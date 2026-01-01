এক ক্লিকে Plex স্থাপন করুন।
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ব-হোস্টেড মিডিয়া সার্ভার যা যেকোনো ডিভাইসে চলচ্চিত্র, টিভি শো, সঙ্গীত এবং ছবি স্ট্রিম করার জন্য।
Plex-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Plex দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
প্লেক্স আপনার ব্যক্তিগত মিডিয়া সংগ্রহকে একটি পরিমার্জিত স্ট্রিমিং পরিষেবাতে রূপান্তরিত করে যা নেটফ্লিক্স বা স্পটিফাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার চলচ্চিত্র, টিভি শো এবং সঙ্গীতের জন্য পোস্টার আর্ট, বিবরণ, কাস্টের বিবরণ এবং রেটিং সংগ্রহ করে — কাঁচা ফাইলগুলিকে যেকোনো ডিভাইস বা অবস্থান থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি সুন্দরভাবে সংগঠিত লাইব্রেরিতে পরিণত করে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ প্লেক্স স্ব-হোস্ট করা আপনাকে হোম ইন্টারনেটের আপটাইমের উপর নির্ভর না করে ২৪/৭ উপলব্ধতা দেয়, একাধিক যুগপত স্ট্রিমের মসৃণ ট্রান্সকোডিংয়ের জন্য ডেডিকেটেড সিপিইউ, এবং এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড আপলোড ব্যান্ডউইথ দেয় যাতে রিমোট অ্যাক্সেস কখনও বাফার না হয় — এমনকি 4K কন্টেন্টেও।
Plex-এর মূল ফিচারগুলো
ইউনিভার্সাল ডিভাইস সাপোর্ট
iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, স্মার্ট টিভি, গেম কনসোল এবং ওয়েব ব্রাউজারগুলির জন্য নেটিভ অ্যাপ নিশ্চিত করে যে আপনার লাইব্রেরি আপনার মালিকানাধীন প্রতিটি স্ক্রিন থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা
প্লেক্স পোস্টার আর্ট, রেটিং, কাস্টের তথ্য এবং বিবরণ TMDb, TVDb, এবং MusicBrainz থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ করে, কাঁচা ফাইলগুলিকে একটি পেশাদারভাবে ক্যাটালগ করা সংগ্রহে পরিণত করে।
হার্ডওয়্যার ট্রান্সকোডিং
ইন্টেল কুইক সিঙ্ক, এনভিআইডিআইএ এনভিইএনসি, এবং এএমডি এএমএফ অ্যাক্সিলারেশন রিয়েল টাইমে ভিডিও রূপান্তর করে যাতে যেকোনো ডিভাইস বাফারিং বা গুণমান হ্রাস ছাড়াই যেকোনো ফরম্যাট চালাতে পারে।
লাইভ টিভি & ডিভিআর
প্লেক্সকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ টিউনারের সাথে যুক্ত করুন ওভার-দ্য-এয়ার সম্প্রচার রেকর্ড করতে, একটি ব্যক্তিগত ডিভিআর তৈরি করে যা বিনামূল্যে স্থানীয় চ্যানেল এবং টাইম-শিফটেড ভিউইং দিয়ে কেবলকে প্রতিস্থাপন করে।
পরিচালিত ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট
প্রতিটি পরিবারের সদস্যের জন্য আলাদা প্রোফাইল তৈরি করুন, যেখানে থাকবে ব্যক্তিগত দেখার ইতিহাস, অভিভাবকীয় নিয়ন্ত্রণ এবং বিষয়বস্তু রেটিং ফিল্টার — সবকিছু একটি অ্যাডমিন প্যানেল থেকে পরিচালিত হবে।
কেন Hostinger-এ Plex রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।