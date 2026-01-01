এক ক্লিকে অ্যাপাচি আইওটিডিবি স্থাপন করুন।
শিল্প IoT টাইম-সিরিজ ডেটাবেস যা উচ্চ-থ্রুপুট ইনজেশন, সাব-সেকেন্ড কোয়েরি এবং এজে অতি-উচ্চ কম্প্রেশন প্রদান করে।
Apache IoTDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache IoTDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apache IoTDB হলো ইন্টারনেট অফ থিংস-এর জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি টাইম-সিরিজ ডেটাবেস, যা শিল্প IoT ওয়ার্কলোডগুলির জন্য শুরু থেকেই ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ সেন্সর থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডেটা পয়েন্ট আসে। এর হালকা ওজনের কলামার TsFile ফরম্যাট এমন কম্প্রেশন রেশিওতে পৌঁছায় যা সাধারণ রিলেশনাল ডেটাবেসগুলি অর্জন করতে পারে না, অন্যদিকে সাব-সেকেন্ড অ্যানালিটিক্যাল কোয়েরি এবং একটি ট্রি-ভিত্তিক ডিভাইস স্কিমা বাস্তব শিল্প সরঞ্জামগুলি যেভাবে গঠিত হয় তা মডেল করে।
আপনার VPS-এ Apache IoTDB সেলফ-হোস্ট করা উৎপাদন, শক্তি, পরিবহন এবং স্মার্ট-সিটি প্রকল্পগুলিকে একটি ব্যক্তিগত টেলিমেট্রি ব্যাকএন্ড প্রদান করে যা গ্রাফানা, স্পার্ক, ফ্লিংক, কাফকা এবং MQTT-এর সাথে নেটিভভাবে ইন্টিগ্রেট করে — প্রতি-মেট্রিক ফি পরিশোধ না করে এবং তৃতীয় পক্ষের ক্লাউডে সেন্সর ডেটা না পাঠিয়ে।
Apache IoTDB-এর মূল ফিচারগুলো
TsFile কলামভিত্তিক স্টোরেজ
উদ্দেশ্য-নির্মিত কলামার স্টোরেজ ফরম্যাট, যা টাইম-সিরিজ ডেটার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, ঐতিহ্যবাহী ডেটাবেসের তুলনায় 20:1 পর্যন্ত কম্প্রেশন অনুপাত সরবরাহ করে।
উচ্চ-থ্রুপুট গ্রহণ
কম-পাওয়ার IoT ডিভাইস থেকে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ রাইট পরিচালনা করে, একটি লগ-স্ট্রাকচার্ড মার্জ ট্রি ব্যবহার করে যা রাইট-ভারী ওয়ার্কলোডের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
বৃক্ষ-ভিত্তিক ডিভাইস স্কিমা
অনুক্রমিক পাথ মডেলটি প্রতিফলিত করে যে কীভাবে কারখানা এবং ফ্লিটগুলি সেন্সরগুলিকে সংগঠিত করে, ক্রস-ডিভাইস অ্যাগ্রিগেশন কোয়েরির জন্য অস্পষ্ট ওয়াইল্ডকার্ড সহ।
নেটিভ প্রোটোকল সমর্থন
JDBC, Thrift RPC, REST API V2, এবং MQTT ইনজেশন যেকোনো ডিভাইস, ড্যাশবোর্ড, বা অ্যানালিটিক্স টুলকে কাস্টম অ্যাডাপ্টার ছাড়াই সংযুক্ত হতে দেয়।
গ্রাফানা এবং স্পার্ক প্রস্তুত
গ্রাফানা, অ্যাপাচি স্পার্ক, ফ্লিংক, কাফকা এবং হ্যাডুপের জন্য অফিসিয়াল কানেক্টরগুলি IoTDB-কে বিদ্যমান পাইপলাইনগুলির জন্য একটি ড্রপ-ইন টাইম-সিরিজ ব্যাকএন্ডে পরিণত করে।
কেন Hostinger-এ Apache IoTDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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