এক ক্লিকে কোডি স্থাপন করুন।
একাধিক কোডি ইনস্ট্যান্স জুড়ে আপনার মিডিয়া ডেটাবেসকে কেন্দ্রীয়করণ এবং শেয়ার করার জন্য একটি হেডলেস কোডি মিডিয়া লাইব্রেরি সার্ভার।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kodi দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
এই হেডলেস কোডি ডিপ্লয়মেন্ট একটি ডিসপ্লে ছাড়াই একটি স্থায়ী মিডিয়া লাইব্রেরি সার্ভার চালায়, যা আপনার নেটওয়ার্ক জুড়ে একাধিক কোডি ক্লায়েন্টকে একটি একক কেন্দ্রীভূত মারিয়াডিবি-সমর্থিত ডেটাবেস শেয়ার করতে সক্ষম করে। প্রতিটি কোডি ইনস্ট্যান্স তার নিজস্ব পৃথক লাইব্রেরি বজায় রাখার পরিবর্তে, সমস্ত ক্লায়েন্ট একত্রিত দেখার ইতিহাস, রেটিং এবং মেটাডেটার জন্য শেয়ার করা ডেটাবেসের সাথে সংযুক্ত হয়। একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ইন্টারফেস আপনাকে যেকোনো ব্রাউজার থেকে মিডিয়া উৎস পরিচালনা করতে, লাইব্রেরি স্ক্যান ট্রিগার করতে এবং অ্যাড-অন ইনস্টল করতে দেয়।
একটি ভিপিএস-এ সেলফ-হোস্টিং আপনার শেয়ার করা কোডি লাইব্রেরিকে আপনার নেটওয়ার্কের প্রতিটি ক্লায়েন্টের জন্য সর্বদা উপলব্ধ করে তোলে, অন্য কোনো মেশিন চলছে কিনা তা নির্বিশেষে। আপনার লাইব্রেরি শেয়ার করা শুরু করতে আপনার অন্যান্য কোডি ইনস্টলেশনগুলিকে ডিপ্লয়মেন্টের ডেটাবেস এবং ওয়েব ইন্টারফেস পোর্টের সাথে সংযুক্ত করুন।
Kodi-এর মূল ফিচারগুলো
কেন্দ্রীয় মিডিয়া লাইব্রেরি
একটি শেয়ার্ড মারিয়াডিবি-সমর্থিত মিডিয়া ডেটাবেস হোস্ট করুন যেখানে আপনার সমস্ত কোডি ক্লায়েন্ট সংযুক্ত হয়, ডুপ্লিকেট লাইব্রেরিগুলি বাদ দিয়ে এবং দেখার ইতিহাস সিঙ্কে রেখে।
ব্রাউজার-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
মিডিয়া উৎস কনফিগার করুন, নতুন বিষয়বস্তুর জন্য স্ক্যান করুন, এবং কোডি ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে অ্যাড-অনগুলি পরিচালনা করুন কোনো ফিজিক্যাল ডিসপ্লে ছাড়াই।
সমন্বিত দেখার ইতিহাস
সমস্ত সংযুক্ত কোডি ক্লায়েন্ট একই দেখার অগ্রগতি, রেটিং এবং মেটাডেটা শেয়ার করে, যাতে আপনি যেকোনো ডিভাইস থেকে কন্টেন্ট পুনরায় শুরু করতে পারেন।
অলওয়েজ-অন লাইব্রেরি সার্ভার
একটি VPS-এ চালানো আপনার লাইব্রেরি সার্ভারকে চব্বিশ ঘন্টা উপলব্ধ রাখে, এমনকি যখন ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা মিডিয়া প্লেয়ার বন্ধ থাকে তখনও।
অ্যাড-অন ব্যবস্থাপনা
ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে দূর থেকে কোডি অ্যাড-অন ইনস্টল এবং পরিচালনা করুন, কন্টেইনারে সরাসরি অ্যাক্সেস ছাড়াই কার্যকারিতা প্রসারিত করুন।
কেন Hostinger-এ Kodi রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।