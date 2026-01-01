এক ক্লিকে হার্মিস ওয়েবইউআই স্থাপন করুন।
ফুল-স্ট্যাক হার্মিস স্থাপন যা হার্মিস এআই এজেন্টের সাথে একটি দ্রুত স্ব-হোস্টেড ওয়েব চ্যাট ইউআই-এর সাথে যুক্ত।
Hermes WebUI-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hermes WebUI দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হার্মিস ওয়েবইউআই হল একটি হালকা ওজনের ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যাপ যা নুস রিসার্চের একটি স্ব-উন্নয়নশীল, সর্বদা-সক্রিয় হার্মিস এআই এজেন্টকে প্রায় 1:1 সিএলআই সমতা সহ আপনার ব্রাউজারে নিয়ে আসে। এই টেমপ্লেটটি ওয়েবইউআইকে আপস্ট্রিম হার্মিস এজেন্ট গেটওয়ের সাথে একত্রিত করে যাতে একটি একক স্থাপনা আপনাকে ব্রাউজার চ্যাট ইন্টারফেস এবং এটিকে চালিত করা দীর্ঘস্থায়ী এজেন্ট উভয়ই দেয়।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ হার্মিস ওয়েবইউআই স্ব-হোস্ট করা আপনার কথোপকথন, এজেন্ট মেমরি, দক্ষতা এবং প্রদানকারী এপিআই কীগুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে। আপনি মডেল প্রদানকারী নির্বাচন করেন, আপনি সেশনগুলি রাখেন এবং তৃতীয় পক্ষের SaaS এর মাধ্যমে ডেটা না পাঠিয়ে আপনি ডেস্কটপ বা মোবাইল থেকে নিরাপদে এজেন্টের কাছে পৌঁছান।
Hermes WebUI-এর মূল ফিচারগুলো
একত্রিত এজেন্ট + WebUI
আপস্ট্রিম হার্মিস এজেন্ট গেটওয়ে এবং ওয়েবইউআই একটি শেয়ার্ড স্টেট ভলিউমের সাথে একসাথে পাঠানো হয় যাতে সেশন, দক্ষতা এবং মেমরি রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে এবং উভয় সারফেস দ্বারা পুনরায় ব্যবহার করা যায়।
সম্পূর্ণ CLI সমতা
হার্মিস টার্মিনালে আপনি যা কিছু করতে পারেন — চ্যাট, টুলস, সময়সূচী, মেমরি, দক্ষতা — একই ওয়েব ইন্টারফেস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
তিন-প্যানেল ওয়ার্কস্পেস লেআউট
বাম দিকে সেশন এবং নেভিগেশন, মাঝখানে চ্যাট, এবং ডানদিকে ইনলাইন প্রিভিউ সহ একটি লাইভ ওয়ার্কস্পেস ফাইল ব্রাউজার।
টুল কার্ড সহ স্ট্রিমিং
সার্ভার-প্রেরিত টোকেন স্ট্রিমিং, ইনলাইন টুল কল কার্ড, মারমেইড ডায়াগ্রাম, সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, এবং কম্পোজার ফুটারে তৈরি একটি কনটেক্সট-ব্যবহারের রিং।
মোবাইল-ফার্স্ট PWA
প্রতিক্রিয়াশীল মোবাইল লেআউট, হ্যামবার্গার ড্রয়ার এবং টাচ কন্ট্রোল সহ — এটি আপনার হোম স্ক্রিনে ইনস্টল করুন এবং আপনার ফোন থেকে হার্মিস চালান।
প্রোভাইডার-নিরপেক্ষ মডেলসমূহ
ডিপ্লয় করার সময় OpenAI, অ্যানথ্রোপিক, গুগল, অথবা ওপেনরাউটার কীগুলি যুক্ত করুন এবং UI-এর একটি ডাইনামিক ড্রপডাউন থেকে মডেলগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
কেন Hostinger-এ Hermes WebUI রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।