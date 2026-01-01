এক ক্লিকে পোলারিস স্থাপন করুন।
হালকা রাস্ট-চালিত মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার যা আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহকে আপনার মালিকানাধীন প্রতিটি ডিভাইসে পৌঁছে দেয়।
Polaris-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Polaris দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পোলারিস হল রাস্টে লেখা একটি ওপেন-সোর্স মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার, যা ন্যূনতম হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে যেকোনো ব্রাউজার বা মোবাইল ডিভাইস থেকে একটি ব্যক্তিগত মিউজিক লাইব্রেরি উপলব্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। রাস্ট কোর মেমরি ব্যবহার এবং সিপিইউ লোড এত কম রাখে যে এটি এন্ট্রি-লেভেল ভিপিএস প্ল্যানে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে এবং FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, এবং AIFF ফরম্যাটে হাজার হাজার ট্র্যাক সহ লাইব্রেরিগুলিকে স্বাচ্ছন্দ্যে ইনডেক্স করতে পারে।
পোলারিস স্ব-হোস্ট করার মাধ্যমে প্রতিটি অ্যালবাম, রিপ এবং ব্যান্ডক্যাম্প ডাউনলোড আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে কোনো মাসিক ফি, ক্যাটালগ পরিবর্তন, এবং তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনো লিসেনিং ডেটা বিক্রি ছাড়াই। ওয়েব ইউআই খোলার প্রথম ব্যক্তি একটি সংক্ষিপ্ত সেটআপ উইজার্ড সম্পন্ন করে যা লাইব্রেরি পাথকে একটি অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত করে, যাতে প্রাথমিক শংসাপত্রগুলি কখনও লগ বা ডিপ্লয়মেন্ট টেমপ্লেটে প্রদর্শিত না হয়।
Polaris-এর মূল ফিচারগুলো
রাস্টের কর্মক্ষমতা
নেটিভ রাস্ট বাস্তবায়ন মেমরি এবং সিপিইউ ব্যবহার কম রাখে, তাই একটি বড় লাইব্রেরি ক্ষুদ্রতম ভিপিএস প্ল্যানেও মসৃণভাবে স্ট্রিম হয়।
লসলেস ফরম্যাট সমর্থন
FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, এবং AIFF ফাইলগুলি আসল গুণমানে স্ট্রিম করে, আপনার মাস্টারগুলির কোনো জোরপূর্বক পুনরায় এনকোডিং ছাড়াই।
প্রথমবার সেটআপ উইজার্ড
একটি নির্দেশিত স্বাগত প্রবাহ প্রথম লোডে আপনার সঙ্গীত ফোল্ডারকে একটি অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত করে, ছবিতে কোনো হার্ডকোডেড ডিফল্ট শংসাপত্র ছাড়াই।
একাধিক ব্যবহারকারীর প্লেলিস্ট
প্রতিটি পরিবারের সদস্য একটি শেয়ার করা সার্ভারে লাইব্রেরি অতিক্রম না করে তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট, প্লেলিস্ট এবং শোনার ইতিহাস পায়।
Subsonic-সামঞ্জস্যপূর্ণ API
একটি সাবসোনিক-সামঞ্জস্যপূর্ণ API উন্মুক্ত করে যাতে ডজনখানেক কমিউনিটি iOS, অ্যান্ড্রয়েড এবং ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট একটি মালিকানাধীন অ্যাপ ছাড়াই সংযোগ করতে পারে।
ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাডমিন
সম্পূর্ণ কনফিগারেশন — ব্যবহারকারী, মাউন্ট পয়েন্ট, ডিডিএনএস, অ্যালবাম আর্ট নিয়মাবলী — কন্টেইনারে শেলিং না করেই ওয়েব ইউআই থেকে সম্পাদনাযোগ্য।
কেন Hostinger-এ Polaris রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।