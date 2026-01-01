এক ক্লিকে Percona PMM স্থাপন করুন।
MySQL, PostgreSQL, MongoDB এবং আরও অনেক কিছু-সহ ওপেন-সোর্স ডেটাবেস মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
Percona PMM-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Percona PMM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Percona Monitoring and Management (PMM) হল একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা ডেটাবেস পর্যবেক্ষণযোগ্যতার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, এবং ProxySQL থেকে মেট্রিক্স, কোয়েরি অ্যানালিটিক্স এবং পারফরম্যান্স ডেটা সংগ্রহ করে, এবং তারপর গভীর প্রতি-কোয়েরি ড্রিল-ডাউন সহ পূর্ব-নির্মিত গ্রাফানা ড্যাশবোর্ডগুলিতে সবকিছু প্রদর্শন করে। PMM-এ একটি বিল্ট-ইন কোয়েরি অ্যানালিটিক্স (QAN) ইঞ্জিন রয়েছে যা ধীর কোয়েরিগুলি চিহ্নিত করে, এক্সিকিউশন প্ল্যান ব্যাখ্যা করে এবং সময়ের সাথে সাথে কোয়েরি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ট্র্যাক করে — DBA-দের তৃতীয় পক্ষের টুলিং ছাড়াই পারফরম্যান্স টিউন করার জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
আপনার VPS-এ PMM স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল ডেটাবেস শংসাপত্র এবং কোয়েরি ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে। এখানে কোনো প্রতি-হোস্ট ফি, কোনো ক্লাউড-ইগ্রেস চার্জ, এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই — শুধুমাত্র রিটেনশন পিরিয়ড, অ্যালার্ট থ্রেশহোল্ড এবং ড্যাশবোর্ড কাস্টমাইজেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
Percona PMM-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-ডেটাবেস সমর্থন
MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, এবং ProxySQL-কে একটি একক ইন্টারফেস থেকে নিরীক্ষণ করুন, প্রতিটি ডেটাবেস প্রকারের জন্য আলাদা মনিটরিং স্ট্যাক স্থাপন না করেই।
ক্যোয়ারি অ্যানালিটিক্স
এক্সিকিউশন-প্ল্যান ব্রেকডাউন এবং ঐতিহাসিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট ট্র্যাকিং সহ সবচেয়ে ধীর এবং সবচেয়ে বেশি সম্পদ-নিবিড় কোয়েরিগুলি চিহ্নিত করুন এবং বিশ্লেষণ করুন।
প্রি-বিল্ট ড্যাশবোর্ড
ডজন ডজন গ্রাফানা ড্যাশবোর্ড সরাসরি উপলব্ধ থাকে, যা InnoDB-এর অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলী, রেপ্লিকেশন ল্যাগ, MongoDB অপলগ এবং PostgreSQL ভ্যাকুয়াম কার্যকলাপ কভার করে।
সমন্বিত সতর্কতা
বিল্ট-ইন পেরকোনা অ্যালার্টিং সহ রেপ্লিকেশন বিলম্ব, ডিস্ক ব্যবহার, ধীর কোয়েরি এবং সংযোগ স্যাচুরেশনের জন্য থ্রেশহোল্ড-ভিত্তিক সতর্কতা সংজ্ঞায়িত করুন।
নিরাপত্তা হুমকি উপদেষ্টা
স্বয়ংক্রিয় ডেটাবেস নিরাপত্তা পরীক্ষা কনফিগারেশন ঝুঁকি চিহ্নিত করে যেমন অনুপস্থিত প্রমাণীকরণ, দুর্বল পাসওয়ার্ড এবং প্রকাশিত অ্যাডমিন ইন্টারফেস।
তথ্য সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ
ক্ষমতা পরিকল্পনার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় গ্রানুলারিটির সাথে স্টোরেজ ব্যবহারের ভারসাম্য বজায় রাখতে মেট্রিক্সের ধারণ সময়কাল এবং রেজোলিউশন স্বাধীনভাবে কনফিগার করুন।
কেন Hostinger-এ Percona PMM রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।