এক ক্লিকে কোটায়মন স্থাপন করুন।
যেকোনো LLM প্রদানকারী ব্যবহার করে আপনার ফাইলগুলির সাথে চ্যাট করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট প্রশ্নোত্তর চ্যাটবট।
Kotaemon-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kotaemon দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কোটেমন হল একটি পরিচ্ছন্ন, কাস্টমাইজযোগ্য RAG-ভিত্তিক ডকুমেন্ট প্রশ্ন-উত্তর টুল যা আপনার পছন্দের LLM-এর সাথে সংযুক্ত হয় — OpenAI এবং Azure থেকে শুরু করে একটি স্ব-হোস্টেড ওলামা ইনস্ট্যান্স পর্যন্ত। পিডিএফ, ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, স্প্রেডশীট এবং ছবি আপলোড করুন, তারপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং উৎস উপাদান থেকে সঠিক উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত উত্তর পান।
ক্লাউড-ভিত্তিক ডকুমেন্ট এআই পরিষেবাগুলির বিপরীতে, কোটেমনকে স্ব-হোস্ট করা আপনার ফাইলগুলিকে আপনার নিজস্ব VPS-এ ব্যক্তিগত রাখে। এই টেমপ্লেটের সম্পূর্ণ ইমেজ ভেরিয়েন্টটি টেসার্যাক্ট ওসিআর, লিবারঅফিস ফরম্যাট পার্সিং এবং মাল্টি-মোডাল ডকুমেন্ট হ্যান্ডলিং যোগ করে, যা এটিকে স্ক্যান করা পিডিএফ, অফিস ফাইল এবং ছবি-ভারী ডকুমেন্টের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
Kotaemon-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-এলএলএম সমর্থন
আপনার নথি বা চ্যাট ইতিহাস স্থানান্তরিত না করেই OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, অথবা যেকোনো Ollama-হোস্টেড স্থানীয় মডেলের সাথে সংযোগ করুন।
উদ্ধৃতি-সমর্থিত উত্তর
প্রতিটি উত্তর আপনার উৎস নথির সঠিক অনুচ্ছেদগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে আপনি দাবিগুলি যাচাই করতে এবং তথ্য সরাসরি খুঁজে বের করতে পারেন।
OCR এবং অফিস পার্সিং
Tesseract OCR, LibreOffice, এবং ffmpeg স্ক্যান করা পিডিএফ, ওয়ার্ড ও পাওয়ারপয়েন্ট ফাইল এবং ছবি-ভিত্তিক নথি স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করার জন্য একত্রিত করা হয়েছে।
GraphRAG পুনরুদ্ধার
ঐচ্ছিক গ্রাফআরএজি এবং লাইটআরএজি ব্যাকএন্ড বৃহৎ বা নিবিড়ভাবে ক্রস-রেফারেন্স করা ডকুমেন্ট সেটের জন্য পুনরুদ্ধার নির্ভুলতা উন্নত করে।
একাধিক ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস
অন্তর্নির্মিত ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা দলের প্রতিটি সদস্যকে একটি একক ভাগ করা স্থাপনার অধীনে ব্যক্তিগত নথি সংগ্রহ বজায় রাখতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Kotaemon রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।