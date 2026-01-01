এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Dawarich স্থাপন করুন।
একটি ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রে আপনার সম্পূর্ণ অবস্থানের ইতিহাস ট্র্যাক এবং ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য গুগল টাইমলাইনের একটি স্ব-হোস্টেড বিকল্প।
Dawarich-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dawarich দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dawarich হল Google Timeline-এর একটি স্ব-হোস্টেড বিকল্প যা আপনার অবস্থানের ইতিহাসকে আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। Google Maps Timeline এক্সপোর্ট, OwnTracks, Strava, Immich, GPX ফাইল এবং অন্যান্য উৎস থেকে ডেটা ইম্পোর্ট করে আপনি যেখানে যেখানে গেছেন তার একটি সমৃদ্ধ, অনুসন্ধানযোগ্য রেকর্ড তৈরি করুন।
প্ল্যাটফর্মটি আপনার গতিবিধিকে ইন্টারেক্টিভ ম্যাপ হিসাবে ভিজ্যুয়ালাইজ করে যেখানে হিটম্যাপ, রুট লাইন এবং ফগ-অফ-ওয়ার ওভারলে রয়েছে। বিল্ট-ইন পরিসংখ্যানগুলি পরিদর্শিত দেশ, অন্বেষণ করা শহর এবং মোট ভ্রমণ করা দূরত্ব দেখায়, যখন ট্রিপ টুলগুলি আপনাকে ছবি এবং নোট দিয়ে যাত্রাগুলিকে টীকা করতে দেয়। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ সহ পারিবারিক অবস্থান শেয়ারিং এটিকে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। স্ব-হোস্টিং সংবেদনশীল অবস্থানের ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজের পরিকাঠামোতে রাখে, Google এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষ থেকে দূরে।
Dawarich-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক উৎস আমদানি
গুগল ম্যাপস টাইমলাইন, ওনট্র্যাকস, স্ট্রাভা, ইমিচ, জিপিএক্স ফাইল এবং আরও অনেক উৎস থেকে অবস্থানের ডেটা এনে একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক রেকর্ড তৈরি করুন।
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র দৃশ্য
আপনার ইতিহাস হিটম্যাপ, রুট লাইন এবং ফগ-অফ-ওয়ার ওভারলে হিসাবে একটি সম্পূর্ণ ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রে কাস্টমাইজযোগ্য স্তর সহ অন্বেষণ করুন।
ভ্রমণ পরিসংখ্যান
দেখুন আপনি কতগুলি দেশ এবং শহর ভ্রমণ করেছেন, কতদূর ভ্রমণ করেছেন, এবং প্রতিটি দেশে কত দিন কাটিয়েছেন তা ট্র্যাক করুন।
ছবি ইন্টিগ্রেশন
Immich বা Photoprism সংযোগ করুন যাতে জিওট্যাগ করা ছবি ম্যাপে ওভারলে করা যায় এবং নির্দিষ্ট ভ্রমণ ও অবস্থানের সাথে স্মৃতি যুক্ত করা যায়।
পরিবারের অবস্থান শেয়ারিং
আপনার অবস্থান পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করুন, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে যাতে প্রতিটি ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা কী প্রকাশ করবে।
কেন Hostinger-এ Dawarich রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।