এক ক্লিকে Apprise API স্থাপন করুন।
সমন্বিত REST বিজ্ঞপ্তি গেটওয়ে যা স্ল্যাক, ডিসকর্ড, ইমেল এবং মোবাইল পুশ সহ ১২০টিরও বেশি পরিষেবাতে সতর্কতা পাঠায়।
Apprise API-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apprise API দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apprise API হল একটি হালকা REST মাইক্রোসার্ভিস যা Apprise নোটিফিকেশন লাইব্রেরিকে আবৃত করে, যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনকে একটি একক এন্ডপয়েন্ট দেয় যাতে একই সাথে ১২০টিরও বেশি নোটিফিকেশন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানো যায়। আপনার পরিচালিত প্রতিটি পরিষেবাতে Slack, Discord, PagerDuty, ইমেল এবং মোবাইল পুশের জন্য আলাদা ইন্টিগ্রেশন বজায় রাখার পরিবর্তে, আপনি Apprise API-তে একবার গন্তব্যগুলি কনফিগার করেন এবং একটি একক HTTP কলের মাধ্যমে সেগুলিতে সমস্ত নোটিফিকেশন পাঠান।
Apprise API স্ব-হোস্ট করা হলে নোটিফিকেশন রাউটিং লজিক এবং যেকোনো সংবেদনশীল ওয়েবহুক টোকেন তৃতীয় পক্ষের অ্যাগ্রিগেটরের মাধ্যমে না গিয়ে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে থাকে। স্টেটফুল কনফিগারেশন মোড রিস্টার্টের পরেও আপনার নোটিফিকেশন এন্ডপয়েন্ট এবং টেমপ্লেটগুলি বজায় রাখে, যখন বিল্ট-ইন ওয়েব ইন্টারফেস আপনাকে কোড না লিখে গন্তব্যগুলি পরীক্ষা ও পরিচালনা করতে দেয়।
Apprise API-এর মূল ফিচারগুলো
১২০+ নোটিফিকেশন সার্ভিস
স্ল্যাক, ডিসকর্ড, মাইক্রোসফট টিমস, পেজারডিউটি, পুশওভার, ইমেল এবং আরও অনেক কিছুতে একটি একক সমন্বিত API-এর মাধ্যমে পৌঁছান, প্রতিটি পরিষেবার জন্য আলাদা ইন্টিগ্রেশন বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
স্টেটফুল কনফিগারেশন
বিজ্ঞপ্তি এন্ডপয়েন্ট এবং টেমপ্লেটগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করুন যাতে আপনি প্রতিটি অনুরোধে সংযোগের বিবরণ পুনরাবৃত্তি না করে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে ট্যাগ দ্বারা সেগুলিকে উল্লেখ করতে পারেন।
ট্যাগিং এবং রাউটিং
বিজ্ঞপ্তির গন্তব্যগুলিকে নামযুক্ত গ্রুপে সংগঠিত করুন এবং সঠিক শ্রোতাদের কাছে লক্ষ্যযুক্ত সতর্কতা পাঠান — অন-কল ইঞ্জিনিয়ার, একটি নির্দিষ্ট টিম চ্যানেল, অথবা একবারে সমস্ত চ্যানেলে — একটি একক ট্যাগ প্যারামিটার ব্যবহার করে।
অন্তর্নির্মিত ওয়েব ইন্টারফেস
একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক UI এর মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি এন্ডপয়েন্ট কনফিগার, পরীক্ষা এবং পরিচালনা করুন, যাতে নন-ডেভেলপাররা সরাসরি REST API স্পর্শ না করেই নতুন গন্তব্য সেট আপ করতে পারে।
সংযুক্তি সাপোর্ট
নোটিফিকেশন মেসেজের সাথে ফাইল, ছবি এবং লগ স্নিপেট পাঠান, যা অবিলম্বে নির্ণয় এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রয়োজনীয় প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করে অ্যালার্টগুলিকে আরও কার্যকর করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Apprise API রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।