এক ক্লিকে JobOps স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড চাকরি খোঁজার পাইপলাইন যা বোর্ডগুলি অনুসন্ধান করে, সিভি কাস্টমাইজ করে, উপযুক্ততা মূল্যায়ন করে এবং একটি ড্যাশবোর্ড থেকে প্রতিটি আবেদন ট্র্যাক করে।
JobOps-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
JobOps দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
JobOps চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে DevOps নীতিগুলি প্রয়োগ করে। এটি একটি একক স্ক্রিন থেকে LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, এবং আরও 10+ অন্যান্য জব বোর্ড অনুসন্ধান করে, আপনার প্রোফাইলের সাথে প্রতিটি ফলাফলকে স্কোর করে, ভূমিকার জন্য উপযুক্ত একটি সিভি তৈরি করে, এবং প্রতিটি আবেদনকে এক জায়গায় ট্র্যাক করে। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদন করে না — নিয়োগকারীরা স্বয়ংক্রিয় জমাগুলি সনাক্ত করতে পারে, তাই JobOps গুণমান বিসর্জন না দিয়ে আপনাকে গতি দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ স্ব-হোস্টিং আপনার সিভি, অনুসন্ধানের ইতিহাস, Gmail ট্র্যাকিং টোকেন এবং AI প্রদানকারীর কীগুলি তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর পরিবর্তে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। পাইপলাইনটি তৈরি করা PDF-এর পাশাপাশি SQLite-এ সমস্ত ডেটা স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করে, যাতে প্রতিটি অনুসন্ধান এবং আবেদনের সম্পূর্ণ রেকর্ড আপনার মালিকানাধীন পরিকাঠামোতে থাকে।
JobOps-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-বোর্ড অনুসন্ধান
একটি একক সার্চ ইন্টারফেস থেকে LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe, এবং Seek সহ ১০+টি জব বোর্ড স্ক্র্যাপ করুন।
এআই ফিট স্কোরিং
আপনার প্রোফাইলের সাথে প্রতিটি কাজকে 0-100 এর মধ্যে র্যাঙ্ক করুন যাতে আপনি ম্যানুয়ালি শত শত বাছাই করার পরিবর্তে শুধুমাত্র আবেদন করার যোগ্য ভূমিকাগুলিতে মনোযোগ দেন।
উপযোগী জীবনবৃত্তান্ত তৈরি
প্রতিটি ভূমিকার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার জীবনবৃত্তান্ত পুনরায় লিখুন, স্থানীয়ভাবে অথবা একটি রিঅ্যাক্টিভ রেজিউমে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে পরিমার্জিত PDF-এ এক্সপোর্ট করুন।
Gmail ট্র্যাকিং ইনবক্স
Gmail সংযুক্ত করুন এবং স্প্রেডশীট ছাড়াই আবেদন স্থিতি আপডেট করতে সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ, অফার এবং প্রত্যাখ্যান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করুন।
আপনার নিজস্ব AI নিয়ে আসুন
OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, অথবা Ollama বা LM Studio-এর মতো যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট প্লাগ ইন করুন।
ভিসা স্পনসরশিপ যাচাই
তালিকাগুলিতে ইউকে ভিসা স্পনসরশিপ স্ট্যাটাস যাচাই করুন এবং শুধুমাত্র সেই পদগুলি দেখান যা আপনার কাজের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তার সাথে মেলে।
কেন Hostinger-এ JobOps রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।