এক ক্লিকে হরিল্লা স্থাপন করুন।
বিনামূল্যে ওপেন-সোর্স এইচআর এবং সিআরএম প্ল্যাটফর্ম যা কর্মচারী, বেতন, নিয়োগ এবং উপস্থিতি কভার করে।
Horilla-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Horilla দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হরিল্লা হল একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং সিআরএম প্ল্যাটফর্ম যা জ্যাঙ্গো এবং পোস্টগ্রেএসকিউএল-এর উপর নির্মিত। এটি সম্পূর্ণ কর্মচারী জীবনচক্রকে একত্রিত করে — নিয়োগ, অনবোর্ডিং, উপস্থিতি, ছুটি, বেতন, কর্মক্ষমতা, হেল্পডেস্ক এবং অফবোর্ডিং — বিক্রয় পাইপলাইন এবং গ্রাহক রেকর্ডের জন্য একটি বিল্ট-ইন সিআরএম-এর পাশাপাশি, যা একাধিক SaaS টুলকে একটি স্ব-হোস্টেড স্ট্যাক দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ হরিল্লা স্ব-হোস্ট করার মাধ্যমে সংবেদনশীল কর্মচারীর ডেটা, বেতন এবং গ্রাহক রেকর্ড আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো প্রতি-ব্যবহারকারী ফি ছাড়াই। আপনি কাস্টম রিপোর্টিং এবং ইন্টিগ্রেশনের জন্য সম্পূর্ণ ডেটাবেস অ্যাক্সেস ধরে রাখেন, এছাড়াও বিক্রেতার রোডম্যাপের জন্য অপেক্ষা না করে মডিউলগুলি প্রসারিত করার স্বাধীনতা পান।
Horilla-এর মূল ফিচারগুলো
নিয়োগ এবং অনবোর্ডিং
একটি পৃথক এটিএস বা অনবোর্ডিং টুল ছাড়াই চাকরির শূন্যপদ, প্রার্থী পাইপলাইন, সাক্ষাৎকারের পর্যায় এবং অনবোর্ডিং কাজগুলি ট্র্যাক করুন।
উপস্থিতি এবং ছুটি
পুরো কর্মীবাহিনী জুড়ে শিফট সময়সূচী, বায়োমেট্রিক উপস্থিতি, ছুটির অধিকার এবং অনুমোদন কর্মপ্রবাহ পরিচালনা করুন।
বিল্ট-ইন পে-রোল
চুক্তি, ভাতা, কর্তন এবং করের নিয়ম কনফিগার করুন, তারপর হরিলার ভিতরে সরাসরি বেতন স্লিপ তৈরি সহ বেতন চক্র চালান।
পারফরম্যান্স এবং লক্ষ্য
KPI এবং OKR সংজ্ঞায়িত করুন, 360-ডিগ্রি ফিডব্যাক চক্র চালান, এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিকে সাংগঠনিক উদ্দেশ্যগুলির সাথে সংযুক্ত করুন।
সমন্বিত CRM
একটি একক সমন্বিত ডেটাবেসে এইচআর ডেটার পাশাপাশি লিড, সুযোগ, গ্রাহক অ্যাকাউন্ট এবং বিক্রয় পাইপলাইন পরিচালনা করুন।
মডুলার REST API
প্রতিটি মডিউল বেতন প্রদানকারী, পরিচয় ব্যবস্থা এবং BI সরঞ্জামগুলির সাথে হরিল্লাকে একত্রিত করার জন্য একটি নথিভুক্ত REST API সহ আসে।
কেন Hostinger-এ Horilla রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।