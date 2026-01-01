এক ক্লিকে FreeScout ইনস্টল করুন।
লাইটওয়েট ওপেন-সোর্স হেল্প ডেস্ক এবং শেয়ারড ইনবক্স সিস্টেম পেশাদার গ্রাহক সহায়তার জন্য এজেন্ট প্রতি ফি ছাড়া।
FreeScout-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FreeScout দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FreeScout হলো PHP এবং Laravel ফ্রেমওয়ার্কে তৈরি একটি ফ্রি, ওপেন-সোর্স হেল্প ডেস্ক এবং শেয়ারড ইনবক্স প্ল্যাটফর্ম, যা Help Scout এবং Zendesk-এর একটি সেল্ফ-হোস্টেড বিকল্প হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি পরিচিত, পেশাদার সাপোর্ট ইন্টারফেস প্রদান করে, যেখানে মাল্টি-মেইলবক্স সাপোর্ট, কলিশন ডিটেকশন, সেভড রিপ্লাই এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন রয়েছে — একটি টিমের কাস্টমার ইনকোয়ারিগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু, এজেন্ট-প্রতি সাবস্ক্রিপশন ফি পরিশোধ না করেই।
আপনার VPS-এ MariaDB সহ FreeScout ডিপ্লয় করা আপনাকে প্রতিটি কাস্টমার কথোপকথনের উপর সম্পূর্ণ ডেটা সার্বভৌমত্ব, সীমাহীন এজেন্ট এবং মেইলবক্স, এবং মডিউল সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যকারিতা বাড়ানোর স্বাধীনতা দেয়। এজেন্ট-প্রতি কোনো মূল্য নির্ধারণ নেই, কোনো কথোপকথনের সীমা নেই, এবং কোনো ভেন্ডরের খরচ বাড়ানো বা পরিষেবা বন্ধ করার ঝুঁকি নেই।
FreeScout-এর মূল ফিচারগুলো
যৌথ ইনবক্স
একাধিক এজেন্ট একই মেইলবক্সে সহযোগিতা করে, যেখানে সংঘর্ষ সনাক্তকরণের মাধ্যমে একই গ্রাহককে সদৃশ উত্তর দেওয়া প্রতিরোধ করা হয়।
ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন
কাস্টম নিয়ম ব্যবহার করে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করুন — টিকিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দ করুন, পূর্বনির্ধারিত উত্তর পাঠান এবং শর্তের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞপ্তি ট্রিগার করুন।
একাধিক মেইলবক্স সাপোর্ট
একটি একক FreeScout ইনস্টলেশন থেকে বিভিন্ন বিভাগ, ব্র্যান্ড বা পণ্যের জন্য আলাদা ইনবক্স পরিচালনা করুন।
সংরক্ষিত উত্তর
সাধারণ প্রশ্নের জন্য প্রতিক্রিয়া টেমপ্লেটের একটি লাইব্রেরি তৈরি করুন, যাতে এজেন্টরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নির্ভুলভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে উত্তর দিতে পারে।
মডিউল সিস্টেম
লাইভ চ্যাট, সন্তুষ্টি সমীক্ষা, নলেজ বেস এবং তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশনের জন্য কমিউনিটি মডিউল ব্যবহার করে কার্যকারিতা বাড়ান।
কেন Hostinger-এ FreeScout রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।