এক ক্লিকে CodiMD স্থাপন করুন।
টিমগুলোর একসাথে ডকুমেন্টেশন, মিটিং নোটস এবং প্রেজেন্টেশন লেখার জন্য রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ মার্কডাউন এডিটর।
CodiMD-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CodiMD দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CodiMD হলো HackMD-এর ভিত্তির উপর তৈরি একটি ওপেন-সোর্স, সেল্ফ-হোস্টেড রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ মার্কডাউন এডিটর। এটি একাধিক টিম মেম্বারকে তাৎক্ষণিক সিঙ্ক্রোনাইজেশন সহ একই ডকুমেন্ট একসাথে এডিট করার সুবিধা দেয়, যা এটিকে টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন, স্প্রিন্ট নোটস, আর্কিটেকচার ডিসিশন রেকর্ডস এবং যেকোনো ধরনের কোলাবোরেটিভ রাইটিংয়ের জন্য আদর্শ করে তোলে। স্প্লিট-স্ক্রিন এডিটরটি মার্কডাউন লাইভ রেন্ডার করে, যাতে লেখকরা তাদের কন্টেন্ট দেখতে কেমন হবে তা সবসময় সঠিকভাবে দেখতে পান।
CodiMD সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার নোটস এবং ডকুমেন্টগুলো কখনোই থার্ড-পার্টি সার্ভারের মাধ্যমে যায় না, যা অভ্যন্তরীণ কৌশল, ক্লায়েন্ট তথ্য বা প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন হ্যান্ডেল করা সংস্থাগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত ডেটা আপনার VPS-সমর্থিত PostgreSQL ডেটাবেজে থাকে এবং কে প্ল্যাটফর্মে রেজিস্টার করতে ও অ্যাক্সেস করতে পারবে তা আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ডিপ্লয়মেন্টটি নির্ভরযোগ্য ডকুমেন্ট এবং ইউজার স্টোরেজের জন্য CodiMD সার্ভারকে PostgreSQL-এর সাথে যুক্ত করে।
CodiMD-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
একাধিক লেখক একই ডকুমেন্ট একই সাথে লাইভ সিঙ্ক্রোনাইজেশন এবং স্বতন্ত্র কার্সার নির্দেশক সহ সম্পাদনা করেন।
রিচ মার্কডাউন রেন্ডারিং
মার্কডাউন থেকে ডায়াগ্রাম, ইউএমএল চার্ট, গাণিতিক সূত্র, সিনট্যাক্স হাইলাইটিং সহ কোড ব্লক এবং এম্বেডেড মিডিয়া রেন্ডার করুন।
উপস্থাপন মোড
এডিটর না ছেড়েই যেকোনো মার্কডাউন ডকুমেন্টকে উপস্থাপনার জন্য স্লাইড ডেকে রূপান্তর করুন।
ভার্সন ইতিহাস
যেকোনো নথির পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি ব্রাউজ করুন এবং পুনরুদ্ধার করুন যাতে কোনো সহযোগী সম্পাদনা স্থায়ীভাবে হারিয়ে না যায়।
একাধিক এক্সপোর্ট ফরম্যাট
প্রয়োজনে প্ল্যাটফর্মের বাইরে বিষয়বস্তু শেয়ার করতে নথিগুলি PDF, HTML, অথবা কাঁচা মার্কডাউনে রপ্তানি করুন।
কেন Hostinger-এ CodiMD রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।