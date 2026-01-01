এক ক্লিকে Reitti ডিপ্লয় করুন।
স্ব-হোস্টেড অবস্থান ট্র্যাকিং এবং টাইমলাইন প্ল্যাটফর্ম যা আপনার চলাচলের ইতিহাসকে গুগল টাইমলাইনের বিকল্প হিসেবে ব্যক্তিগত রাখে।
Reitti-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Reitti দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Reitti হল একটি সেলফ-হোস্টেড লোকেশন ট্র্যাকিং এবং টাইমলাইন অ্যাপ্লিকেশন যা আপনাকে গুগল টাইমলাইনের একটি ব্যক্তিগত বিকল্প দেয়। গুগল ম্যাপস টাইমলাইন এক্সপোর্ট, GPX ফাইল এবং GeoJSON থেকে আপনার বিদ্যমান হিস্টরি ইম্পোর্ট করুন, অথবা OwnTracks এবং GPSLogger-এর মতো ফোন অ্যাপ থেকে লাইভ পজিশন ফিড করে আপনি কোথায় ছিলেন তার একটি ধারাবাহিক রেকর্ড তৈরি করুন।
Reitti স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং ট্রিপ শনাক্ত করে, তারপর সেগুলোকে দৈনিক টাইমলাইন এবং মুভমেন্ট পরিসংখ্যান সহ একটি ইন্টারেক্টিভ ম্যাপে ভিজ্যুয়ালাইজ করে। যেহেতু সবকিছু আপনার নিজের সার্ভারে চলে, আপনার বিস্তারিত লোকেশন হিস্টরি আপনার অবকাঠামো ছেড়ে যায় না এবং বিজ্ঞাপনের জন্য কখনও ব্যবহার করা হয় না। এই টেমপ্লেটটি জিওস্পেশিয়াল কোয়েরির জন্য একটি PostGIS ডেটাবেস, একটি Redis ক্যাশে এবং একটি বান্ডেল করা ম্যাপ টাইল ক্যাশে একত্রিত করে যাতে সম্পূর্ণ স্ট্যাকটি বক্সের বাইরেই একসাথে কাজ করে।
Reitti-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক উৎস থেকে আমদানি
গুগল ম্যাপস টাইমলাইন এক্সপোর্ট, GPX ফাইল এবং জিওজেসন থেকে ইতিহাস আনুন, অথবা ওনট্র্যাকস এবং জিপিএসলগার থেকে লাইভ ডেটা স্ট্রিম করুন।
স্বয়ংক্রিয় স্থান সনাক্তকরণ
Reitti আপনার কাঁচা পয়েন্ট বিশ্লেষণ করে ম্যানুয়াল ট্যাগিং ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং পরিদর্শন করা অবস্থানগুলি সনাক্ত করে।
ভ্রমণ ও পর্যটন অন্তর্দৃষ্টি
গতিবিধিগুলিকে দূরত্ব, সময়কাল এবং পরিবহন মোড সহ ট্রিপে ভাগ করা হয়, যাতে আপনার টাইমলাইন একটি জার্নালের মতো মনে হয়।
ইন্টারেক্টিভ ম্যাপ টাইমলাইন
রুট, স্টপ এবং আপনার কার্যকলাপের একটি কালানুক্রমিক টাইমলাইন সহ একটি ইন্টারেক্টিভ ম্যাপে যেকোনো দিনের কার্যকলাপ ব্রাউজ করুন।
সেলফ-হোস্টেড গোপনীয়তা
সমস্ত অবস্থানের ডেটা আপনার নিজস্ব PostGIS ডেটাবেসে থাকে, Google-এর সাথে কখনও শেয়ার করা হয় না বা বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হয় না।
কেন Hostinger-এ Reitti রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।