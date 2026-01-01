এক ক্লিকে পাসবোল্ট স্থাপন করুন।
সহযোগিতার জন্য নির্মিত ওপেন-সোর্স টিম পাসওয়ার্ড ম্যানেজার, এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন এবং সেলফ-হোস্টেড গোপনীয়তা সহ।
Passbolt-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Passbolt দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পাসবোল্ট হলো একটি ওপেন-সোর্স পাসওয়ার্ড ম্যানেজার যা এমন দলগুলোর জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের নিরাপদে ক্রেডেনশিয়াল সংরক্ষণ, শেয়ার এবং নিরীক্ষা করার প্রয়োজন। প্রতিটি পাসওয়ার্ড ব্রাউজার থেকে বের হওয়ার আগে OpenPGP ব্যবহার করে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্ট করা হয় — সার্ভার কখনোই আপনার প্লেইনটেক্সট সিক্রেট দেখতে পায় না। সাধারণ ভল্টগুলোর থেকে ভিন্ন, পাসবোল্ট শুরু থেকেই সহযোগিতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: আপনি সহকর্মীদের সাথে ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড বা সম্পূর্ণ ফোল্ডার শেয়ার করতে পারেন, যেখানে মূল কী কখনোই প্রকাশ পাবে না।
আপনার নিজের VPS-এ পাসবোল্ট সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ক্রেডেনশিয়াল ডেটাবেস কখনোই কোনো তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে যায় না। আপনি এনক্রিপশন কী, অ্যাক্সেস লগ এবং ডেটা রিটেনশন পলিসি নিয়ন্ত্রণ করেন — যা SOC 2, ISO 27001, বা GDPR-এর মতো কমপ্লায়েন্স বাধ্যবাধকতার অধীনে থাকা দলগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।
Passbolt-এর মূল ফিচারগুলো
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
সমস্ত পাসওয়ার্ড সার্ভারে পাঠানোর আগে ব্রাউজারে OpenPGP ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই হোস্টের কাছে কখনও প্লেইনটেক্সট গোপনীয়তাগুলির অ্যাক্সেস থাকে না।
সুনির্দিষ্ট শেয়ারিং
নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী বা গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড বা ফোল্ডার শেয়ার করুন, প্রতিটি অনুমতির জন্য পঠন বা লেখার অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ।
সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল
প্রতিটি অ্যাক্সেস, শেয়ার, কপি এবং আপডেট একটি টাইমস্ট্যাম্প এবং ব্যবহারকারীর পরিচয় সহ লগ করা হয়, যা নিরাপত্তা দলগুলিকে একটি সম্পূর্ণ ক্রেডেনশিয়াল কার্যকলাপের ইতিহাস দেয়।
ব্রাউজার এক্সটেনশন
ক্রোম এবং ফায়ারফক্সের জন্য অফিসিয়াল এক্সটেনশনগুলি মিলে যাওয়া সাইটগুলিতে সরাসরি ভল্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শংসাপত্র পূরণ করে, ক্লিপবোর্ডে পাসওয়ার্ড প্রকাশ না করে।
REST API এবং CLI
একটি সম্পূর্ণ REST API এবং অফিসিয়াল CLI টুল DevOps দলগুলিকে Passbolt-কে প্রোভিশনিং স্ক্রিপ্ট, CI/CD পাইপলাইন এবং গোপনীয়তা ঘূর্ণন ওয়ার্কফ্লোতে একীভূত করতে সাহায্য করে।
কেন Hostinger-এ Passbolt রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।