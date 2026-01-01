এক ক্লিকে হোমার ইনস্টল করুন।
আপনার সমস্ত স্ব-হোস্টেড পরিষেবাগুলিকে একটি সুন্দর হোমপেজে সংগঠিত করার জন্য একটি অত্যন্ত সহজ স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ড।
Homer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Homer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Homer হলো একটি লাইটওয়েট, ওপেন-সোর্স ড্যাশবোর্ড যা আপনার সেলফ-হোস্টেড সার্ভিসগুলোর সংগ্রহকে একটি পরিচ্ছন্ন, সুসংগঠিত হোমপেজে পরিণত করে। একটি সিঙ্গেল YAML ফাইলের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে কনফিগার করা হয়, এর জন্য কোনো ডেটাবেস বা ব্যাকএন্ডের প্রয়োজন হয় না — আপনার সার্ভারের প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি পরিমার্জিত পোর্টাল তৈরি করতে মাত্র কয়েকটি লাইন লাগে। কনফিগ ফাইলে করা পরিবর্তনগুলো পেজ রিফ্রেশ করার সাথে সাথেই কার্যকর হয়, তাই আপনার ড্যাশবোর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ।
আপনার নিজের VPS-এ হোমার সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ড্যাশবোর্ড ব্যক্তিগত থাকে, স্ট্যাটিক ফাইল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে লোড হয় এবং সীমাহীনভাবে কাস্টমাইজ করা যায়। PWA সাপোর্ট সহ, এটি মোবাইল ডিভাইসে একটি নেটিভ অ্যাপের মতো ইনস্টল হয়, যা আপনাকে এবং আপনার টিমকে যেকোনো জায়গা থেকে আপনার সমস্ত সার্ভিস দ্রুত অ্যাক্সেস করার সুবিধা দেয়।
Homer-এর মূল ফিচারগুলো
YAML কনফিগারেশন
আপনার সম্পূর্ণ ড্যাশবোর্ড একটি একক config.yml ফাইলে সংজ্ঞায়িত করুন — পরিবর্তন দেখতে কোনো ডেটাবেস, কোনো ব্যাকএন্ড এবং কোনো রিস্টার্টের প্রয়োজন নেই।
স্মার্ট সেবা কার্ডসমূহ
আপনার পরিষেবাগুলির জন্য লাইভ স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটরগুলি প্রদর্শন করুন, এক নজরে ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি সেগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য কিনা তা দেখিয়ে।
ফাজি সার্চ
বিল্ট-ইন ফাজি সার্চ এবং কীবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করে দ্রুত যেকোনো পরিষেবা বা লিঙ্ক খুঁজুন, দ্রুত কীবোর্ড-চালিত নেভিগেশনের জন্য।
PWA সাপোর্ট
আপনার স্ব-হোস্টেড পরিষেবাগুলিতে তাৎক্ষণিক, বুকমার্ক-মুক্ত অ্যাক্সেসের জন্য হোমারকে যেকোনো ডিভাইসে একটি প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসেবে ইনস্টল করুন।
থিম কাস্টমাইজেশন
ক্যাটপuccin এবং Dracula-এর মতো কমিউনিটি থিম থেকে বেছে নিন, অথবা যেকোনো স্টাইলের সাথে মানানসই করতে আপনার নিজস্ব CSS ওভাররাইড লিখুন।
কেন Hostinger-এ Homer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।