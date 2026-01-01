এক ক্লিকে ফায়ারফ্লাই ইনস্টলেশন।
নেটওয়ার্কিং জ্ঞান ছাড়াই সুরক্ষিত VPN কানেকশন তৈরি ও ম্যানেজ করার জন্য একটি ওয়েব ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেসসহ একটি সাধারণ WireGuard VPN সার্ভার।
Firefly-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Firefly দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Firefly হলো একটি সুবিন্যস্ত WireGuard VPN সার্ভার যা WireGuard-এর উচ্চ-পারফরম্যান্স, আধুনিক ক্রিপ্টোগ্রাফিকে একটি সহজলভ্য ওয়েব UI-এর সাথে যুক্ত করে, যার মাধ্যমে ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করা, কনফিগারেশন তৈরি করা এবং কানেকশন মনিটর করা যায়। এটি প্রথাগত WireGuard সেটআপের জটিলতা দূর করে যাতে আপনি কয়েক ঘণ্টার পরিবর্তে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি সুরক্ষিত VPN চালু করতে পারেন।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Firefly ডেপ্লয় করা আপনাকে নির্ভরযোগ্য VPN অ্যাক্সেসের জন্য একটি ডেডিকেটেড পাবলিক IP, ISP থ্রটলিং ছাড়াই এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ব্যান্ডউইথ এবং থার্ড-পার্টি VPN প্রোভাইডারদের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় যারা ট্র্যাফিক লগ করে বা অপ্রত্যাশিত বিভ্রাটের শিকার হয়।
Firefly-এর মূল ফিচারগুলো
এক-ক্লিকে ক্লায়েন্ট সেটআপ
ওয়েব UI থেকে সরাসরি মোবাইল ডিভাইসের জন্য WireGuard ক্লায়েন্ট কনফিগারেশন এবং QR কোড তৈরি করুন — কোনো কমান্ড-লাইন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।
স্বয়ংক্রিয় SSL সার্টিফিকেট
Firefly স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনামূল্যে SSL সার্টিফিকেট সরবরাহ করে, কোনো ম্যানুয়াল সার্টিফিকেট কনফিগারেশন ছাড়াই ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেস সুরক্ষিত করে।
ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ক্লায়েন্ট
iOS, Android, Windows, macOS, এবং Linux-এর সমস্ত অফিসিয়াল ওয়্যারগার্ড ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে — একটি একক কনফিগারেশন ফাইল দিয়ে যেকোনো ডিভাইস সংযুক্ত করুন।
রিয়েল-টাইম মনিটরিং
ড্যাশবোর্ড সক্রিয় সংযোগগুলি এবং প্রতি-ক্লায়েন্ট ব্যান্ডউইথের ব্যবহার দেখায় যাতে আপনি সর্বদা জানতে পারেন কে সংযুক্ত আছে এবং তারা কতটা ট্র্যাফিক ব্যবহার করছে।
কোনো সিস্টেম ওয়্যারগার্ডের প্রয়োজন নেই
হোস্ট অপারেটিং সিস্টেমে ওয়্যারগার্ড ইনস্টল করার প্রয়োজন ছাড়াই ডকারে সম্পূর্ণরূপে চলে, যা স্থাপনকে সহজ করে এবং হোস্ট সিস্টেমকে পরিষ্কার রাখে।
কেন Hostinger-এ Firefly রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।