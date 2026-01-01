এক ক্লিকে Pulsarr ইনস্টলেশন।
রিয়েল-টাইম প্লেক্স ওয়াচলিস্ট মনিটর যা স্মার্ট কন্টেন্ট রাউটিং নিয়মাবলী সহ সোনার এবং রাডারের সাথে সিঙ্ক হয়।
Pulsarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pulsarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পালসার প্লেক্স ওয়াচলিস্টকে সোনার এবং রাডারের সাথে সংযুক্ত করে, প্লেক্স অ্যাপের মধ্যে প্রতিটি "ওয়াচলিস্টে যোগ করুন" ট্যাপকে একটি স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোড অনুরোধে পরিণত করে — কোনো দ্বিতীয় ফ্রন্ট-এন্ড নেই, কোনো আলাদা লগইন নেই এবং কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি আমন্ত্রণ নেই। এটি প্লেক্স পাস ব্যবহারকারীদের জন্য রিয়েল টাইমে প্লেক্স পর্যবেক্ষণ করে এবং অন্যদের জন্য ধাপে ধাপে পোলিংয়ে ফিরে আসে, তারপর আপনার সংজ্ঞায়িত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি শিরোনামকে সঠিক সোনার বা রাডার ইনস্ট্যান্সে রুট করে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ পালসার স্ব-হোস্ট করা ওয়াচলিস্ট ডেটা, ব্যবহারকারীর অনুমতি এবং এআরআর এপিআই কীগুলিকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো, ব্যবহারকারী-প্রতি কোটা, ডিসকর্ড বিজ্ঞপ্তি এবং প্লেক্স লেবেল সিঙ্ক একটি হোম সার্ভার অনলাইনে থাকার উপর নির্ভর না করে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে।
Pulsarr-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম ওয়াচলিস্ট সিঙ্ক
প্লেক্স পাস ব্যবহারকারীদের ওয়াচলিস্টে সংযোজনগুলি তাৎক্ষণিক Sonarr বা Radarr অনুরোধ ট্রিগার করে, যেখানে নন-পাস অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ধাপে ধাপে পোলিং করা হয়।
স্মার্ট কন্টেন্ট রাউটিং
জেনার, ব্যবহারকারী, ভাষা, বছর, সার্টিফিকেশন, রেটিং বা স্ট্রিমিং পরিষেবা ব্যবহার করে AND/OR নিয়ম তৈরি করুন যাতে কন্টেন্ট সঠিক arr ইনস্ট্যান্সে রুট করা যায়।
অনুমোদন ও কোটা
প্রশাসকের অনুমোদনের জন্য অনুরোধগুলি ধরে রাখুন এবং ডাউনলোড সারিগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ব্যবহারকারী প্রতি সীমা প্রয়োগ করুন।
Discord বট সংযুক্তি
অনুমোদনগুলি পরিচালনা করুন, অনুরোধের স্থিতি দেখুন এবং ইন্টারেক্টিভ স্ল্যাশ কমান্ড ব্যবহার করে সরাসরি ডিসকর্ড থেকে ক্রিয়াগুলি ট্রিগার করুন।
মাল্টি-ইনস্ট্যান্স সমর্থন
একাধিক Sonarr এবং Radarr ইনস্ট্যান্স জুড়ে সিঙ্ক্রোনাইজড ট্যাগিং সহ কন্টেন্ট বিতরণ করুন যাতে আপনি সর্বদা জানতে পারেন কোন ব্যবহারকারী কী অনুরোধ করেছেন।
নমনীয় বিজ্ঞপ্তি
যখন আপনার লাইব্রেরিতে কন্টেন্ট আসে, তখন Plex মোবাইল পুশ, ডিসকর্ড, ওয়েবহুক, অথবা ৮০+ পরিষেবা Apprise এর মাধ্যমে আপডেট পাঠান।
কেন Hostinger-এ Pulsarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।