাখেন। CE সংস্করণটি বিনামূল্যে এবং MIT-লাইসেন্সপ্রাপ্ত, ভলিউম নির্বিশেষে কোনো প্রতি-এক্সিকিউশন ফি ছাড়াই।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Judge0 CE-এর মূল ফিচারগুলো

৬০+ ভাষার সমর্থন

C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, এবং আরও অনেক প্রোগ্রামিং ভাষায় সাবমিশন এক্সিকিউট করুন — সবই একটি একক ইউনিফাইড API এন্ডপয়েন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিচ্ছিন্ন স্যান্ডবক্স এক্সিকিউশন

প্রতিটি জমা কঠোর CPU সময়, মেমরি এবং প্রক্রিয়া সীমা সহ একটি কার্নেল-স্তরের স্যান্ডবক্সে চলে, যা সমসাময়িক এক্সিকিউশনগুলির মধ্যে হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে।

সাধারণ HTTP JSON API

একটি একক POST অনুরোধের মাধ্যমে সোর্স কোড এবং ভাষা আইডি সহ একটি সাবমিশন তৈরি করুন এবং রায়, আউটপুট এবং রানটাইম পরিসংখ্যানের জন্য পোল করুন অথবা সিঙ্ক্রোনাসলি অপেক্ষা করুন।

প্রমাণীকরণ এবং অনুমোদন

কনফিগারযোগ্য প্রমাণীকরণ এবং অনুমোদন টোকেন হেডার ব্যবহার করে API-কে সুরক্ষিত রাখুন, শুধুমাত্র বিশ্বস্ত ক্লায়েন্টদের জন্য নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেসের অনুমতি দিয়ে।

অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ওয়ার্কার পুল

একটি পৃথক ওয়ার্কার প্রক্রিয়া রেডিস থেকে এক্সিকিউশন কিউ নিষ্কাশন করে, যাতে উচ্চ সাবমিশন লোডের অধীনেও API সার্ভার প্রতিক্রিয়াশীল থাকে।

বিল্ট-ইন রেট লিমিটিং

একটি শেয়ার্ড ডিপ্লয়মেন্টে একজন একক কলার যাতে এক্সিকিউশন পুলকে পরিপূর্ণ করতে না পারে, তার জন্য প্রতি-ক্লায়েন্ট রেট সীমিতকরণ কনফিগার করা যেতে পারে।

কেন Hostinger-এ Judge0 CE রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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