এক ক্লিকে KeeWeb স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স, ওয়েব-ভিত্তিক পাসওয়ার্ড ম্যানেজার যা কিপাস ডেটাবেসের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
KeeWeb-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
KeeWeb দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
KeeWeb হল একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স পাসওয়ার্ড ম্যানেজার যা সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে এবং KeePass (.kdbx) ফরম্যাটের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি আপনাকে আপনার ব্রাউজার থেকে সরাসরি আপনার বিদ্যমান KeePass ভল্ট খুলতে এবং পরিচালনা করতে দেয় কোনো প্লাগইন বা নেটিভ ক্লায়েন্ট ছাড়াই — আপনার ভল্ট আপনার নিজস্ব স্টোরেজে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
আপনার VPS-এ KeeWeb সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হল আপনি ব্রাউজার সহ যেকোনো ডিভাইস থেকে আপনার পাসওয়ার্ড অ্যাক্সেস করতে পারবেন, একই সাথে অ্যাপ্লিকেশনটিকে ব্যক্তিগত এবং তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবা থেকে স্বাধীন রাখতে পারবেন। ভল্ট ফাইলগুলি কখনোই কোনো সার্ভারে পাঠানো হয় না; সেগুলি আপনার ব্রাউজারে ক্লায়েন্ট-সাইডে খোলা এবং ডিক্রিপ্ট করা হয়।
KeeWeb-এর মূল ফিচারগুলো
KeePass সামঞ্জস্য
KeePass, KeePassXC, অথবা অন্য যেকোনো KeePass-সামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা তৈরি যেকোনো .kdbx ফাইল রূপান্তর ছাড়াই খুলুন এবং সম্পাদনা করুন।
ক্লায়েন্ট-সাইড নিরাপত্তা
আপনার ব্রাউজারে সমস্ত ভল্ট ডিক্রিপশন ঘটে — আপনার মাস্টার পাসওয়ার্ড এবং ভল্টের বিষয়বস্তু আপনার ডিভাইস ছেড়ে যায় না বা সার্ভার স্পর্শ করে না।
একাধিক স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
স্থানীয় ফাইল, ড্রপবক্স, গুগল ড্রাইভ, ওয়ানড্রাইভ, অথবা যেকোনো WebDAV-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিমোট স্টোরেজ থেকে ভল্ট লোড করুন।
প্লাগইন সমর্থন
থিম, কাস্টম ফিল্ড, ওটিপি তৈরি এবং অতিরিক্ত ইন্টিগ্রেশনের জন্য কমিউনিটি প্লাগইন ব্যবহার করে KeeWeb-কে প্রসারিত করুন।
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস
একটি আধুনিক ব্রাউজার ব্যবহার করে যেকোনো ডিভাইস থেকে আপনার পাসওয়ার্ড অ্যাক্সেস করুন — ডেস্কটপ বা মোবাইল ডিভাইসে কোনো নেটিভ ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই।
কেন Hostinger-এ KeeWeb রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।