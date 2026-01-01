এক ক্লিকে DenoKV স্থাপন করুন।
ডেনো টিম দ্বারা নির্মিত একটি দৃঢ়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-ভ্যালু ডেটাবেস, যা ACID লেনদেন এবং একটি জাভাস্ক্রিপ্ট-নেটিভ API সহ।
DenoKV-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DenoKV দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DenoKV হলো Deno-এর নির্মাতাদের দ্বারা তৈরি একটি আধুনিক কি-ভ্যালু ডেটাবেস, যা ACID ট্রানজ্যাকশন গ্যারান্টিসহ দৃঢ়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজ এবং একটি জাভাস্ক্রিপ্ট-নেটিভ API অফার করে, যা Deno অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্বাভাবিকভাবে ইন্টিগ্রেট হয়। এটি অ্যাটমিক অপারেশন, সেকেন্ডারি ইনডেক্স, স্বয়ংক্রিয় ভার্সনিং এবং ছোট মেটাডেটা ও বড় বাইনারি অবজেক্ট উভয়কেই দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সহায়তা করে — যার সবকটি নির্ভরযোগ্য পারসিস্টেন্সের জন্য একটি SQLite স্টোরেজ ইঞ্জিন দ্বারা সমর্থিত।
আপনার VPS-এ DenoKV সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে ম্যানেজড ডেটাবেস সার্ভিসগুলোর তুলনায় অনুমানযোগ্য পারফরম্যান্স এবং খরচ দেয়, আপনার ডেটা লেয়ারের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষিত অ্যাক্সেসের জন্য টোকেন-ভিত্তিক অথেন্টিকেশন প্রদান করে। এটি Deno অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ একটি ব্যাকিং স্টোর, যেগুলির ভেন্ডর লক-ইন বা পরিবর্তনশীল ক্লাউড প্রাইসিং ছাড়াই নির্ভরযোগ্য কি-ভ্যালু স্টোরেজ প্রয়োজন।
DenoKV-এর মূল ফিচারগুলো
ACID লেনদেন
সমস্ত অপারেশনের জন্য অ্যাটোমিস্টি, কনসিস্টেন্সি, আইসোলেশন এবং ডিউরাবিলিটি নিশ্চিত করে, যা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন স্টেট সংরক্ষণের জন্য এটিকে নিরাপদ করে তোলে।
জাভাস্ক্রিপ্ট-নেটিভ API
ডেনোর জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে একটি ইডিওম্যাটিক অ্যাসিঙ্ক এপিআই সহ যা বিদ্যমান ডেনো অ্যাপ্লিকেশন এবং ডেনো ডিপ্লয় প্রকল্পগুলিতে স্বাভাবিকভাবে একত্রিত হয়।
অ্যাটমিক মাল্টি-কী অপারেশন
একটি একক অ্যাটমিক লেনদেনে একাধিক কী জুড়ে শর্তসাপেক্ষ রিড-মডিফাই-রাইট অপারেশনগুলি সম্পাদন করুন, যা রেস-কন্ডিশন-মুক্ত স্টেট ম্যানেজমেন্ট সক্ষম করে।
সেকেন্ডারি ইনডেক্স
আপনার ডেটার উপর সেকেন্ডারি ইনডেক্স সংজ্ঞায়িত করুন যাতে বাহ্যিক কোয়েরি পরিকাঠামো ছাড়াই প্রাথমিক কী-এর বাইরেও কার্যকর লুকআপ সক্ষম হয়।
টোকেন-ভিত্তিক নিরাপত্তা
একটি জেনারেট করা অ্যাক্সেস টোকেন ব্যবহার করে সমস্ত ডেটাবেস অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করে, যা কী-ভ্যালু স্টোরে অননুমোদিত সংযোগ প্রতিরোধ করে।
কেন Hostinger-এ DenoKV রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।