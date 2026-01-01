এক ক্লিকে Blinko স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স AI-পাওয়ার্ড নোট-টেকিং প্ল্যাটফর্ম, মাইক্রোব্লগিং, টাস্ক ম্যানেজমেন্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট সার্চসহ।
Blinko-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Blinko দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Blinko একটি সেলফ-হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম যা একটি একক অ্যাপ্লিকেশনে দ্রুত নোট ক্যাপচার, টাস্ক ম্যানেজমেন্ট এবং AI-উন্নত সার্চকে একত্রিত করে। এর মাইক্রোব্লগিং-স্টাইলের ইন্টারফেস দ্রুত আইডিয়া লিখে রাখার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যেখানে সম্পূর্ণ Markdown সাপোর্ট, ট্যাগিং এবং OpenAI বা Ollama-এর সাথে ঐচ্ছিক AI ইন্টিগ্রেশন সময়ের সাথে সাথে সেই আইডিয়াগুলোকে সুসংগঠিত ও সহজে খুঁজে পাওয়ার যোগ্য করে তোলে।
বাণিজ্যিক নোট-টেকিং সার্ভিসগুলোর থেকে ভিন্ন, Blinko-কে সেলফ-হোস্ট করলে প্রতিটি চিন্তা, পরিকল্পনা এবং গবেষণার নোট সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোর মধ্যে থাকে — কোনো তৃতীয় পক্ষের বিশ্লেষণ নেই, কোনো স্টোরেজ সীমাবদ্ধতা নেই এবং প্রতি-কোয়েরি কোনো খরচ নেই। নোটগুলো ব্যক্তিগত রাখা যেতে পারে অথবা একই ডিপ্লয়মেন্ট থেকে সর্বজনীনভাবে শেয়ার করা যেতে পারে।
Blinko-এর মূল ফিচারগুলো
নির্বিঘ্ন ধারণ
মাইক্রোব্লগিং-স্টাইলের ইনপুট আপনাকে ফোল্ডার কাঠামো নেভিগেট না করে অথবা প্রথমে টেমপ্লেট নির্বাচন না করেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধারণা রেকর্ড করতে দেয়।
এআই-চালিত সার্চ
আপনার নোটগুলি সাধারণ ভাষায় জিজ্ঞাসা করতে OpenAI বা একটি স্থানীয় Ollama মডেল সংযুক্ত করুন, এমনকি যখন আপনার সঠিক কীওয়ার্ড মনে না থাকে তখনও প্রাসঙ্গিক এন্ট্রিগুলি তুলে ধরতে।
মার্কডাউন এবং টাস্ক সমর্থন
সম্পূর্ণ মার্কডাউন সহ নোট ফরম্যাট করুন এবং টাস্ক চেকলিস্ট এম্বেড করুন যাতে একই টুল দ্রুত ক্যাপচার এবং কাঠামোগত প্রকল্প ট্র্যাকিং উভয়ই পরিচালনা করতে পারে।
সর্বজনীন বা ব্যক্তিগত নোট
প্রতি-নোট দৃশ্যমানতা বেছে নিন, যা আপনাকে একটি ব্যক্তিগত জ্ঞানভাণ্ডার বজায় রাখতে এবং একটি পৃথক প্ল্যাটফর্ম ছাড়াই নির্বাচিতভাবে মাইক্রোব্লগ হিসাবে বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে দেয়।
ডেটা পোর্টেবিলিটি
স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ এবং আমদানি/রপ্তানি কার্যকারিতা নিশ্চিত করে যে আপনার নোটগুলি প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন নির্বিশেষে সহজলভ্য এবং স্থানান্তরযোগ্য থাকে।
কেন Hostinger-এ Blinko রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।